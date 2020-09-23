... шумеры. "Древнейшие" (авторы иронизируют над этим словом, а потому закавычивают...датировки событий, описанных в старинных источниках" создали "Новую хронологию". "Астрономические...... Романовы шумно праздновали победу над грозным сибирским соседом, долгое...
...якобы плохой хозяин, поэтому надо все приватизировать. 3) ...допускать злоупотреблений богатых людей над бедными и т.д... плохой хозяин, поэтому надо все приватизировать. Это тоже...продолжаем этот курс?». Источник: «Уроки очередной российской революции...
Не справедливо ли вообще, что лишь то, что само по себе прозрачно, позволяет увидеть нечто большее, чем оно само? Лишь в той степени, в какой я сам отступаю на задний план, предаю забвению моё собственное существование, я приобретаю возможность увидеть нечто большее, чем я сам.