Госсекретарь США Майкл Помпео дал интервью немецкой газете Bild. В нем он сделал несколько интересных и даже сенсационных заявлений касательно России и того, что в данный момент происходит на мировой арене и имеет непосредственное отношение к РФ.

В частности, он затронул тему «Северного потока — 2» и недавнего инцидента с блогером Алексеем Навальным. И, что интересно, для Вашингтона эти два дела оказались неразрывно связаны. Прежде всего тем, что появилось «весомое оправдание» санкций против российского газопровода.

Так, господин госсекретарь заявил, что США собираются сформировать коалицию, цель которой — всеми силами остановить строительство «Северного потока — 2».

При этом Помпео обосновал причину такого решения, по его мнению, вполне резонно: Белый дом уверен, что российский проект создает риск для Европы. Якобы так она становится зависимой от газа из РФ. Более того, госсекретарь заявил, что есть угроза для Украины.

При этом он и словом не обмолвился о том, что для Берлина проект более чем выгоден: рабочие места, контракты, а также выгодные условия поставки и мощность трубы дает серьезный толчок для экономики.

Аналогов предоставить в данный момент не может никто: те же США поставляют в Европу сжиженный газ, а с запуском газопровода поставки могут сильно сократиться. Так что не так уж и удивителен факт того, что США действует именно так.

Разговоры о заморозке проекта или вовсе его отмене перешли в активную фазу после инцидента с Алексеем Навальным. До этого они велись лишь в кулуарах парламента ЕС или на трибунах наиболее радикально настроенных по отношению к России стран: в Польше, странах Прибалтики и Украине. Однако выяснилось, что давление на Германию началось еще задолго до «отравления» блогера, о чем заявила депутат ландтага (ландтаги в ФРГ — высшие представительные органы земель. — прим. РВ) Ольга Петерзен.

«Атаки на „СП-2“ начались не сегодня. Например, 6 августа, за две недели до предполагаемого отравления Навального, трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом написали официальное письмо с угрозами в адрес руководства немецкого порта Мукран, который используется для строительства газопровода», — сообщила она.

Таким образом, подтверждаются все идеи о том, что изначально невыгодный для США проект нужно закрыть всеми силами, а то, что произошло с Навальным — лишь предлог.

Касательно же самого блогера и инцидента с ним Помпео высказался весьма сдержанно, в отличии от своих европейских коллег. Так, он заявил, что применение химического оружия неприемлемо, так что санкции в отношении России вполне вероятны в том случае, если подтвердится отравление. Для начала, правда, Белый дом намерен дождаться результатов исследования проб Навального от ОЗХО в течение этой или последующей недели.

В принципе, становится понятно, что тема мифического применения «боевого яда» не так будоражит Вашингтон, как появившаяся возможность закрытия «Северного потока — 2». Действительно, что есть человеческая жизнь, если можно и заработать, и испортить имидж стране-сопернице?

Читайте также: Американский офицер рассказал украинцам, когда вернётся Крым

Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»