Даже если считать, что политик зависим от рядового избирателя – то ведь и в этом фантастическом случае зависимость его от рядового избирателя ничтожна! Понимаешь, твой голос – это даже не процент. Это какая-то тысячная доля процента!

А если Абдул-Хамид реальный спонсор избирательной кампании той власти, к которой ты, убитый, жаловаться явился? Понимаешь, все силы у демократических политиков уходят на то, чтобы избраться, а потом переизбраться. Избирательная кампания новых выборов начинается буквально в день итогов предыдущих.

И тут опять классическая развилка демократии. Если он мелкий беспредельщик – то заведут. Не раньше, чем появится труп, правда, но по итогам – заведут. Но ключевое слово тут «мелкий»…

И вот тебя убили, и ты пришёл. Уже смешно, правда? Но мы не ржать собрались, а политологию изучать! Тебя убили и ты пришёл с жалобой на неправомочные действия Абдул-Хамида. Потому что реализуя свои права и свободы, он очевидным образом навредил тебе. А ведь записано у их пророков – «свобода только до тех пор, пока она не вредит другому человеку». Заведут дело на Абдул-Хамида или нет?

Что такое «демократическая власть»? Я тебе объясню! Все свободны, у всех права, личная неприкосновенность, презумпция невиновности, рай да благодать . За тебя впишется организованная преступная группировка? Нет? А за условного Абдула или Хамида – впишется. И он приедет к тебе с тридцатью… Да и десяти хватит… громилами. И повелит делать, что ему нужно. Ты, конечно, с жалобой к властям. А власти-то демократические! Они тебе скажут, что у Абдул-Хамида свободны, у всех права, презумпция невиновности, личная неприкосновенность, и как его взять, если он тебя пока не убил? Вот как только он тебя убьёт – так сразу приходи, дело оформим…



А вот от спонсора избирательной компании демократический политик очень зависим. Даже близко нельзя сопоставить зависимость «избранника» от избирателя и от спонсора. Это как муравья со слоном сравнивать.

Так вот, если Абдул-Хамид мелкий беспредельщик, криминальная розница, то его привлекут. Тебе, правда, от этого не легче – тебе пришлось умереть, чтобы на мелкого беса компромат предоставить. Ведь пока он тебя не грохнул – на него же презумпция невиновности распространялась, и возьми его раньше – любой адвокат в демократическом обществе легко его «отмажет»…

И это не извращение демократии – а её идеал! Понимаешь, равенство ваших с Абдул-Хамидом прав и свобод – ключевая идеологема демократии. Только вот за него ОПГ, а за тебя нет, но этого же не отразишь в официальных документах… Хочешь защиты от Абдул-Хамида, ищи себе собственную ОПГ, но только чем тогда ты будешь отличаться от Абдул-Хамида? Националисты скажут: национальностью. Так-то так, да только демократия этого довода не приемлет…

Вот и получается то, ЧТО ВСЕ МЫ ВИДЕЛИ: демократия не власть народа, а власть криминала, теневых структур. Законы построены так, что официальная, легальная власть стреножена по рукам и ногам. Куда не рыпнись – всюду тебе иск вчинят за «превышение полномочий». Это если официально рыпаться.

А если ночью и тайно – то кто ж видел? Где свидетели? Теневые структуры потому и теневые, что в законе не прописаны…

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Коммунисты и налоговая служба США разными путями но (вот ведь парадокс!) придумали один и тот же способ ловить преступника: по итогам. Сам акт преступления, будучи совершённым, исчезает. Но плоды-то его налицо. И надолго. Ради плодов всё и делалось. А суть плодов – роскошь, которую человек честным трудом заработать в принципе не может. Это как лампочка-индикатор: где загорелась, там ищи структуру оргпреступности.

Американцы прекрасно это знают, сколько бы ни валяли дурака, покрывая Ротшильдов и Рокфеллеров. Хозяев они не трогают. Но когда надо – они моментально, по одному лишь реестру недвижимости, записанной на человека, вычисляют разницу между его официальными доходами и его покупками.

Так, например, в США разоблачили одного нашего шпиона, который ушёл на покой, и купил себе дом. Американцы (когда не придуриваются – то всё понимают) посмотрели, говорят: «а-а, домик-то дорогой… Этому парню не по карману! Откуда дровишки?!». Начали крутить – и раскрутили пенсионера.

Почему же они так не раскрутят Сороса или Билла Гейтса? Да потому что Сорос и Гейтс – не российские шпионы, а хозяева американского общества. Они демократических избранников к себе на ковёр вызывают. Отчитывают или хвалят. А главное – они деньги дают на избирательные компании. Заранее выкупая будущую власть.

Знаете, что такое «фондрайзинг»? А вы почитайте американскую открытую литературу, и узнаете, никакого секрета тут нет! «Фондрайзинг» – это когда претендент на выборную должность побирается. Американцы сами пишут, что 90% усилий кандидатов – «фондрайзинг». То есть это самая сложная и самая важная задача на выборах – найти спонсоров.

Знаете, на что это похоже? На вопрос клиента к сутенёру: «а можно всех посмотреть?».

А есть ещё вопрос сутенёра: «продлевать будете?».

«Фондрайзинг» – это когда ты приходишь к богатым людям, которых, ЕСТЕСТВЕННО, никто не выбирал никогда, и которые свою реальную власть передают по наследству. Пришёл – и начинаешь им разные свои услуги предлагать. А это ж рынок! Тут же наниматель проводит кастинг, не тебя одного слушает! Ты перед ним кривляешься, рассказывая чем можешь быть полезен после избрания. Потом другой, третий…

На кастинге отбирают по многим факторам: покладистость, фигура, лицо, постановка голоса, актёрские способности, прочие достоинства претендента на роль…

И только после такого кастинга человека выпускают КАНДИДАТОМ на выборы. Вместе с другими такими же, так же отобранными, скоморохами. Когда процедура отлажена и устоялась, то можно, в принципе, и не мухлевать с голосами избирателей (хотя они всё равно мухлюют «по чёрному», инстинкты хищников сказываются).

Но в принципе можно и не мухлевать. Потому что никакого реального выбора на таких выборах всё равно нет. Тебе предложили нескольких заранее отобранных актёров, подписавших контракт с режиссёром-постановщиком, которые и не могут, да и не хотят играть вне сценария.

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Американцы, точно так же как и КПСС, прекрасно понимают, что за каждым крупным состоянием стоит организованная преступность. Но они дурака валяют, играя в наивность, чтобы покрывать своих хозяев-нанимателей. А когда им нужно поймать шпиона, например, вычислить агента влияния той же России – выясняется, знаете что?

Оказывается (кто бы мог подумать?!) что у них все финансовые потоки учтены до цента, и они, хоть и валяют дурочку перед нами, сами-то прекрасно в курсе, где деньги легальные, где нелегальные, где чёрный нал, а где серый…

А знаете, почему?

А потому что деньги не спрячешь. Это убийство можно спрятать так, что никто не найдёт тела и не установит факта. А деньги прятать – зачем они тогда нужны? А если ты деньги тратишь – тут же поступает информация о тратах в централизованные базы данных. Дом купил – регистрируешь собственность. Машину купил – ставишь на учёт. Да что там, когда бутылку водки купил в Мухосранске – а информация о покупке тобой бутылки водки уже пошла в централизованные базы по обороту алкогольной продукции!

Поэтому деньги не спрячешь. А если начинают ваньку валять, что их кто-то ловко спрятал и увёл – значит, просто искать не хотели.

Можно скрыть преступление, но нельзя скрыть доходы.

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Постепенно, всё больше и больше, даже наивные и доверчивые люди понимают, что демократия западного типа, с Ротшильдами и под Ротшильдами, под Бильдербергскими клубами – отражает вовсе не ту реальность, какая есть, а ту выдуманную псевдореальность, которую проплатили на правах рекламы.

Реальная жизнь реального человека становится, как у Канта – «вещью в себе». Перед глазами же рекламный ролик хозяев жизни, который крутят перед тобой 24 часа в сутки. Этот рекламный ролик западных СМИ и общественного мнения не только далёк от реальности, но и всё дальше удаляется от неё.

Это фильм о нашей жизни, в котором актёров зовут нашими именами, но он отражает не нашу жизнь, а представления режиссёра о нас. То есть не документальный, а художественный фильм. В котором вымысла о нас всё больше и больше. Нас убеждают, что было то, чего не было. И что того, чего не было – было. Нам говорят, что наши личные воспоминания обманчивы, человек внушаем – и правильно говорят: они на этом всё и строят. Память человека даже о событиях, случившихся с ним самим можно заместить ложной памятью, чем с успехом и занимаются «промыватели мозгов».

И постепенно мы с ужасом начинаем осознавать, что объективная реальность как бы растворилась, исчезла в виртуальной картинке, созданной на бюджет рекламы. Актёры, играющие героев или злодеев предсказуемо вызывают у зрителей то гнев то восхищение, потому что их поступки заранее подогнаны в нужные клише.

Давайте задумаемся: если бы не весьма неожиданная позиция России – разве мы не были бы уверены, что Асад травит детей хлором? Нам показали бы фильм, а кадры со съёмочной площадки – нет… И куда бы мы делись: вот хлор, а вот умирающие дети, своими глазами видели! Разве не были бы мы «своими глазами» убеждены, что Украина процветает во свободе, а в Белоруссии жестокие изверги избивают людей? Какое вообще противоядие, кроме конкурирующей сверхдержавы, спонсирующий разоблачение фокусов, есть у этого бесконечного видеоряда ложной реальности?

Человека нашего времени отработали до копчика. Нити привязаны к рукам, ногам, нити кукловода открывают и закрывают глаза или уши. Себялюбивые, эгоистичные и алчные подонки выведены в «совесть нации» – а как «совести нации» не поверить, когда она клеймит, сребреники Иуды отрабатывая?

Развитие рекламных технологий привело к тому, что человек превращён в автомат, управляемый с пульта. Кнопками. По воле хозяина. Человека можно включить – а можно выключить.

Возьмите Киев, где люди так бурно гневались, что зарплаты не европейские, а пенсии не швейцарские… И коррупция! Люди-то остались, а где их бурный гнев сегодня? Может быть, у них уже зарплаты европейские, а пенсии уже с 50 лет и как в Швейцарии, а коррупция искоренена под самое основание?!

Почему люди, негодовавшие низким доходам, при снижении этих доходов вдруг становятся пассивными, вялыми и со всем внезапно согласными?

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Реальность – штука устойчивая. Она не может поменяться в секунду. Даже если она и меняется – то очень медленно. А вот отражение реальности в голове человека – действительно, можно переключать, как каналы у телевизора. Нажал Сорос кнопку – и все вдруг открыли глаза на бедственность своего положения. Нажал другую – и все закрыли. И уже оно стало ни разу не бедственным…

А как же так?!

Дело в том, что информационные потоки не могут существовать независимо от финансовых. И дело не только в том, что журналисту нужно кушать, хотя и в этом тоже. А ещё и в том, что существует огромная масса технических расходов, первая строка в которых – БЮДЖЕТ РАСКРУТКИ СМИ. Вы, конечно, можете открыть сайт, но кто про него знает? Кто его заметит в бесконечных потоках информации, в белом шуме миллионов сайтов, глушащих друг друга?

Даже если вы упорный нонконформист (а таких едва ли 5% населения) и вы упорно ищите альтернативную информацию, то в итоге натыкаетесь на грубый самодельный сайт, с которого вам вещает нищий. А вызывает ли нищий доверие? Ведь реклама показывает нищих проповедников городскими сумасшедшими, и активно формирует брезгливую жалость к их воплям…

И потом, кто вам сказал, что этот нищий – не ряженый? Может быть, это просто ещё один палец всё той же «невидимой руки», что схватила вас плотно за горло?

Бесконечность лжи и показухи в западных информационных технологиях ставит под сомнение и те ручейки правды, которая кое-где протекает. Ибо, презумпция подозрения касается всех, включая и невинных.

В общем, двумя словами: информационные потоки неотделимы от финансовых. А в чьих руках финансы?

Ежегодный доклад организации Оксфам публикуется регулярно в преддверии Всемирного экономического форума в швейцарском городе Давосе, в рамках которого происходят встречи политических деятелей и бизнесменов со всего мира. Так вот, эта самая Оксфам, вызывающая доверие, посчитала что к 2015 году все деньги мира принадлежат 62 людям!

Ну вот вам и ответ! Получается, что все СМИ имеют одного хозяина, и просто отрабатывают его заказ!

Правда, особняком стоит Россия, которая – прямо скажем, по непонятным причинам и неизвестным путём – пришла к идее сопротивления глобальной власти. И она финансирует кое-какую отсебятину, которая очень не нравится единому хозяину всех мировых СМИ.

Одно только подозрение, что русские могли повлиять своими информационными вливаниями на выборы президента США вызвало в США целую бурю негодования! Получается, наши люди читают что-то в источниках, не подконтрольных нам?! Получают альтернативную информацию – кроме той, которую мы им даём дозированно?!

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Хотелось бы бодро сказать, что 62 хозяина планеты избраны голосованием жителей планеты на честных и альтернативных выборах, как лучшие из лучших, и т.п. Но сказать так не получится. 62 хозяина планеты никем и никогда не избраны. Они как-то сами собой возникли, неизвестно откуда, и уже не в первом поколении…

И информационные потоки от них неотделимы. Они назначают в героев или злодеев. Потому что информационный поток создаёт психический настрой в человеке.

Далее же: роботы выбирают роботов. Избранные роботы регулярно меняются, в основном, с профилактической целью: чтобы не засиделись и собственным влиянием не обросли.

Важно понять, что западная власть – не субъект, а объект. Это неодушевлённый инструмент, как марионетка в руках кукловода.

Издеваясь над нами, Макаревич для форсу бандитского нарисовал чёрную кошку на стене:



…Кукол дергают за нитки,

На лице у них улыбки,

И играет клоун на трубе.



И в процессе представленья

Создается впечатленье,

Что куклы пляшут сами по себе.



До чего ж порой обидно,

Что хозяина не видно,

Вверх и в темноту уходит нить.



А куклы так ему послушны,



И мы верим простодушно

[Что Зеленский] может говорить.



Дело в том, что тщательно, в полном соответствии с демократической идеологией, отлучая официальную власть от реальной власти вы не устраняете произвол и расправу саму по себе. Вы её просто передаёте в другие руки.

Получайте равенство и полноправие. И ждите на дом Абдул-Хамида. Он приедет не только из хулиганских побуждений, хотя и их исключать нельзя, а по прямой финансовой заинтересованности: чтобы взять деньги, их нужно забрать у кого-то…

И если вы думаете, что Абдул-Хамида, кровно заинтересованного вас терроризировать, остановят совести или демократически избранные запуганные процедурностью временщики – мне вас жаль…

А. Берберов



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