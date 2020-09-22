Не успели западные политтехнологи высмеять разоблачения деятельности американского военного ведомства на базе биолаборатории Пентагона в Грузии, доказывая «несерьёзность» и «конспирологичность» предъявленных обвинений, как информационное пространство взорвала новая утечка данных из Центра Лугара, построенного Пентагоном в Тбилиси.

На сей раз неизвестными хакерами была вскрыта электронная почта и обнародованы большие объёмы переписки между сотрудниками и руководством самой биолаборатории Лугара, посольством США в Грузии и Министерством здравоохранения Грузии, что подбросило в костёр и так разгорающегося скандала новую порцию информации о секретной программе биологических исследований правительства США.

На сей раз речь идёт о военных инвестициях США в сфере бактериологических исследований на сумму в более чем 160 миллионов долларов. Прямые доказательства налицо — служебные записки, официальные письма и подробная информация о проектах правительства США в Центре Лугара, финансировании и зарубежных командировках.

По сути, Пентагон превратил Грузию в крупнейший за рубежом центр биологических исследований, объединив свои военные задачи в области разработки бактериологического оружия с возможностями так называемых «Центров по контролю за заболеваниями» (CDC), расположенных не только в Грузии, но и в других странах постсоветского пространства.

Для этих разработок правительство США, как видно из опубликованных документов, не жалеет средств. Большое количество проектов финансируется как прямым образом, так и через военное ведомство, а также посредством выделения грантов, что призвано замаскировать деятельность биологических лабораторий под научную, исследовательскую и гуманитарную.

Не скупятся американские власти и на отправку в Центр Лугара значительного количества своих учёных. Чтобы принять их, на деньги Пентагона строится дополнительное здание, где планируется разместить ещё 16 специалистов CDC из Атланты. Для их так называемых «исследований» будет построена отдельная лаборатория BSL-2, административное здание и кампус рядом с Центром Лугара.

Всё это ради того, чтобы сделать Грузию региональным центром CDC для Восточной Европы и Центральной Азии, ведь нынешние грузинские элиты так хотят хоть как-то приобщиться к Европе. По мнению их американских кураторов, создание восточноевропейского центра военных биологических исследований в Грузии – это пока всё, что они могут предложить на пути Грузии к евроинтеграции.

На сегодняшний день практически не осталось сомнений в том, что Центр Лугара ведёт не столько исследования двойного назначения, что было подтверждено ещё в 2018 году, когда просочившиеся документы показали, как американские дипломаты в Грузии занимались торговлей замороженной человеческой кровью и патогенами для секретной военной программы. Новая порция документов свидетельствует скорее о разработках в области создания образцов вирусов для военного применения, то есть прямо по заказу Пентагона. А отсылка к гражданским целям – лишь необходимое в таких случаях прикрытие. Своего рода легенда, вуалирующая исключительно военные по своей направленности исследования.

По сути, американские военные учёные были направлены в Грузию для создания, ни много ни мало, «агентов биотерроризма». Об этом практически прямо написано на официальном сайте CDC: «Система общественного здравоохранения США и поставщики первичной медико-санитарной помощи должны быть готовы к борьбе с различными биологическими агентами, включая патогены, которые редко встречаются в Соединенных Штатах».

Если немного изменить задачи, переставив знаки на противоположные, мы получим не перечисление гипотетических угроз, «включая патогены, которые редко встречаются в Соединенных Штатах», а перечисление задач военного ведомства США, которые оно ставит перед разработчиками подобного рода «агентов биотерроризма».

На сайте CDC приоритеты для разработчиков сформулированы так: «К высокоприоритетным агентам относятся организмы, представляющие опасность для национальной безопасности (вопрос только кого? – В.К), поскольку они [должны] (так это выглядит в качестве постановки задачи – В.К.): легко распространяться или передаваться от человека к человеку; приводить к высокому уровню смертности и серьёзно влиять на здоровье населения; вызывать общественную панику и разлад в обществе; и требуют особых действий по обеспечению готовности общественного здравоохранения».

Поразительная откровенность, если иметь ввиду, что за последние как минимум два-три десятилетия мировая общественность не была ознакомлена с фактами, или хотя бы намёком на подобного рода угрозы для самих США. Получается, что американские военные тратят колоссальные средства, усилия и время на борьбу с угрозой настолько гипотетической, что с такой же вероятностью можно было бы готовиться к нападению на США космических пришельцев. И то, и другое – и нападение пришельцев, и бактериологическая атака на Америку – на сегодня является ни чем иным, как плодом воображения голливудских сценаристов. Странно было бы полагать, что американские военные всерьёз готовятся к войне с вымышленными, киношными угрозами.

Всё становится на свои места, если угрозы (доселе не существующие) заменить на задачи (на наших глазах реализуемые). Тогда всё логично. Так называемый «Центр по контролю за заболеваниями» по заказу Пентагона создаёт в Грузии лабораторию, где разрабатывается бактериологическое оружие против потенциального противника, у границ которого такие лаборатории и создаются (а их по миру на сегодня уже более 25). Цель – разработать вирусы, которые, во-первых, легко распространяются, передаваясь от человека к человеку; во-вторых, приводят к высокому уровню смертности и серьёзно подрывают здоровье населения; в-третьих, вызывают общественную панику и разлад в обществе; и, наконец, требуют особых действий по обеспечению готовности общественного здравоохранения, то есть, высокого напряжения, мобилизации и значительных средств. Что, по сути, и реализуется на наших глазах.

Согласно новой утечке данных, исследования, проводимые в Центре Лугара, направлены на создание биоагентов, которые могут распыляться и использоваться в качестве биологического оружия. Среди них: Сибирская язва, Ботулизм, Чума, Оспа (крупная оспа), Туляремия (Francisella tularensis ), Вирусные геморрагические лихорадки, в том числе Филовирусы (Эбола, Марбург), Аренавирусы ( Ласса, Мачупо) и многое другое. Список так же прилагается, как и перечень исследований, сроки и выделенные суммы.

Спрашивается, если руководство США так боится подобного рода бактериологических угроз и вирусов, в чём нас с вами пытаются убедить, то почему подобного рода лаборатории они строят так далеко от Америки, в какой-то далёкой Грузии (уж не перепутали ли они опять Грузию с американской Джорджией?), и самое главное, почему этим занимаются военные? Вопросы эти носят, очевидно, риторический характер, если вы не предельно наивный человек, или не американец, или не гражданин Грузии, работающий в лаборатории Лугара.

Если же говорить серьёзно, то за последние годы жители России и окрестных государств уже столкнулись с проявлением последствий такого небезопасного соседства: в Краснодарском крае и в Абхазии, например, были зафиксированы комары – переносчики вируса Зика. Это насекомые из Южной Америки и сами они прилететь через океан никак не могли. Смотрим в перечень программ — США потратили на этот проект свыше 150 млн долларов. К тем же последствиям можно отнести эпидемии африканской чумы свиней, которые в последние годы неожиданно вспыхивали в южных регионах РФ. Это тоже есть в списке исследований. В общем – перечислять можно долго.

То же, что сегодня у всех на слуху – COVID-19, сколько ни заклинай о его естественном происхождении – так же вполне попадает под описанные в техзадании Пентагона критерии: легко распространяется, передаваясь от человека к человеку; приводит к смертности и серьёзно подрывает здоровье населения; вызывает общественную панику и разлад в обществе и требует особых действий. Совпадение?

К слову, военные Израиля в таких случаях, наносят превентивные ракетные удары по объектам, которые, как они считают, могут нести угрозу их безопасности, даже если эти объекты находятся на территории соседних государств. А мы? Мы же выражаем озабоченность и взываем (как правило, безответно) к мировому сообществу, требуя проведения международных инспекций, и, если, конечно, можно, то чтобы в составе делегаций присутствовали представители российской стороны. Нет? А, ну извините.

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Источник: https://nstarikov.ru/bioterrorizm-pentagona-i-ego-razrabotki-v-gruzii-podtverzhdeny-dokumentami-119587