Выступление Владимира Путина на Генассамблее ООН
Во вторник, 22 сентября, Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций собралась на второй день недели высокого уровня. Сегодня планируется выступление мировых лидеры.
В ближайшие минуты начнётся очевидно самое ожидаемое во всём мире выступление — слово президента Российской Федерации Владимира Путина.
Как сообщала «Русская Весна», сегодня от лица стран ОДКБ уже выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который в своей речи затронул тему усталости мира.
Первым среди мировых лидеров, чьи речи услышат сегодня, выступил президент Соединённых Штатов Америки. Дональд Трамп начал своё выступление с обвинений Китая.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1600785873
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