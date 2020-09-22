Простой факт заключается в том, что человек порабощает себя путами кармических оков, всякий раз, когда он преступает какой-либо священный закон природы; и тогда, когда за этим следует страдание, он горестно восклицает: “Почему я, Господи?”. Понимание это искусство распутывания Гордиевых узлов, завязанных невежеством.

— Парамаханса Йогананда