1960-1968. Хмельницкая область на фотографиях Николая Гуменюка. Часть 1
16:11. 23 сентября 2020 98 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
01. 1960. Деражня. Подружки
02. 1960. Деражня. Портрет девочки
03. 1960. Деражня. Портрет соседской девочки
04. 1960. А танцевать надо так
05. 1960. Дама с собачкой
06. 1960. Деражня. Граница станции
07. 1960. Деражня. Стрелка
08. 1960. Домой…
09. 1960. Соседи. Фото на память
10. 1961. Деражня. Старый мост, декабрь
11. 1964. Село. Братья
12. 1964. Село. Июль
13. 1964. Село. Портрет с вишенками
14. 1964. Село. Рыбный день
15. 1964. Село. Хата
16. 1964. Село. Внучок
17. 1964. Село. Друзья–товарищи
18. 1967. Браконьеры
19. 1967. Станция Деражня
20. 1967. Станция Деражня. А на дворе — дождь
21. 1967. Станция Деражня. Владельцы веломашин
22. 1967. Деражня. А птичка где?
23. 1967. Деражня. Детвора. Фото по просьбе
24. 1967. Деражня. Групповой портрет
25. 1967. Деражня. Друзья
26. 1967. Деражня. Трое вышли из леса
27. 1967. Огород