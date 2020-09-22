Эксперт из США оценил шансы на победу в войне между Америкой и Россией
10:22. 22 сентября 2020 232 просмотра Один комментарий Опубликовал: ogneupornaya95
Чем бы американские эксперты ни занимались, лишь бы США выгораживали. Военный эксперт Крис Осборн решил проанализировать Шансы США и России в сухопутной войне. Не будем ломать голову, с какой целью он это сделал, просто проанализируем полученные данные, опубликованные в статье для журнала National Interest.
По данным эксперта, у России имеется в два раза больше танков, чему у американских военных. А если точнее, то на вооружении РФ, по данным того же Осборна, состоит 12 000 танков.
«Эти данные ставят перед нами любопытный вопрос о перспективах продолжительной наземной войны», - пишет военный эксперт.
Однако, тут же отмечает, что точно спрогнозировать исход событий невозможно (непонятно тогда, зачем вообще начинать). Сложности у эксперта вызвало отсутствие данных о технической модернизации танков Т-72Б.
Американец пояснил своим читателям, что Россия «больше сухопутная держава», зато Америка имеет большой военно-морской и военно-воздушный флот. Он уверен, что у США есть шансы одержать победу в том случае, если они получат преимущество в воздухе.
Ранее военные эксперты США рассчитали, сколько бомбардировщиков потребуется Америке для прорыва ПВО Калининградской области. Такое чувство, что им там вообще нечем заняться.
Эксперты из России заявили, что американские расчёты выглядят несерьёзно.
«Система ПВО моделируется и формируется с учётом реальных возможностей потенциального противника», – пояснил генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев, бывший замглавкома ВВС по вопросам объединённой системы ПВО СНГ.
Также он отметил, что необходимо понимать, что ПВО Калининградской области интегрирована в общую систему ПВО России.
«При угрозе нападения будут задействованы силы ПВО Балтийского флота и противовоздушная оборона нашего союзника по ОДКБ – Белоруссии. Для нейтрализации бомбардировщиков будет использована истребительная авиация. Из каких расчётов исходят американцы?» – недоумевает генерал-лейтенант.
Вот если бы это была война двух общественно-экономических формаций, то я бы не сомневался в победе социалистического строя…
А в сегодняшних реалиях – это как в игре “Монополия”, как кубик выпадет и у кого бейцы круче.