Звонить и жаловаться // Письма
09:23. 22 сентября 2020 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Мне 23 года, живу я в Тюмени. Мой отец принёс домой коронавирус, заразившийся от не вполне сознательного человека с его работы. У отца подтвердили коронавирус спустя 2 дня, как его отправили домой после того, как стало известно о наличии коронавируса его коллеги. В итоге развились следующие симптомы: высокая температура, пневмония с сильным кашлем, потерял обоняние и изменился вкус….
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Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок