В этом выпуске:- Правительство, банкиры, олигархи и эксперты спорят, за счет чего наполнять бюджет в кризис;- На заседании торгово-промышленной палаты прозвучал призыв – репрессировать неэффективных собственников из 90х;- Центробанк подал рекордный иск к бывшим руководителям Бинбанка;- Мантуров заявил, что февралю российские компании выйдут на максимальный уровень в производстве вакцин;- Второй волной пандемии накрывает биржи;- Минпромторг ожидает падения авторынка в этом году на 25-30 процентов;- Трамп назвал Байдена худшим за всю историю и самым тупым кандидатом;- Внутренний аудит Роскосмоса обернулся 22 уголовными делами;- Навальный потребовал от Кремля вернуть ему одежду со следами яда, изъятую пока он находился в коме;- США усиливают группировку в Сирии в зоне соприкосновения с российскими военными;- Совбез ООН и сама ООН не поддержали призыв Трампа ужесточить санкции против Ирана;- В выходные Трамп дал отмашку на поглощение Тик-тока;- Люфтганза сокращает штат еще сильнее, чем планировала – на 1/3 или 40 000 сотрудников._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uZFH70kYRYE