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Сводки от ополчения Новороссии 23 сентября 2020

13:55. 23 сентября 2020 118 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Экстренное заявление Армии ДНР

Экстренное заявление Армии ДНР | Русская весна

В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление официального представителя Народной милиции ДНР.

Невзирая на принятые украинской стороной дополнительные меры по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, боевики ВСУ продолжают дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения.

Неуправляемые каратели ВСУ второй раз с начала действия дополнительных мер цинично обстреляли территорию нашей Республики с применением снайперского оружия.

Боевики батальона морской пехоты 36 обрмп совершили огневую провокацию, осуществив два выстрела из снайперского оружия в направлении н. п.  Дзержинское.

В результате данной провокации получил ранение защитник Республики.

Раненый доставлен в Новоазовскую центральную районную больницу, находится под наблюдением врачей.

Данные факты в оперативном порядке, в рамках координационного механизма, доведены представителям украинской стороны в СЦКК для проведения разбирательства и информирования координатора ОБСЕ в контактной группе о принятых мерах по наказанию военнослужащих ВСУ, совершивших целенаправленный обстрел с применением снайперского вооружения.

Материалы по факту обстрела переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 36-й бригады ВСУ Гнатова и его подчиненных.

Настоятельно рекомендуем украинской стороне перестать заниматься популистскими заявлениями о соблюдении дополнительных мер по контролю бессрочного режима прекращения огня, навести порядок в подчиненных подразделениях и обязать их командиров неукоснительно выполнять приказ о соблюдении перемирия.

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ВСУ оборудовали тайную переправу у Счастья (ФОТО, ВИДЕО)

ВСУ оборудовали тайную переправу у Счастья (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Украины не отмечено.

Вместе с тем, в нарушение первого пункта дополнительных мер контроля за соблюдением перемирия, украинская сторона проводит инженерные работы на подконтрольной территории в районе н. п. Счастье.

Так, в ходе изучения данных, восстановленных со сбитого ранее беспилотного летательного аппарата ВСУ, нами зафиксировано наличие возведенной и замаскированной понтонно-мостовой переправы в районе строительства пункта пропуска «Луганск-Счастье», оборудованной через канал Луганской ТЭЦ, на удалении около 200 метров от железобетонного моста.

Характер маскировки инженерного сооружения исключает его возможное гражданское предназначение и свидетельствует о преднамеренном использовании украинской стороной мирных инициатив участников Трехсторонней контактной группы для наращивания своих наступательных боевых возможностей.

Мы призываем международных наблюдателей проявить принципиальность, зафиксировать данный факт и принять незамедлительные меры воздействия к украинской стороне с целью устранения нарушений и демонтажа конструкции, а также привлечения виновных должностных лиц ВСУ к ответственности в соответствии с дополнительным комплексом мер контроля за соблюдением бессрочного перемирия.

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Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, однако не исключая адекватных действий с целью воспрещения продвижения ВСУ в межпозиционном пространстве.

С целью недопущения обнаружения беспилотниками СММ ОБСЕ запрещенного вооружения в зоне ответственности 14-й бригады, зафиксировано применение в районе н. п. Орехово мобильной группы 20-го отдельного батальона РЭБ с задачей подавления станцией «Букавель-АД» каналов управления и навигации миссии ОБСЕ.

Также отмечено нахождение одного военнослужащего 30-й бригады ВСУ в пределах района разведения н. п. Золотое на бывших позициях ВСУ.

Данный факт подтверждается официальным отчетом СММ ОБСЕ от 22.09.2020 года.

За прошедшие сутки силами подразделений МЧС и Народной милиции ЛНР ликвидировано 30 пожаров.

Через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на территорию Республики прибыло 1198 человек, на территорию Украины убыли 1487 человек. На пункте пропуска оказана медицинская помощь 7 гражданам.

Действующее перемирие продолжает способствовать восстановлению гражданской инфраструктуры Республики.

При содействии СММ ОБСЕ, представителей СЦКК, МЧС и Народной милиции сотрудниками строительных организаций продолжились работы по планировке площадок пунктов пропуска «Луганск-Счастье», «Первомайск-Золотое» и оборудованию асфальтированного покрытия проезжей части.

Саперами НМ ЛНР произведено обследование участка местности от н. п. Глиняное до пункта пропуска «Луганск-Счастье» на предмет наличия взрывоопасных предметов для последующей укладки электрического кабеля. В ходе обследования взрывоопасных предметов не обнаружено.

В рамках строительства водонасосной станции в н. п. Зелёная Роща сотрудниками коммунальных предприятий Луганской Народной Республики продолжены сварочные работы и пайка труб.

Под контролем медицинской службы в подразделениях Народной милиции принимаются меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, проводится регулярное тестирование на коронавирус личного состава, за прошедшие сутки случаев заболеваний не выявлено.

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ВСУ нанесли удар с воздуха по позициям Армии ЛНР (ВИДЕО)

ВСУ нанесли удар с воздуха по позициям Армии ЛНР (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Александра Мазейкина.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксированы две огневые провокации со стороны вооруженных формирований Украины с применением ручного противотанкового гранатомета и ударного БПЛА, что является нарушением первого пункта дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.

На дебальцевском направлении боевики 24 бригады ВСУ с направления н. п. Луганское произвели один выстрел из РПГ-7 в направлении н. п. Калиново.

Совершением данной провокации подчиненные боевики пытались лишить материального стимулирования, определенного приказом № 330, назначенного на должность командира 24 бригады полковника Поступальского.

На попаснянском направлении боевики 30 отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу преступника Гараза сбросили гранату типа ВОГ-17 с квадрокоптера на позиции наших защитников в районе н. п. Калиново-Борщеватое.

Пострадавших среди мирного населения и личного состава Народной милиции нет.

В рамках координационного механизма украинская сторона в СЦКК оперативно уведомлена о данных фактах с целью проведения разбирательства и уведомления координатора ОБСЕ в Контактной группе.

Стоит отметить, что с начала действия текущего перемирия это уже второй случай применения вооруженными формированиями Украины ударных БПЛА. Первое нарушение фиксировалось 31 июля в районе н. п. Калиново-Борщеватое, где в результате применения украинскими боевиками ударного беспилотника получили ранения двое защитников ЛНР.

Подобные провокации свидетельствуют о системности данного вида нарушения и подтверждают неспособность украинского командования осуществлять контроль за действиями подчиненного личного состава.

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В рамках подготовки к ротации из зоны «ООС» командир 25 бригады Зенченко получил указания от командования ОТГ «Север» перемещать военную технику только в темное время суток.

На такие меры командование ОТГ вынуждено было пойти с целью сокрытия количества поврежденной в результате пожаров военной техники.

По информации источника, под неисправную технику 25 бригады на железнодорожной станции в н. п. Рубежное заказано 15 железнодорожных платформ, которые отправят в ППД соединения в н. п. Гвардейское Днепропетровской области.

Нам продолжает поступать информация о случаях небоевых потерь ВСУ в зоне карательной операции.

В районе населённого пункта Северодонецк из-за невыполнения требований безопасности во время перевода автомобильной техники на зимний период эксплуатации военнослужащий ремонтно-восстановительного батальона 14 отдельной механизированной бригады старший сержант Татко получил химический ожог лица электролитом в результате взрыва автомобильной аккумуляторной батареи.

Установлено, что взрыв произошел в результате скопления горючих газов при заряжании АКБ, которое проводилось в не оборудованном для этих целей месте, так как ремонтно-восстановительный батальон расположен на территории детского оздоровительного лагеря «Восход», где отсутствует предназначенная для обслуживания АКБ инфраструктура.

С целью избежать уменьшения материального стимулирования, определенного приказом № 330, за допущенное правонарушение, командир батальона майор Гудаль скрыл факт происшествия от вышестоящего командования, поместив пострадавшего военнослужащего в полевой обсервационный лагерь для больных коронавирусной инфекцией.

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В подразделениях ВСУ в зоне «ООС» продолжается снижение воинской дисциплины и правопорядка на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Так, в районе н. п. Попасная сотрудниками ВСП были задержаны трое военнослужащих танкового батальона 30 бригады, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки документов установлено, что военнослужащие содержатся на изоляции в полевом обсервационном лагере, откуда убыли для приобретения алкоголя и продуктов питания в магазин «АТБ».

При попытке их задержания военнослужащие оказали сопротивление и скрылись от сотрудников правопорядка. Таким образом, в настоящее время на территории, временно подконтрольной Украине, в зоне «ООС» скрываются трое военнослужащих 30 бригады, которые могут быть носителями коронавирусной инфекции.

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Порошенко решил оплатить украинским оккупантам нарушение «режима тишины»

Порошенко решил оплатить украинским оккупантам нарушение «режима тишины» | Русская весна

Экс-президент Украины, нардеп и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что готов сам оплачивать штрафы, которые якобы могут наложить на украинских военнослужащих за открытый без приказа огонь в зоне оккупационной операции.

«У меня сейчас есть очень хорошая идея. Я обращусь к одному из объединений ветеранов и предложу, чтобы каждому военному, которого власти решатся оштрафовать, мы смогли компенсировать эту сумму. И ни в коем случае не допустить, чтобы наши военные, которые защищают нашу землю, пострадали», — в частности, сказал Порошенко.

Он также раскритиковал руководство Минобороны за приказ № 330, который якобы лишает военнослужащих премий за ответный огонь без приказа. «Это выставит их, защитников Украины, на убийство», — сказал Порошенко.

Пресловутый приказ ранее обнародовали подконтрольные экс-президенту СМИ. На самом деле данный приказ еще не издан, заявили в Минобороны и объяснили, что в нем нет речи о штрафах, а «его цель — дополнительно мотивировать наших военных, которые сейчас сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях».

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