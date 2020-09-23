По мнению телеведущего Владимира Соловьёва, интервью предполагаемой отравительницы Алексея Навального Марии Певчих русской службе ВВС — «это позор за рамками профессии».

Телеведущий отметил, что Певчих является ключевой фигурой в деле с «отравлением» блогера. Раньше об этой загадочной девушке никто ничего не слышал, поэтому к ней возникает очень много вопросов. Однако интервью было построено так, чтобы Мария не оказалась в неудобном положении. Все вопросы были поверхностными и нацеленными на то, чтобы отвести подозрения по поводу её причастности к британским спецслужбам.

Соловьёв считает, что с интервью с такими людьми, как Певчих — это подарок для журналиста. Однако по каким-то причинам корреспонденты BBC не задавали неудобных вопросов и не пытались вытащить как можно больше информации. Очевидно, что Мария вовсе не такая простая, как её представляют сотрудники так называемого Фонда борьбы с коррупцией, а теперь и журналисты BBC. Телеведущий убеждён, что Певчих обязана явиться в правоохранительные органы и дать показания.

Экс-сотрудник ФБК Виталий Серуканов объяснил причину откровенной предвзятости ВВС. Как оказалось, спецкор изданий Андрей Козенко — близкий товарищ и Певчих, и Навального. Серуканов отметил, что у ФБК есть целый пул — готовых освещать повестку с удобной стороны. Певчих по сути сама пошла давать интервью «нужному» журналисту, когда о ней заговорили все. Экс-сотрудник ФБК обратил внимание, что в интервью Мария даже предала корреспонденту BBC привет от Навального из больницы. В целом интервью больше походило на дружескую беседу.

После публикации интервью ВВС вопросов к Певчих только прибавилось. Попытка Марии отвести от себя все подозрения только усугубила её положение. Откровенно подстроенное интервью лишь доказывает, что Певчих попросту не готова отвечать на неудобные вопросы.