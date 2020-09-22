История Российского государства богата памятными датами и знаменитым событиями. Сегодня, 21 сентября, наша страна празднует День воинской славы – День победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году. Член Экспертного совета партии ЗА ПРАВДУ Николай Стариков рассказал о памятной дате, сыгравшей важную роль в российской истории.

«Российская государственность зародилась на Куликовом поле. Это утверждение, на мой взгляд, совершенно верное. Шестьсот сорок лет назад наши предки с оружием в руках отстояли свой суверенитет. Казалось бы, так правильно сказать, а на самом деле всё значительно сложнее. Мало кто знает, об этом редко говорят, но всего через два года после победы на Куликовом поле Хан Тохтамыш сжёг Москву. Это значит, что военная победа не была окончательной, она не была закреплена политическими средствами. Из этого мы должны извлечь несколько уроков:

Первое. Военная сила – это хорошо и замечательно, но, если она действительно не подкрепляется дипломатическими и политическими успехами, к сожалению, подвиг воинов может быть нивелирован.

Второе. Дмитрий Донской воспользовался распрями среди наших врагов. Орда разделилась на Хана Мамая, который был узурпатором, и в кавычках законного Хана Тохтамыша. В этот момент Россия сделала ещё один шаг к обретению своей государственности. Это значит, что политически подготовленные действия иногда оказываются важнее военных успехов. Это тоже хороший пример. Давайте не будем забывать, что ровно через сто лет после Куликовской битвы, в 1480 году, Россия обрела действительный суверенитет, но не путём военного столкновения, а путём демонстрации готовности воевать и умереть за свою свободу. Это оказалось достаточно, чтобы, постояв на реке Угре, ордынцы ушли ни с чем и фактически дальше началась история суверенной Руси. Но её истоки, её фундамент, тот ручеёк, который вырос в большую реку и фактически привёл нас сразу к нескольким океанам, конечно же, мы должны видеть в Куликовской битве. Изучая это наследие, уходя в глубь веков, чтобы понять, как это всё начиналось, мы не должны забывать все эти важные детали и нюансы.

Важно, чтобы в потоке текущих новостей важные исторические даты не терялись. Их нужно обозначать какими-то «буйками», чтобы они были видны на поверхности. Что касается дня Куликовской битвы, в принципе, праздник активно праздновался всегда. Но, может быть, останови российского рядового гражданина, и он не вспомнит, что это 21 сентября, дай Бог, чтобы год вспомнил. Поэтому давайте будем помечать важные политические и военные успехи нашего государства вот такими памятными датами. Это правильно и хорошо».

Николай Стариков,

член экспертного совета партии «За Правду»