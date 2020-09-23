Ранние русские дагеротипы
09:47. 23 сентября 2020 83 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1845. Портрет А.И.Сухопрудской с дочерью
1840-е. Портрет неизвестной
1840-е. Портрет девочек из семьи Стрешневых
1840-е. Портрет ребенка на смертном одре
1846. Семейный портрет Зиловых и лиц из их окружения
1847. Портрет Кувшинникова А.М.
1847. Портрет Кувшинниковой Н.В.
1847. Портрет неизвестной
1847. Портрет Портнова Дмитрия Осиповича
1847. Семейный портрет
1848. Портрет неизвестной девочки
1849. Портрет неизвестных
1850-е. Портрет девочки из семейств Иловайских-Махотиных
1850-е. Портрет Ивана Федоровича Мамонтова
1850-е. Портрет Кокорева Василия Александровича
1850-е. Портрет Мамонтова Николая Николаевича
1850-е. Портрет неизвестной с детьми
1850-е. Портрет П.С.Персина
1850-е. Рысак по кличке Лебедь
1853. Портрет детей из семьи Рейнгардт
1854. Портрет Евгении Сенявиной
1852. Групповой портрет