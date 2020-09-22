Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 сентября 2020
- 21:40 Армия РФ гоняет военных США: из-за ролика «РВ» Трампа обвинили в Вашингтоне (ВИДЕО).
- 12:55 Ислам учит нас никого не убивать, но здесь, на нашей земле, мы просто убиваем всех и каждого.
- 09:47 Конфликт Греции и Турции помешал принятию санкций против Белоруссии.
Армия РФ гоняет военных США: из-за ролика «РВ» Трампа обвинили в Вашингтоне (ВИДЕО)
Читатели прислали нам твиты с резонансной реакцией на наши эксклюзивные кадры из Сирии, которые вызвали большой скандал в Вашингтоне.
После появления первого видео «Русской Весны», на котором российские военные блокируют бронетехнику армии США, а русский офицер отчитывает американского военного, последовала реакция от известного американского политика Бретта МакГурка — дипломата, занимавшего руководящие должности в сфере национальной безопасности при президентах Джордже Буше, Бараке Обаме и Дональде Трампе.
Он опубликовал наш ролик и обвинил Дональда Трампа в причастности к произошедшему и попросил позвонить Владимиру Путину.
«Трамп играет в гольф, когда американские войска в Сирии теперь ежедневно противостоят россиянам из-за его стремительного решения передать 2/3 некогда стабильной территории Путину и Эрдогану. Г-н Президент, возьмите трубку и скажите Путину, чтобы он прекратил преследовать наши войска», — написал МакГурк.
Любопытно, что видео только в этом твите набрало 583 000 просмотров, а само заявление МакГурка американцы ретвитнули 8300 раз и поставил ему 13200 лайков. Также его растиражировали и различные мировые СМИ.
Политик снова обвинил президента спустя месяц, после второго инцидента с гонками по пустынной местности, когда американские военные получили травмы в результате столкновения бронеавтомобиля International MaxxPro с БТРом военной полиции ВС РФ:
«Напоминание: эти инциденты продолжаются уже несколько месяцев. Трамп, по всей видимости, никогда не поднимал этот вопрос во время многочисленных звонков Путину. Он оставляет наши войска на произвол судьбы», — написал бывший специальный посол США, ответственный за взаимодействие с другими странами по вопросам борьбы с террористической группировкой ИГИЛ*.
Напомним, что на первом летнем ролике «Русской Весны» бронеавтомобили армии США зачем-то следовали за патрулём военной полиции ВС РФ, передвигавшемся на бронированных автомобилях «Тайфун», БТР и «Тигр».
В ответ на это российские военные заблокировали американскую бронетехнику, и офицер военной полиции сурово разъяснил незваным гостям, чего им делать не следует.
«Это территория Сирийской Арабской Республики. Российские Вооружённые силы здесь находятся по приглашению президента Башара Асада. На каком основании здесь находятся американцы?» — задал риторический вопрос наш военнослужащий.
«Пусть он передаст своему генералу, что русские убедительно попросили их больше не преследовать», — подчеркнул офицер.
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*Запрещённая Верховным судом РФ террористическая группировка
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Ислам учит нас никого не убивать, но здесь, на нашей земле, мы просто убиваем всех и каждого
Это гражданка Афганистана Тадж Биби из провинции Кунар.
Первые три ее мужа погибли в боях с Талибаном (их форма и фотографии висят на стене)
Фото 4-го действующего мужа, от которого она ждет ребенка, она держит в руках. Она надеется, что 4-го мужа талибы не убьют, ибо сколько же можно.
Между тем, с 15 сентября в Афганистане талибами были убиты более 90 афганских солдат и сотрудников безопасности. Все это происходит на фоне переговоров в катарской Дохе между делегациями Талибана и правительства Афганистана о перемирии и политическом урегулировании.
Биби было 18 лет, когда она впервые вышла замуж за старшего брата Аминуллы, который был солдатом.
Биби говорит, что жизнь была хорошей, пока ее муж не погиб в битве с талибами. Через несколько месяцев она вышла замуж за его младшего брата, тоже солдата.
В этническом пуштунском обществе вдовы обычно выходят замуж за своих шуринов из-за убеждения, что вдова не должна выходить замуж вне семьи.
Но еще до того, как она смирилась со своей новой жизнью, беременной Биби пришлось опознать окровавленное тело своего второго мужа, который был убит при защите контрольно-пропускного пункта от нападения талибов.
После 90 дней траура она согласилась на просьбу свекра выйти замуж за его третьего сына, полицейского. Он был убит в столкновении с талибами в 2017 году.
В том же году Биби вышла замуж за Аминуллу, четвертого брата, который принял в жены свою трехкратную овдовевшую невестку вместе с ее детьми.
«Иногда я виню Талибан, иногда я виню афганское правительство, иногда я виню иностранные силы, но в основном я виню себя во всей этой боли», – сказала Биби Рейтер по телефону.
Биби – набожный мусульманин и молится пять раз в день.
«Ислам учит нас никого не убивать, но здесь, на нашей земле, мы просто убиваем всех и каждого» (с) Рейтерс
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Конфликт Греции и Турции помешал принятию санкций против Белоруссии
Карта-схема с обозначением границ территориальных претензий, наглядно показывающая, кто чего хочет.
Синим отмечены границы как их видит Греция.
Красным отмечены границы так, как их видит Турция.
Зеленым – границы с точки зрения международного права.
Собственно, именно это противоречие, как ни странно, мешает вводу новых санкций против Белоруссии.
Кипр, поддерживающий Грецию, требует от ЕС ввести санкции против Турции за попытки пересмотра морских границ, так как турецкие претензии затрагивают и территориальные воды Кипра.
Так как ЕС не вводит новые санкции против Турции, то Кипр блокирует принятие единогласного решения о вводе новых санкций против Белоруссии. Мол сначала удовлетворите наши хотелки и накажите турок, а уж затем мы удовлетворим ваши.
ЕС не вводит новые санкции против Эрдогана, так как опасается, что это лишь еще сильнее оттолкнет Турцию от Европы, повысит риск конфликта в Восточном Средиземноморье, но в то же время не заставит Эрдогана изменить свою политику.
Поэтому, несмотря на предшествующий анонс новых санкций против Белоруссии, вчера их так и не смогли принять из-за позиции Кипра и конфликта Греции и Турции.
Впрочем, полагаю, этот вопрос как-нибудь дожмут и санкции со скрипом, но введут. Не ввести уже нельзя, после всех сделанных заявлений, иначе ЕС будет выглядеть совсем уж импотентной организацией, которая даже банальные санкции против окружения Лукашенко ввести не может.
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