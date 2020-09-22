Чем бы американские эксперты ни занимались, лишь бы США выгораживали. Военный эксперт Крис Осборн решил проанализировать Шансы США и России в сухопутной войне. Не будем ломать голову, с какой целью он это сделал, просто проанализируем полученные данные, опубликованные в статье для журнала National Interest.

По данным эксперта, у России имеется в два раза больше танков, чему у американских военных. А если точнее, то на вооружении РФ, по данным того же Осборна, состоит 12 000 танков.

«Эти данные ставят перед нами любопытный вопрос о перспективах продолжительной наземной войны», - пишет военный эксперт.

Однако, тут же отмечает, что точно спрогнозировать исход событий невозможно (непонятно тогда, зачем вообще начинать). Сложности у эксперта вызвало отсутствие данных о технической модернизации танков Т-72Б.

Американец пояснил своим читателям, что Россия «больше сухопутная держава», зато Америка имеет большой военно-морской и военно-воздушный флот. Он уверен, что у США есть шансы одержать победу в том случае, если они получат преимущество в воздухе.

Ранее военные эксперты США рассчитали , сколько бомбардировщиков потребуется Америке для прорыва ПВО Калининградской области. Такое чувство, что им там вообще нечем заняться.

Эксперты из России заявили , что американские расчёты выглядят несерьёзно.

«Система ПВО моделируется и формируется с учётом реальных возможностей потенциального противника», – пояснил генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев, бывший замглавкома ВВС по вопросам объединённой системы ПВО СНГ.

Также он отметил, что необходимо понимать, что ПВО Калининградской области интегрирована в общую систему ПВО России.