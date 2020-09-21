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Единая Европа начала вторжение в Россию

08:18. 21 сентября 2020 175 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Европарламент принял резолюцию по Белоруссии, по своему содержанию требующую от России сдать последнюю часть своих геополитических интересов в Восточной Европе.

Обсуждавшаяся ранее экспертным сообществом версия продолжения попытки отрыва Минска от Москвы через делегитимизацию государственной власти РБ получила окончательное подтверждение.

На заседании 17 сентября 2020 Европарламент отказался признавать Александр Лукашенко законным и полномочным президентом по истечении текущего срока его официальных полномочий.

Исходя из чего любые принятые им внутри- и внешнеполитические решения после 5 ноября должны считаться ничтожными. Как, впрочем, соглашения, заключенные с кем бы то ни было, начиная с 10 августа. В качестве полномочного представителя воли белорусского народа Европарламент назвал созданный оппозицией Координационный совет.

Европейские парламентарии «настоятельно рекомендовали» Еврокомиссии и Совету ЕС принять расширенный пакет санкций не только против ряда белорусских государственных чиновников, включая лично Лукашенко и членов его семьи, но также и против российских граждан, принимавших участие в его поддержке.

А самое главное, в резолюции говорится:


«Европарламент осуждает гибридное вмешательство России в Белоруссии, в частности, делегирование так называемых экспертов по СМИ в белорусские государственные СМИ и советников в вооруженные силы и правоохранительные органы, и призывает правительство Российской Федерации прекратить любые скрытые или явные вмешательства во внутренние процессы Белоруссии;
призывает Российскую Федерацию уважать международное право и суверенитет Белоруссии;
предупреждает, что Александр Лукашенко не имеет политического или морального права вступать в какие-либо дальнейшие договорные отношения от имени Белоруссии, которые могут угрожать суверенитету и территориальной целостности Белоруссии, в том числе с российскими властями».

Европейские парламентарии не просто отказали России в ее геополитических и исторических правах, как таковых. Они поставили ультиматум: или Москва бросает Минск на произвол судьбы и на любые действия Запада не отвечает, или, в дополнение к существующим санкциям, Европа вводит дополнительные экономические и политические.

Фактически это casus belli. Если Россия не уступит, достроить СП-2 «еврооптимисты» ей не дадут. Не исключены попытки санкций против суверенного долга РФ. Впрочем, согласие на уступку лишь подчеркнет слабость России, следовательно, возможность дальнейшего усиления давления. ЕС «не признал» Крым, польская Генпрокуратура требует ареста российских диспетчеров «за убийство Качиньского», да и «вторжение в Грузию» по сей день не забыто тоже.

Так что выбора у России, в сущности, никакого нет. Подконтрольная американскому «глубинному государству» часть Европейского союза явным образом консолидируется на агрессивной антироссийской основе. Что окончательно превращает ЕС в безусловного противника России.

Следовательно, Россия обязана переходить от оборонительной к активной наступательной политике. Карфаген должен быть разрушен.

Источник

Источник: http://voicesevas.ru/news/54407-edinaya-evropa-nachala-vtorzhenie-v-rossiyu.html

Метки: новости / аналитика

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 823 680
    Нехресть 21 сентября 2020 в 13:04

    Если гейропу так е(волнует)бёт Белорусский вопрос, пусть подмахивает качественно. Может и повизгивать от удавольствия. А совать свой свиной пятак нехрен, можно и без пятака остаться.

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