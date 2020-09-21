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Путин — великолепный аналитик, он знает, как отвечать на вызовы, — создатель «Авангарда»

09:23. 21 сентября 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Путин — великолепный аналитик, он знает, как отвечать на вызовы, — создатель «Авангарда» | Русская весна

Герберт Ефремов в интервью «РГ» рассказал о разработках ракетных систем, которых нет больше ни у кого в мире.

О награждении орденом Святого апостола Андрея Первозванного конструктор ракетной и космической техники Герберт Ефремов узнал накануне видеоконференции с президентом.

«В пятницу в семь вечера мне сообщили, что предстоит разговор по видеосвязи с Владимиром Владимировичем», — рассказал легендарный оружейник.

— Герберт Александрович, Трамп заявил, что все «технологии гиперзвука» русские украли у американцев. Если бы у вас была возможность в режиме видеоконференции поговорить еще и с президентом США, то что бы ему сказали?

Герберт Ефремов: Трамп сказал, что русским сдал эти «секреты» Обама. Только Барак Обама — президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком. Он еще в школу ходил, а мы уже экспериментировали с гиперзвуком.

— Когда камеры выключили, вы пообщались с Путиным наедине. То, что вы ему сказали, полагаю, секрет. Но на какую тему у вас с президентом была беседа, сказать можете?

Герберт Ефремов: Говорили о будущем.

— О будущем вашего «НПО машиностроения», которое создает эти прорывные системы и технологии?

Герберт Ефремов: Не только. О будущем страны, мира. И всего, с чем связаны наши возможности.

Это единственный человек из руководителей нашей страны, а я с некоторыми из первых лиц общался, который понял, что не нужно гоняться за цифрами.

Как обычно рассуждают? У наших оппонентов, допустим, есть тысяча ракет — и мы столько должны произвести.

А так отвечать на вызовы не надо! Сделай это по-своему, похитрее. И он это отлично понимает.

Например, в свое время мы создали ракету «Метеорит». Хотя первоначально на вызов со стороны США — на тысячи американских «Томагавков» — начали отвечать созданием аналогичных дозвуковых ракет. Мы же предложили сверхзвуковую ракету, которая отвечала условиям нашей страны. И один «Метеорит» был по эффективности равен десяткам «Томагавков».

— «Метеорит» летел на высоте 22–25 км. Вражеские радары его не видели. А видели ложную цель, которую он буксировал. И это была настоящая «невидимка»: первый «Стелс» в мире. На нем еще стоял генератор искусственной ионизации окружающей среды. И все это — на ракете, которую начали создавать в СССР еще в 1976 году! А в годы перестройки готовый проект был уничтожен. Доводы конструкторов о том, что десяток «Метеоритов» успешно заменяют большое число дозвуковых крылатых ракет, наверху не услышали. А сегодня вас слышат?

Герберт Ефремов: Этим и отличается Путин. Он великолепный аналитик.

— С вашим участием и под вашим руководством создали десятки систем. Для обывателя слишком велик объем информации. Назовите три из них: важных, удивительных, интересных.

Герберт Ефремов: Давайте не три, а пять. Итак, П-5: челомеевская крылатая ракета, в работе над которой и я принимал участие, когда пришел к Челомею молодым специалистом. Далее: противокорабельная П-6. Упомянул бы еще «Гранит», «Метеорит» и УР-100Н УТТХ.

— Вы ученик Владимира Николаевича Челомея, а нынешний руководитель «НПО машиностроения» Александр Леонов — ваш. Так?

Герберт Ефремов: У меня учеников нет. И я не ученик Челомея. У нас не учатся, а работают. И все сами осваивают в процессе. В условиях окружающей новизны. И мой сменщик Александр Георгиевич Леонов, конструктор и разработчик, продолжает в том же духе.

— Вас мама назвала в честь Герберта Уэллса. Хорошо к фантастике относитесь?

Герберт Ефремов: Плохо! Начинал читать, но потом уже не мог. Наши дела более интересные, чем фантастика.

Тебе ставят задачу, которую еще в мире никто не решал. А решить нужно. Вот ты вместе с коллективом специалистов из разных отраслей и ломаешь голову: сочиняешь, придумываешь. Какой тут писатель-фантаст справится?! В нашем деле ты сам обязан быть почище любого фантаста.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1600642500

Метки: Новости

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