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1960-1968. Хмельницкая область на фотографиях Николая Гуменюка. Часть 1

16:11. 23 сентября 2020 98 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


01. 1960. Деражня. Подружки
01. 1960. Деражня. Подружки

02. 1960. Деражня. Портрет девочки
02. 1960. Деражня. Портрет девочки

03. 1960. Деражня. Портрет соседской девочки
03. 1960. Деражня. Портрет соседской девочки

04. 1960. А танцевать надо так
04. 1960. А танцевать надо так

05. 1960. Дама с собачкой
05. 1960. Дама с собачкой

07. 1960. Деражня. Граница станции
06. 1960. Деражня. Граница станции

07. 1960. Деражня. Стрелка
07. 1960. Деражня. Стрелка

08. 1960. Домой...
08. 1960. Домой…

09. 1960. Соседи. Фото на память
09. 1960. Соседи. Фото на память

10. 1961. Деражня, Старый мост. декабрь
10. 1961. Деражня. Старый мост, декабрь

11. 1964. Село. Братья
11. 1964. Село. Братья

12. 1964. Село. Июль
12. 1964. Село. Июль

13. 1964. Село. Портрет с вишенками
13. 1964. Село. Портрет с вишенками

14. 1964. Село. Рыбный день
14. 1964. Село. Рыбный день

15. 1964. Село. Хата
15. 1964. Село. Хата

16. 1964. Село. Внучок
16. 1964. Село. Внучок

17. 1964. Село. Друзья–товарищи
17. 1964. Село. Друзья–товарищи

18. 1967. Браконьеры
18. 1967. Браконьеры

20. 1967. Станция Деражня
19. 1967. Станция Деражня

20. 1967. Станция Деражня. А на дворе — дождь
20. 1967. Станция Деражня. А на дворе — дождь

21. 1967. Станция Деражня. Владельцы веломашин
21. 1967. Станция Деражня. Владельцы веломашин

22. 1967. Деражня. А птичка где?
22. 1967. Деражня. А птичка где?

23. 1967. Деражня. Детвора. Фото по просьбе
23. 1967. Деражня. Детвора. Фото по просьбе

24. 1967. Деражня. Групповой портрет
24. 1967. Деражня. Групповой портрет

25. 1967. Деражня. Друзья
25. 1967. Деражня. Друзья

26. 1967. Деражня. Трое вышли из леса
26. 1967. Деражня. Трое вышли из леса

27. 1967. Огород
27. 1967. Огород

Источник: https://humus.livejournal.com/7402741.html

Метки: история, Россия, фото

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