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Отжали Тик-ток, Банки-убийцы, Кони апокалипсиса // Галопом по Европам #300

09:42. 23 сентября 2020 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Правительство, банкиры, олигархи и эксперты спорят, за счет чего наполнять бюджет в кризис;
- На заседании торгово-промышленной палаты прозвучал призыв – репрессировать неэффективных собственников из 90х;
- Центробанк подал рекордный иск к бывшим руководителям Бинбанка;
- Мантуров заявил, что февралю российские компании выйдут на максимальный уровень в производстве вакцин;
- Второй волной пандемии накрывает биржи;
- Минпромторг ожидает падения авторынка в этом году на 25-30 процентов;
- Трамп назвал Байдена худшим за всю историю и самым тупым кандидатом;
- Внутренний аудит Роскосмоса обернулся 22 уголовными делами;
- Навальный потребовал от Кремля вернуть ему одежду со следами яда, изъятую пока он находился в коме;
- США усиливают группировку в Сирии в зоне соприкосновения с российскими военными;
- Совбез ООН и сама ООН не поддержали призыв Трампа ужесточить санкции против Ирана;
- В выходные Трамп дал отмашку на поглощение Тик-тока;
- Люфтганза сокращает штат еще сильнее, чем планировала – на 1/3 или 40 000 сотрудников.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uZFH70kYRYE

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