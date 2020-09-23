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Ранние русские дагеротипы

09:47. 23 сентября 2020 83 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


1845. Портрет А.И.Сухопрудской с дочерью
1845. Портрет А.И.Сухопрудской с дочерью

1840-е. Портрет неизвестной
1840-е. Портрет неизвестной

1840-е. Портрет девочек из семьи Стрешневых
1840-е. Портрет девочек из семьи Стрешневых

1840-е. Портрет ребенка на смертном одре
1840-е. Портрет ребенка на смертном одре

1846. Семейный портрет Зиловых и лиц из их окружения
1846. Семейный портрет Зиловых и лиц из их окружения

1847. Портрет Кувшинникова А.М
1847. Портрет Кувшинникова А.М.

1847. Портрет Кувшинниковой Н.В.
1847. Портрет Кувшинниковой Н.В.

1847. Портрет неизвестной
1847. Портрет неизвестной

1847. Портрет Портнова Дмитрия Осиповича
1847. Портрет Портнова Дмитрия Осиповича

1847. Семейный портрет
1847. Семейный портрет

1848. Портрет неизвестной девочки
1848. Портрет неизвестной девочки

1849. Портрет неизвестных
1849. Портрет неизвестных

1850-е. Портрет девочки из семейств Иловайских-Махотиных
1850-е. Портрет девочки из семейств Иловайских-Махотиных

1850-е. Портрет Ивана Федоровича Мамонтова
1850-е. Портрет Ивана Федоровича Мамонтова

1850-е. Портрет Кокорева Василия Александровича
1850-е. Портрет Кокорева Василия Александровича

1850-е. Портрет Мамонтова Николая Николаевича
1850-е. Портрет Мамонтова Николая Николаевича

1850-е. Портрет неизвестной с детьми
1850-е. Портрет неизвестной с детьми

1850-е. Портрет П.С.Персина
1850-е. Портрет П.С.Персина

1850-е. Рысак по кличке Лебедь
1850-е. Рысак по кличке Лебедь

1853. Портрет детей из семьи Рейнгардт
1853. Портрет детей из семьи Рейнгардт

1854. Портрет Евгении Сенявиной
1854. Портрет Евгении Сенявиной

1852. Групповой портрет
1852. Групповой портрет

Источник: https://humus.livejournal.com/7399777.html

Метки: история, Россия, фото

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