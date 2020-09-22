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Звонить и жаловаться // Письма

09:23. 22 сентября 2020 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Мне 23 года, живу я в Тюмени. Мой отец принёс домой коронавирус, заразившийся от не вполне сознательного человека с его работы. У отца подтвердили коронавирус спустя 2 дня, как его отправили домой после того, как стало известно о наличии коронавируса его коллеги. В итоге развились следующие симптомы: высокая температура, пневмония с сильным кашлем, потерял обоняние и изменился вкус….


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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cezXZbl4qNE

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