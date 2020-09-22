Читатели прислали нам твиты с резонансной реакцией на наши эксклюзивные кадры из Сирии, которые вызвали большой скандал в Вашингтоне.

После появления первого видео «Русской Весны», на котором российские военные блокируют бронетехнику армии США, а русский офицер отчитывает американского военного, последовала реакция от известного американского политика Бретта МакГурка — дипломата, занимавшего руководящие должности в сфере национальной безопасности при президентах Джордже Буше, Бараке Обаме и Дональде Трампе.

Он опубликовал наш ролик и обвинил Дональда Трампа в причастности к произошедшему и попросил позвонить Владимиру Путину.

«Трамп играет в гольф, когда американские войска в Сирии теперь ежедневно противостоят россиянам из-за его стремительного решения передать 2/3 некогда стабильной территории Путину и Эрдогану. Г-н Президент, возьмите трубку и скажите Путину, чтобы он прекратил преследовать наши войска», — написал МакГурк.

Любопытно, что видео только в этом твите набрало 583 000 просмотров, а само заявление МакГурка американцы ретвитнули 8300 раз и поставил ему 13200 лайков. Также его растиражировали и различные мировые СМИ.

Политик снова обвинил президента спустя месяц, после второго инцидента с гонками по пустынной местности, когда американские военные получили травмы в результате столкновения бронеавтомобиля International MaxxPro с БТРом военной полиции ВС РФ:

«Напоминание: эти инциденты продолжаются уже несколько месяцев. Трамп, по всей видимости, никогда не поднимал этот вопрос во время многочисленных звонков Путину. Он оставляет наши войска на произвол судьбы», — написал бывший специальный посол США, ответственный за взаимодействие с другими странами по вопросам борьбы с террористической группировкой ИГИЛ*.

Напомним, что на первом летнем ролике «Русской Весны» бронеавтомобили армии США зачем-то следовали за патрулём военной полиции ВС РФ, передвигавшемся на бронированных автомобилях «Тайфун», БТР и «Тигр».

В ответ на это российские военные заблокировали американскую бронетехнику, и офицер военной полиции сурово разъяснил незваным гостям, чего им делать не следует.

«Это территория Сирийской Арабской Республики. Российские Вооружённые силы здесь находятся по приглашению президента Башара Асада. На каком основании здесь находятся американцы?» — задал риторический вопрос наш военнослужащий.

«Пусть он передаст своему генералу, что русские убедительно попросили их больше не преследовать», — подчеркнул офицер.

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*Запрещённая Верховным судом РФ террористическая группировка