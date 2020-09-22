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1985-1991. «Glasnost und Perestroika».1990. Часть 2

09:28. 22 сентября 2020 41 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


01. Борис Ельцин в Париже. 9 марта


02. Митинг у памятника жертвам сталинских чисток


03. День защиты прав человека, Пушкинская площадь. 9 декабря


04. Мужчина запасается продуктами питания


05. Празднование Октябрьской революции в Москве


06. Женщины читают газету «Правда» во время демонстрации, посвященной 120-летию Ленина. 22 апреля


07. Геннадий Янаев выступает на съезде народных депутатов


08. Михаил Горбачев на сессии Верховного Совета (обсуждение вопроса об экономической реформе)


09. Олег Калугин и Тельман Гдлян во время дебатов в Верховном Совете по экономической реформе


10. Советские солдаты у Бранденбургских ворот


11. На хлебзаводе


16. Покупатели выбирают хлеб


18. Во время первомайской демонстрации на Красной площади


19. Глава московского бюро TIME Джон Кохан читает листовки на Арбате


20. Священнослужитель возглавляет демонстрацию протеста у Кремля


21. Ребенок среди багажа русских беженцев, эвакуируемых самолетами ВВС СССР из Баку во время этнических чисток


22. Баку. Мужчина, делающий покупки, остановился у витрины с колбасами


23. Борис Гребенщиков участвует в Концерте памяти Виктора Цоя на Центральном стадионе имени Ленина вместе с Алисой, ДДТ и др.


24. Работница на производственной линии на заводе электроники Микропровод в Кишиневе


25. Ресторан Чайка в Ленинграде


26. Школьница из Кишинева


27. На Красной площади 31 декабря

Источник: https://humus.livejournal.com/7398933.html

Метки: история, Россия, фото

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