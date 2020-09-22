Мне 23 года, живу я в Тюмени. Мой отец принёс домой коронавирус, заразившийся от не вполне сознательного человека с его работы. У отца подтвердили коронавирус спустя 2 дня, как его отправили домой после того, как стало известно о наличии коронавируса его коллеги. В итоге развились следующие симптомы: высокая температура, пневмония с сильным кашлем, потерял обоняние и изменился вкус…._______________________________________________Поддержать работу канала:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Сайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cezXZbl4qNE