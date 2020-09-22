Так что ученые решили, что им нужно как можно скорее разработать программу для надежного способа обнаружения этого металла в теле человека. Они начали в 1944 году с животных, а в 1945-м одобрили три испытания на людях. Альберт Стивенс стал одним из участников.

В отличие от радия, плутоний-238 и плутоний-239 чрезвычайно трудно обнаружить внутри организма. Пока человек жив, самый простой способ — это проанализировать его мочу и кал, правда, этот метод тоже имеет свои ограничения.

Как это произошло? Стивенс стал жертвой правительственного эксперимента. В то время в разгаре был «Манхэттенский проект» по разработке ядерного оружия, и графитовый реактор Х-10 в Ок-Риджской национальной лаборатории производил значительное количество недавно открытого плутония. К сожалению, одновременно с ростом производства возникла проблема загрязнения воздуха радиоактивными элементами, отчего участились случаи производственных травм: сотрудники лаборатории случайно вдыхали и проглатывали опасное вещество.

Этот эксперимент был проведен в 1945 году в США, и его жертвой стал один человек . Но все равно цинизм опыта потрясает. Альберт Стивенс был обычным маляром, но в историю вошел как пациент CAL-1, который пережил самую высокую из известных накопленных доз облучения у любого человека.

Он обратился в больницу по поводу болей в животе, где ему поставили страшный диагноз «рак желудка». Решив, что Стивенс все равно не жилец, его приняли в программу и, по некоторым сведениям, взяли согласие на введение плутония.



Правда, скорее всего, в бумагах это вещество называлось по-другому, например, «продукт» или «49» (такие названия плутоний носил в рамках «Манхэттенского проекта»). Нет никаких доказательств, будто Стивенс имел какое-либо представление о том, что он стал объектом секретного правительственного эксперимента, в ходе которого подвергался воздействию опасного вещества.

Мужчине вводили смесь изотопов плутония, которая, как полагалось, должна была стать смертельной: современные исследования показывают, что Стивенсу, который весил 58 килограммов, ввели 3,5 мкКи плутония-238 и 0,046 мкКи плутония-239. Но, тем не менее, он продолжал жить.

Известно, что однажды во время операции по удалению «рака» у Стивенса были взяты образцы мочи и кала для радиологического тестирования. Но когда патологоанатом больницы проанализировал материалы, удаленные у пациента во время операции, то оказалось, что хирурги устранили «доброкачественную язву желудка с хроническим воспалением». У пациента не было онкологического заболевания.

Когда состояние Стивенса улучшилось, а его медицинские счета увеличились, его отправили домой. Чтобы не потерять ценного пациента, Манхэттенский округ решил платить за его образцы мочи и кала под предлогом, будто его «раковая» операция и замечательное выздоровление изучаются.

По воспоминаниям сына Стивенса, Альберт хранил образцы в сарае позади дома, и раз в неделю стажер и медсестра их забирали. Всякий раз, когда у мужчины возникали проблемы со здоровьем, он возвращался в больницу и получал «бесплатную» помощь радиолога.

Никто так и не сообщил Стивенсу, что у него не было рака, или что он стал частью эксперимента. Мужчина получил приблизительно 6400 бэр через 20 лет после первой инъекции, или около 300 бэр в год. Для сравнения — сейчас ежегодная доза для радиационных работников в США составляет не больше 5 бэр. То есть, годовая доза Стивена превышала это количество примерно в 60 раз. Это словно постоять 10 минут рядом с только что взорвавшимся Чернобыльским реактором.

Но благодаря тому, что Стивенс получал дозы плутония постепенно, а не одномоментно, он умер лишь в 1966 году в возрасте 79 лет (хотя его кости стали деформироваться из-за радиации). Его кремированные останки в 1975 году отправили в лабораторию для изучения и так и не вернули в часовню, где лежали до тех пор.

История Стивенса была подробно описана лауреатом Пулитцеровской премии Айлин Уэлсом в 90-х годах. Так, в 1993-м она опубликовала серию статей, в которых подробно описала истории CAL-1 (Альберт Стивенс), CAL-2 (четырехлетний Симеон Шоу) и CAL-3 (Элмер Аллен) и других, выступивших подопытными в экспериментах с плутонием.



После этого тогдашний президент США Билл Клинтон приказал сформировать Консультативный комитет по экспериментам с радиацией на человеке для проведения расследования. Всем пострадавшим или их семьям должны были быть выплачены компенсации.

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