Что думают украинцы о протестах в Белоруссии
17:01. 21 сентября 2020 70 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Очень показательный опрос "Страна.ЮА" об отношении жителей Украины к протестам в Белоруссии.
В первом ролике показаны мнения жителей Киева.
Во втором ролике – мнения жителей украинских сел у границы с Белоруссией.
Мнения жителей сел в разы адекватнее, в Киеве же забористый паноптикум.
Киев.
Село.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6186212.html
Смотрел новости”ВРЕМЯ” по канал 142 на кабельное ТВ в Болгарии,САМ услышал украинская селянка сказала, что если у нас уровень “0″ , то в Беларусь- “8″ !
Президент Лукашенко видно брал себя в руках, , и будет тяжкое время для ЕВРО-жополизов , и англо-СионистоФ !
” Православие – главный враг жидо-СионистоФ на Wall street в США -молодое сосударство на Земле Сев. Америк. индейцов ”
-ционский гадатель Дзбигнев Бжезинцки
Вот и старается бандитский Запад разорвать Русский и Православный Мир !
Болгары и Россия- вместе навеки !