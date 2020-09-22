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Бельгийские медики требуют прекратить пропаганду Covid-пандемии

13:00. 22 сентября 2020 104 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Бельгийские медики требуют прекратить пропаганду Covid-пандемии

С самого начала было очевидно, что болезнь Covid-19 использовалась для целей, не имевших отношения к общественному здравоохранению. Big Pharma и ее партнеры — ВОЗ, Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), Национальные институты здравоохранения (NIH) — использовали социальные сети и пресституток для того, чтобы контролировать те объяснения, которые предоставлялись публике, а также для того, чтобы подвергать цензуре несогласных с ними по этому вопросу медицинских работников.

От отказа в успешном и полностью безопасном лечении гидроксихлорохином, цинком и азитромицином, а также от применения аппаратов искусственной вентиляции легких людей умерло больше, чем от самого вируса. В жертву были принесены общественное здравоохранение и экономика. Цель этого — породить хаос и страх, что сделает возможным провести массовую вакцинацию и принести для Big Pharma миллиарды долларов прибыли. Демократы и пресститутки использовали Covid против Трампа, высмеивая его рекомендацию о безопасном и эффективном лечении при помощи гидроксихлорохина и издеваясь над его попытками вновь открыть экономику, которую вовсе и не нужно было закрывать.

Прочтите доклад бельгийских медиков. Вот несколько отрывков, которые могут подогреть аппетит:

 

 

«Для тех, у кого действительно проявляются тяжелые симптомы заболевания, существует доступная, безопасная и эффективная терапия в виде HCQ (гидроксихлорохина), цинка и AZT (азитромицина). Применение этой терапии на ранних этапах (течение заболевания — С.Д.) приводит к выздоровлению и часто предотвращает госпитализацию. Сейчас вряд ли кто-то должен умирать».

«Обзорные исследования вакцинации против гриппа показывают, что за 10 лет нам только трижды удалось разработать вакцину с эффективностью более 50%. Вакцинация пожилых людей представляется неэффективной. В возрасте старше 75 лет эффективность (вакцинации) практически отсутствует».

«Из-за непрерывной естественной мутации вирусов — что мы наблюдаем каждый год в том числе в случае вируса гриппа — вакцина является, в лучшем случае, временным решением, после которого каждый раз требуются новые вакцины. Непроверенная вакцина, вводимая в экстренном порядке, производители которой уже получили юридический иммунитет от возможного вреда, вызывает серьезные вопросы. Мы не хотим использовать наших пациентов в качестве подопытных морских свинок».

«В мировом масштабе в результате вакцины ожидается 700 000 случаев причинения ущерба здоровью или смерти.

«Если 95% людей испытывают Covid-19 практически без симптомов, то риск воздействия непроверенной вакцины является проявлением безответственности».

«В течение последних нескольких месяцев газеты, радио и телевидение, казалось, почти некритически поддерживали определенную группу экспертов и власть в то самое время, когда именно пресса должна была проявлять критичное отношение и предотвращать одностороннюю коммуникацию власти. Это привело к тому, что в наших СМИ появилась информация, которая больше походила на пропаганду, чем на объективные сообщения».

«Официальная версия о том, что изоляция была необходима, что это было единственно возможное решение и что все выступали за эту изоляцию, мешала людям с другими взглядами, а также экспертам выражать иное мнение».

«Альтернативные мнения игнорировались или высмеивались. Мы не видели открытых дебатов в СМИ, где можно было бы выразить разные точки зрения».

«Мы также были удивлены множеством видеороликов и статей многих научных экспертов и авторитетов, которые удаляли и продолжают удалять из социальных сетей. Мы считаем, что такому не место в свободном демократическом конституционном государстве, тем более что это ведет к выработке «туннельного зрения"*. Эта политика также оказывает парализующий эффект и подпитывает страх и беспокойство в обществе. В этом контексте мы отвергаем намерение цензурировать Covid — диссидентов в Европейском Союзе!

«Как врачи и профессионалы в области здравоохранения перед лицом вируса, который по своей вредоносности, смертности и способности к распространению приближается к сезонному гриппу, мы можем только отвергнуть эти крайне непропорциональные меры.

— Поэтому мы требуем немедленного прекращения всех этих мер.

— Мы подвергаем сомнению легитимность нынешних экспертов-консультантов, которые проводят встречи за закрытыми дверями.

— Следуя рекомендациям ACU 2020 46, мы призываем к более глубокому изучению роли ВОЗ и возможного влияния на эту организацию конфликта интересов. Это же находилось в основе борьбы с «инфодемией», то есть с систематической цензурой всех несогласных мнений в СМИ. Это неприемлемо для демократического государства, в котором царит верховенство закона".

* Болезненное состояние зрения, при котором человек теряет способность к периферическому обзору. Воспринимается лишь изображение, попадающее на центральную область сетчатки глаза. В результате у больного возникают трудности с ориентированием в пространстве.

 

Источник: https://svpressa.ru/health/article/276399/

Метки: здоровье, медицина

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