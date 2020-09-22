Во вторник, 22 сентября, Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций собралась на второй день недели высокого уровня. Сегодня планируется выступление мировых лидеры.

В ближайшие минуты начнётся очевидно самое ожидаемое во всём мире выступление — слово президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщала «Русская Весна», сегодня от лица стран ОДКБ уже выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который в своей речи затронул тему усталости мира.

Первым среди мировых лидеров, чьи речи услышат сегодня, выступил президент Соединённых Штатов Америки. Дональд Трамп начал своё выступление с обвинений Китая.

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