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Неусвоенный урок

22:31. 22 сентября 2020 102 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В Европе есть целый пул политиков, людей довольно авторитетных и влиятельных, которые время от времени заявляют о том, что Россия больна имперскими амбициями. Строить свою империю, по мнению этих людей, мы собираемся исключительно за счет чужих территорий, что само по себе не может не вызывать у них опасения.

 

В качестве фактов, подтверждающих жизнеспособность данной теории, они приводят ситуацию с присоединением к России Крыма, присоединением добровольным, и довольно жесткую позицию руководства нашего государства по вопросу непризнанных республик Донбасса.

 

Не вижу ничего плохого в имперских амбициях, ибо стремление построить нечто мощное, жизнеспособное и эффективное нельзя выдавать за преступление. Особенно если учесть, что все высказывания об агрессивной внешней политике, якобы проводимой Россией по отношению к своим соседям, не выдерживают никакой критики. Даже ситуация с Крымом, при детальном ее анализе, выглядит совсем иначе, нежели как ее преподносят наши западные «партнеры».

 

Где очаги сопротивления, партизанские отряды, диверсионные группы, ежедневно и ежечасно наносящие удары по коварным оккупантам? Где освободительная борьба населения полуострова, направленная на выдворение с территории Крыма захватчиков? Ничего этого нет по той простой причине, что присоединение Крыма к России произошло не в результате аннексии, а вследствие волеизъявления жителей полуострова. В противном случае партизанская война кипела бы на территории Крыма по сей день. Подтверждением тому является история Великой Отечественной войны, рассказывающая, в том числе, и о сопротивлении жителей УССР немецко-фашистским захватчикам.

 

Кстати, о Великой Отечественной войне. Не заметили, что как минимум два последних украинских президента взяли за правило ассоциировать современную Россию с гитлеровской Германией? Откровенная дикость, но услышать подобное как от Порошенко, так и от Зеленского можно в абсолютно любой ситуации.

 

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский, выступая на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по случаю 75-й годовщины ООН, напомнил всему миру о войне на Донбассе. Нет, он не покаялся и даже не попросил прощения у десятков тысяч жителей Донбасса, потерявших в результате данной неприкрытой агрессии своих друзей и родственников. Нет. Он опять говорил о России.

 

“75 лет назад основание ООН стало символом того, что человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этого урока не усвоили. Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире”, – заявил президент Украины.

 

Некрасивое сравнение, особенно, если учесть объем потерь, человеческих и материальных, понесенных Россией, являющейся правопреемницей СССР, в той войне.

 

Но если рассмотреть данную речь Зеленского под призмой определенных исторических событий, то можно согласиться с ним в одном – Россия, возможно, и не усвоила урок Великой Отечественной войны.

 

В предшествующие 1941 году периоды, особенно, в момент оккупации европейских государств, было понятно, что Германия может расширять свои территории только на восток. И если бы в тот момент Советский Союз, которому неизбежно было суждено стать объектом германской агрессии, нанес упреждающий удар по вставшему на ноги и уже окрепшему фашизму, то, скорее всего, не было бы многомиллионных жертв среди мирного населения России, Украины и Белоруссии.

 

По аналогии, если бы Россия в 2014 году нанесла стремительный удар по бесчинствующим на территории Донбасса фашиствующим молодчикам, то сегодня на трибуне ООН вместо Зеленского стоял бы какой-нибудь разумный политик, благодаривший Россию за то, что она помогла Украине победить вирус фашизма, стремительно овладевших большей частью населения данного некогда дружественного нам государства.

 

История России – это в том числе и история освободительных войн. Мы защищались, освобождали, помогали, но никогда не нападали для того, чтобы прирезать себе чужую территорию или поживиться не принадлежащими нам ресурсами. И это главный урок, который должны усвоить Зеленский и ему подобные. Мы помним историю Великой отечественной войны и мы сделали для себя определенные выводы. И главный вывод заключается в том, что никто не может лишаться жизни из-за своей расовой принадлежности, вероисповедания, идеологии и убеждений. А на Украине данный бесценный багаж житейского опыта в последние годы видимо подрастеряли. Что ж, тот, кто не умеет извлекать опыт из чужих ошибок, обречен совершать ошибки собственные. Жаль, что за подобные ошибки будут платить не политики, ведущие Украину к пропасти, а простые граждане, для которых данный урок может, увы, оказаться последним.

Алексей Зотьев

Источник: http://voicesevas.ru/news/54449-neusvoennyy-urok.html

Метки: новости / украина / аналитика

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