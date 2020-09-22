1985-1991. «Glasnost und Perestroika».1990. Часть 2
01. Борис Ельцин в Париже. 9 марта
02. Митинг у памятника жертвам сталинских чисток
03. День защиты прав человека, Пушкинская площадь. 9 декабря
04. Мужчина запасается продуктами питания
05. Празднование Октябрьской революции в Москве
06. Женщины читают газету «Правда» во время демонстрации, посвященной 120-летию Ленина. 22 апреля
07. Геннадий Янаев выступает на съезде народных депутатов
08. Михаил Горбачев на сессии Верховного Совета (обсуждение вопроса об экономической реформе)
09. Олег Калугин и Тельман Гдлян во время дебатов в Верховном Совете по экономической реформе
10. Советские солдаты у Бранденбургских ворот
18. Во время первомайской демонстрации на Красной площади
19. Глава московского бюро TIME Джон Кохан читает листовки на Арбате
20. Священнослужитель возглавляет демонстрацию протеста у Кремля
21. Ребенок среди багажа русских беженцев, эвакуируемых самолетами ВВС СССР из Баку во время этнических чисток
22. Баку. Мужчина, делающий покупки, остановился у витрины с колбасами
23. Борис Гребенщиков участвует в Концерте памяти Виктора Цоя на Центральном стадионе имени Ленина вместе с Алисой, ДДТ и др.
24. Работница на производственной линии на заводе электроники Микропровод в Кишиневе
25. Ресторан Чайка в Ленинграде
27. На Красной площади 31 декабря