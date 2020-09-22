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Экспорт революции … С. Кара-Мурза

14:31. 22 сентября 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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" ....Эту возможность Куба имеет потому, что их властная верхушка действует исходя из обязанностей государства перед своим народом, а не исходя из теневых договоренностей о врастании этой самой “верхушки” в глобальную элиту.."

1995 г., в трудный для Кубы момент, США попытались организовать там “народные волнения” и послали самолеты разбрасывать над Гаваной листовки. Эти самолеты после всех предусмотренных церемоний с приглашением приземлиться были сбиты кубинскими истребителями. А когда в Майами была организована целая флотилия яхт и катеров “возлагать венки” в море, Куба предупредила, что вся эта флотилия будет потоплена. Все это было в рамках международного права – и Мадлен Олбрайт в ООН дала задний ход. Эту возможность Куба имеет потому, что их властная верхушка действует исходя из обязанностей государства перед своим народом, а не исходя из теневых договоренностей о врастании этой самой “верхушки” в глобальную элиту.

Революция гунна .
 
Важное отличие теории революции Грамши от марксистской и ленинской теорий было и то, что Грамши преодолел свойственный историческому материализму прогрессизм. И Маркс, и Ленин отвергали саму возможность революций регресса. Такого рода исторические процессы в их концепциях общественного развития выглядели как реакция или контрреволюция.
Иррациональные установки владели умами интеллигенции и рабочих во время «бархатных» революций в странах Восточной Европы. Они ломали структуры надежно развивавшегося общества и расчищали дорогу капитализму, вовсе того не желая. Широко известно изречение А. Михника: «Мы отлично знаем, чего не хотим, но чего мы хотим, никто из нас точно не знает».
Когда революция регресса происходит с половиной народа и он начинает «жечь костры и в церковь гнать табун», то это — национальная катастрофа. Это вовсе не возврат к досоветской российской цивилизации («контрреволюция через 70 лет»), а «революция гунна», имеющая цивилизационное измерение.
И сейчас народ Белоруссии повторяет путь России начала 1990-х годов , когда люди массово стремились приблизить приход капитализма в России , наивно рассчитывая , что социальные привилегии  останутся , но при этом откроются доселе неведомые фантастические возможности , якобы присущие капитализму.
Результат на сегодняшний день - на обломках древней , развитой цивилизации  -  100 миллиардеров и более 20-ти миллионов нищих, без каких либо социальных гарантий , без перспектив, без будущего.

Источник: http://www.kara-murza.ru/books/export/index.htm

Метки: власть, общество

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