Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Что думают украинцы о протестах в Белоруссии

17:01. 21 сентября 2020 70 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Очень показательный опрос "Страна.ЮА" об отношении жителей Украины к протестам в Белоруссии.
В первом ролике показаны мнения жителей Киева.
Во втором ролике – мнения жителей украинских сел у границы с Белоруссией.
Мнения жителей сел в разы адекватнее, в Киеве же забористый паноптикум.


Киев.


Село.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6186212.html

Метки: белоруссия, Видео, евромайдан, Киев, лукашенко, общество, опросы, протесты, Украина, экономика

Оценка информации

Голосование
a WordPress rating system
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 12 августа 2020
...время протестов в Минске, сообщил украинским дипломатам в Белоруссии о том, что несколько украинцев...окон. Поначалу в такие моменты думаешь о том, чтобы собирать ...не ополченцы Донбасса и Россия. Думаю, что правительство Нидерландов согласилось на «...
Новости Украины и Новороссии 01 марта 2019
..., преследовавшихся православной церковью. По протесту духовенства, царское правительство в 1841...том, что Россия и Белоруссия произошли от Украины, передает RT. «Я думаю, что господин...народы произошли от украинцев, — это всё равно что сказать, что они же ...
Новости Украины и Новороссии 30 января 2019
... прокурор Матиос предложил проверить всех украинцев на полиграфе (ВИДЕО) Главный ... заговорил о мире только потому, что думает, что это поможет ему переизбраться в... граждан Белоруссии «партизан», которые вернутся в страну для организации революции и протестов...
Новости Украины и Новороссии 27 июня 2017
...зданием администрации в Киеве протестуют около 450 человек ...соответствующей просьбой президенту Белоруссии Александру Лукашенко направила ...пустыми душами и думают, что это памятник ...ВСУ рассказал, за что воюют украинцы Украинцы идут воевать, руководствуясь ...
Новости Украины и Новороссии 13 мая 2016
... и он в знак протеста попытался вытолкнуть оппонента из-за... – потому, что думали, что у Донбасса нет оружия. Украинцы рады дать обокрасть... не участвуют в акциях протеста. Их мнение и интересы... эфира были представители России, Белоруссии, Грузии и Армении. Еще...
Новости Украины и Новороссии 19 июля 2017
... Союзному государству России и Белоруссии. Читайте также: В ...на украинском, что вылилось в масштабные акции протеста и едва...Азов» и уверенный том, что миссия украинцев — «возглавить крестовый поход ... свое общественное движение. Думаем, что может и к выборам...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2156 1904
    georgi tarabov 21 сентября 2020 в 22:54

    Смотрел новости”ВРЕМЯ” по канал 142 на кабельное ТВ в Болгарии,САМ услышал украинская селянка сказала, что если у нас уровень “0″ , то в Беларусь- “8″ !

    Президент Лукашенко видно брал себя в руках, , и будет тяжкое время для ЕВРО-жополизов , и англо-СионистоФ !

    ” Православие – главный враг жидо-СионистоФ на Wall street в США -молодое сосударство на Земле Сев. Америк. индейцов ”
    -ционский гадатель Дзбигнев Бжезинцки

    Вот и старается бандитский Запад разорвать Русский и Православный Мир !
    Болгары и Россия- вместе навеки !

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)