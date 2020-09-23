Как Китай подсадил Киргизию на свои кредиты
01:08. 23 сентября 2020 74 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
К вопросу о кредитовании других стран.
Как Китай подсадил Киргизию на свои кредиты.
Кризис, вызванный пандемией, ударил по Кыргызстану настолько сильно, что стране нечем выплачивать проценты по внешним займам. МИД КР обратился к Пекину с просьбой об отсрочки платежей, пик которых как раз приходится на 2020 год. Госбюджет – остродефицитный и с трудом обеспечивает выполнение социальных обязательств. На конец июля госдолг Кыргызстана составлял 4 млрд 169 млн долларов, с января на его обслуживание было направлено 112,9 миллиона. Главный кредитор – Китай, которому Кыргызстан задолжал 1,8 млрд долларов.
14 сентября министр иностранных дел КР Чингиз Айдарбеков провёл переговоры со своим китайским коллегой Ван И, одна из главных тем которых была пролонгация (отсрочка) по кредитам.
Визит главы китайского МИД в Бишкек 19 сентября прокомментировал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков: «Конечно, мы не могли не затронуть вопрос внешнего долга. Мы его тоже обсудили. Я ставил этот вопрос с того времени, как стал президентом. Вы знаете, что до этого времени наша страна больше всего кредитов взяла у Китая. Мы поднимаем вопрос о продлении срока выплат. В целом министр Ван И… подтвердил, что между двумя странами нет проблем. Переговоры были результативные. Я доволен переговорами с господином Ван И», – заключил С. Жээнбеков.
На что Кыргызстан брал эти кредиты и ждёт ли страну дефолт, если Пекин все же откажет в помощи? На эти и другие вопросы в интервью «Ритму Евразии» ответили эксперты из России и Кыргызстана.
Экономист профессор СПбГУ Станислав Ткаченко полагает, что кредитная зависимость Кыргызстана от Китая возникла из-за необходимости вливания крупных инвестиций в инфраструктурные проекты.
– Главная причина увеличения объема заимствований Кыргызской Республикой – необходимость стимулировать экономический рост в стране и развивать инфраструктуру, – говорит С. Ткаченко. – Поскольку в национальном бюджете свободных средств на эти цели нет, а частные инвесторы, как отечественные, так и иностранные, пока крайне осторожно относятся к проектам инвестиций в эту страну, остаются два типа партнеров: международные финансовые институты и государства-партнёры. Выделяемые Всемирным банком и его структурами объемы финансирования измеряются десятками миллионов долларов в год, направлены на узкоспециализированные проекты и влияния на общеэкономическую ситуацию оказать не могут. Объемы кредитов и финансовой помощи, предоставляемые МВФ, несколько больше (до 400 млн долларов), но они целиком идут на балансирование бюджета страны, объемы которого относительно невелики, и также не могут стать драйвером роста.
В этой ситуации главная надежда Кыргызстана на государства-партнеры. Достаточно значительная помощь оказывается по линии ЕАЭС (только в 2017 году – 110 млн долларов), но общий объем ресурсов, которыми эта организация располагает, пока относительно невелик.
В этой ситуации Китай с его гигантскими золотовалютными резервами, а также исчисляемая сотнями миллиардов долларов программа «Один пояс, один путь» остаются наиболее крупным и привлекательным источником для финансирования развития национальной экономики.
– Насколько эти кредиты способствовали развитию экономики КР?
– Начиная с 2014 года, экономика страны демонстрировала неплохие темпы роста, и свой небольшой вклад китайские кредиты в это, безусловно, внесли. Кредиты, направленные на строительство дорог и увеличение объемов электрогенерации, позволяют расти как национальной экономике, так и объемам внешней торговли. Поэтому влияние китайских кредитов на состояние экономики Кыргызстана в целом положительное.
– Общий объем госдолга Кыргызстана достиг почти $4,2 млрд. Угрожает ли республике дефолт?
– Пока это не очень опасные цифры. Считается, что объем долга, не превышающий 60 процентов ВВП, может обслуживаться государством, экономика которого не находится в остром кризисе. Пока настолько драматичной ситуации у Кыргызстана нет. Хотя отслеживать динамику объемов внешнего долга следует с тем, чтобы он не стал оказывать резко негативное влияние на макроэкономическую ситуацию в целом: процентные ставки, валютный курс, дефицит бюджета.
– Что Китай может потребовать у КР взамен реструктуризации долга?
– Это трудный вопрос. Китай охотно приобретает акции горнорудных и промышленных компаний в других странах, берет в аренду участки земли для производства аграрной продукции. Только от мастерства кыргызских переговорщиков будет зависеть, какую цену страна заплатит за реструктуризацию своего долга.
В свою очередь эксперт из Кыргызстана Марс Сариев считает, что Китай согласится пролонгировать свои кредиты и не будет требовать взамен ничего существенного.
– Думаю, что Пекин пойдёт навстречу Бишкеку в этом вопросе и даст отсрочку по выплатам процентов без каких-либо обязательств, – считает М. Сариев. – Ранее китайцы один раз уже давали подобную отсрочку такого формата. Также отсрочки из-за коронавируса давали международные финансовые институты, такие как Всемирный банк, МВФ и др. При этом полагаю, что это тоже будет в льготном режиме, и по условиям новой отсрочки Китай не будет выдвигать никаких территориальных претензий. Напомним, что такой прецедент случился с Таджикистаном, которые уступили часть своей территории в Горном Бадахшане.
Если же что-то подобное захотели бы провернуть наши власти, то это вызвало бы дестабилизацию в стране, и Китай это прекрасно понимает. Пекин изучает общественные настроения в регионе, и пример с последним инцидентом с дунганами в Казахстане очень показателен. Дунгане – это этнические китайцы-мусульмане, им пришлось бежать в сторону Кыргызстана.
Всё это берётся на заметку с пониманием, что такие действия (с жёсткими условиям погашения кредитов) могут вызвать волну антикитайских (как и антиправительственных) настроений у населения. Поэтому никакого вопроса с передачей месторождений, который раньше возникал, теперь не будет. Правительство просто не рискнёт. Китай же в свою очередь это тоже понимает и не рискнёт требовать землю или ресурсы в обмен на выплату кредитов, это будет гибельно для действующей власти.
– Почему тогда китайцы лояльно относятся к условиям кредитования Кыргызстана? Ведь, например, странам Африки Пекин не даёт таких преференций.
– Китай просто дальновиден, дело в том, что такая политика ложится на китайские 37 стратагем, одна из них гласит – лучше завоёвывать сердца, чем города. Поэтому я думаю, что эта отсрочка позволит нарастить симпатии местного населения по отношению к Китаю. Ведь последний мог бы закручивать гайки, но не делает этого.
– В будущем возможен ещё больший рост госдолга Кыргызстана перед Китаем?
– Я думаю, да, возможен, и это тоже одна из стратегий Китая. Как видно на примере Шри-Ланки или Джибути, они очень щедро субсидируют многие страны, которые теперь должны им просто астрономические суммы. Та же Шри-Ланка не смогла расплатиться, и отдала во владения Китая свой порт, а в Джибути Китай открыл военно-морскую базу, впервые на Африканском континенте. Поэтому им это выгодно в долгосрочной перспективе. Если государство не сможет расплатиться, то будут искать другие выходы, как вернуть кредиты.
Экономист из Бишкека Нургуль Акимова считает, что коронавирус и внешние долги стали причинами текущего дефицита бюджета, если их придётся отдавать в полном объёме, то возможен дефолт.
– С точки зрения обслуживания внешнего долга положение Кыргызстана действительно затруднительное, – говорит Н. Акимова. – Это связано с миллионными выпадениями из бюджета из-за кризиса, вызванного пандемией. Многие предприниматели, работающие в сфере услуг, испытали на себе карантинные ограничения, их выручка существенно упала, соответственно, налоги в прежнем объёме они выплачивать не могут.
То, что наш МИД попросил отсрочку, думаю, что это действительно необходимость. Если наш стратегический партнёр в лице Китая, который ранее финансировал у нас инфраструктурные проекты, пойдёт на такой шаг, то это будет очень большая помощь. Потому что сейчас правительству КР приходится выбирать – обслуживать госдолг или выполнять обязательства перед бюджетниками и уязвимыми слоями населения (зарплаты, пенсии, пособия).
Также малый и средний бизнес нуждается в поддержке и финансировании, ему нужны длинные дешёвые деньги. К сожалению, кредит в Кыргызстане был очень дорогой и до пандемии, а когда наступил этот кризис, то стал вообще неподъёмный с точки зрения выплаты процентов.
Властям я советую упрощать процедуры и барьеры, насколько это возможно.
Кроме этого у нас есть госактивы, которые пора продавать. Эти активы, по моему мнению, существуют для того, чтобы пользоваться ими в чёрный день, и этот день наступил.
Например, мы знаем, что в 2026 году иссякнут запасы золота на месторождении Кумтор, соответственно, нет смысла держать акции этого предприятия. Сейчас пик цен на золото, растут котировки и стоимость акций предприятий, разрабатывающих этот драгоценный металл. Если их продать по нынешним ценам, то Кыргызстан выручит сумму в размере около 1 млрд долларов. Этот миллиард можно будет положить на депозит и по процентам по нему получать гораздо больше денег, чем сейчас.
– Некоторые заговорили о дефолте Кыргызстана после парламентских выборов, возможно ли это?
– Я думаю, что сам процесс не влияет на гипотетический дефолт, потому что предвыборная кампания не меняет правила, она никак на экономическую деятельность не влияет. Разве что повышается потребление, потому что партии тратят деньги на выборы (закупка баннеров, листовок и т. д.), но этого совсем немного в масштабах страны.
В целом если говорить о дефолте, то он может наступить из-за сложностей ведения бизнеса в условиях пандемии. Несмотря на то, что сейчас нет локдауна и закрытия границ, тем не менее люди уже не ходят по ресторанам, как раньше, не потребляют так много, как раньше. Эти и другие факторы тормозят экономику.
Если Китай откажется пролонгировать кредит и идти на уступки по срокам выплат, то это будет означать, что наши средства, которые поступают в виде налогов в бюджет, будут идти на обслуживание госдолга.
https://www.ritmeurasia.org/news–2020-09-22–chto-kitaj-mozhet-potrebovat-ot-kyrgyzstana-vzamen-spisanija-kreditov-51005 – цинк
Как не трудно заметить, за относительно небольшие средства, Китай получил серьезный рычаг давления на экономику и политическую элиту Киргизии, которая вынуждена искать расположения Пекина, чтобы просто получить отсрочку по кредиту, альтернативой чему является распродажа оставшейся государственной собственности.
PS. Проект строительства железной дороги из Китай в Узбекистан через Киргизию.
Там где приходят большие китайские деньги – там начинают реализовываться большие инфраструктурные проекты в интересах программы "Один пояс – один путь".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6189400.html
Китайцы успешно заносят и шантажируют, наши дарят все бесплатно и не требуют взамен ничего. И долги всем прощают. На сколько помню, киргизам в начале года 500 млн долларов простили.