«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Украины не отмечено.

Вместе с тем, в нарушение первого пункта дополнительных мер контроля за соблюдением перемирия, украинская сторона проводит инженерные работы на подконтрольной территории в районе н. п. Счастье.

Так, в ходе изучения данных, восстановленных со сбитого ранее беспилотного летательного аппарата ВСУ, нами зафиксировано наличие возведенной и замаскированной понтонно-мостовой переправы в районе строительства пункта пропуска «Луганск-Счастье», оборудованной через канал Луганской ТЭЦ, на удалении около 200 метров от железобетонного моста.

Характер маскировки инженерного сооружения исключает его возможное гражданское предназначение и свидетельствует о преднамеренном использовании украинской стороной мирных инициатив участников Трехсторонней контактной группы для наращивания своих наступательных боевых возможностей.

Мы призываем международных наблюдателей проявить принципиальность, зафиксировать данный факт и принять незамедлительные меры воздействия к украинской стороне с целью устранения нарушений и демонтажа конструкции, а также привлечения виновных должностных лиц ВСУ к ответственности в соответствии с дополнительным комплексом мер контроля за соблюдением бессрочного перемирия.

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Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, однако не исключая адекватных действий с целью воспрещения продвижения ВСУ в межпозиционном пространстве.

С целью недопущения обнаружения беспилотниками СММ ОБСЕ запрещенного вооружения в зоне ответственности 14-й бригады, зафиксировано применение в районе н. п. Орехово мобильной группы 20-го отдельного батальона РЭБ с задачей подавления станцией «Букавель-АД» каналов управления и навигации миссии ОБСЕ.

Также отмечено нахождение одного военнослужащего 30-й бригады ВСУ в пределах района разведения н. п. Золотое на бывших позициях ВСУ.

Данный факт подтверждается официальным отчетом СММ ОБСЕ от 22.09.2020 года.

За прошедшие сутки силами подразделений МЧС и Народной милиции ЛНР ликвидировано 30 пожаров.

Через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на территорию Республики прибыло 1198 человек, на территорию Украины убыли 1487 человек. На пункте пропуска оказана медицинская помощь 7 гражданам.

Действующее перемирие продолжает способствовать восстановлению гражданской инфраструктуры Республики.

При содействии СММ ОБСЕ, представителей СЦКК, МЧС и Народной милиции сотрудниками строительных организаций продолжились работы по планировке площадок пунктов пропуска «Луганск-Счастье», «Первомайск-Золотое» и оборудованию асфальтированного покрытия проезжей части.

Саперами НМ ЛНР произведено обследование участка местности от н. п. Глиняное до пункта пропуска «Луганск-Счастье» на предмет наличия взрывоопасных предметов для последующей укладки электрического кабеля. В ходе обследования взрывоопасных предметов не обнаружено.

В рамках строительства водонасосной станции в н. п. Зелёная Роща сотрудниками коммунальных предприятий Луганской Народной Республики продолжены сварочные работы и пайка труб.

Под контролем медицинской службы в подразделениях Народной милиции принимаются меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, проводится регулярное тестирование на коронавирус личного состава, за прошедшие сутки случаев заболеваний не выявлено.

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