" ... Геннадий Онищенко назвал это необычным явлением для здравоохранения. По словам врача, есть лекарства от редких заболеваний, которые стоят десятки миллионов, но никогда их презентации не начинались с объявления цены."

Сразу два препарата от коронавируса появляются в российских аптеках — «Коронавир» и «Арепливир». Их амбулаторное применение с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» на днях разрешено Минздравом. Правда, цены на новые лекарства неприятно удивили: позволить себе покупать лекарство, видимо, будет не всем по карману. Напомним, прожиточный минимум в России в среднем сейчас составляет 12 392 рубля.

Так, упаковка «Коронавира» (50 таблеток) будет стоить в аптеках 11 550 рублей, а «Арепливир» (40 таблеток) — от 12 320 рублей.

«Рекомендованная розничная цена — 12 320 рублей», — подтвердил генеральный директор компании «Промомед», производящей «Арепливир», Андрей Младенцев.

По его словам, удешевить лекарство сейчас нет возможности, так как розничная цена должна быть связана с ценой по государственным поставкам. Он также добавил, что мгновенно во всех аптеках препарат не появится, так как необходимо время на его доставку в регионы.

Объявление цены на препарат, который еще никто «вживую не видел», депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал необычным явлением для здравоохранения. По словам врача, есть лекарства от редких заболеваний, которые стоят десятки миллионов, но никогда их презентации не начинались с объявления цены.

«У нас есть и более дорогие лекарства, но чтобы сразу, не давая внятной характеристики препарата, называли цену, это больше похоже на маркетинговые ходы», — считает он.

Врач считает, что интерес представляет любой антиретровирусный препарат, напрямую воздействующий на вирус, ничего сверхособенного в коронавирусной инфекции он не видит.

Доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что два выпускаемых лекарства имеют разные названия, но являются одним и тем же препаратом.

— Это одно и тоже вещество — фавипиравир. Это вещество применялось против разных инфекций, вызываемых РНК-содержащими вирусами. Сказать, что нашли очень хороший эффект, например, при гриппе — ну что-то такое немножко было. Боюсь, что с ковидом такая же ситуация — что-то немножко есть. Это вещество подавляет репликации вирусов, но, видимо, на организм действие слабое. Японцы, когда провели исследование двойным слепым методом (правда, не на таком большом количестве людей — у них было около 80 человек), препарат не дал никакой эффективности.

У нас его очень быстро синтезировали. Видимо, метод синтеза не такой сложный. Сейчас его выпускают, но эффект этого вещества не сильный, если он даже есть. Может и совсем нет, как нередко бывает с лекарствами, направленными против заболеваний верхних дыхательных путей. Это, как правило, довольно легкие инфекции и разобраться действует или нет лекарство не так просто. Нужны очень тщательные исследования, которые не проводятся. В результате, эти лекарства выпускают в большом количестве, они дают большой коммерческий доход, а сказать, что они помогают, довольно сложно. Это относится и к этим так называемым двум препаратам, который, на самом деле, один.

Кроме того, это вещество обладает очень неблагоприятным действием на эмбрион (эмбриональную стадию человека). Это значит, что женщины первой трети беременности, если будут применять, то это им может сильно навредить. Он эмбриотоксичен для человека.

«СП»: — А с чем связана такая высокая цена?

— Не могу сказать. За таблетку получается где-то 300 рублей. Это высокая цена. Возможно, связана с тем, что метод синтеза дорогой, либо желание нажиться. Если уже принято решение — зарегистрировали, разрешили применять, а вокруг эпидемия, страхи, то за любые деньги его будут покупать. Это даст хороший коммерческий эффект, но боюсь только коммерческий.

«СП»: — У нас некоторые граждане могут ринуться сейчас в аптеку закупаться на всякий случай. Могут ли такие препараты применяться без назначения врача? Возможна ли его безрецептурная продажа?

— Этот препарат должен применяться по назначению врача, должны быть рецепты. Просто так покупать в аптеке, наверное, не будет разрешено. Но коммерческая цель будет достигнута.

Доктор медицинских наук, профессор, специалист по эпидемиологии и профилактической медицине Игорь Гундаров, говоря о выпускаемых препаратах, также отмечает, прежде всего, коммерческий интерес.

— Чем дороже, тем больше ощущение значимости и силы препаратов. Когда речь идет о жизни, то можно найти и 12 тысяч.

А чтобы говорит о том, что он эффективен, надо провести исследования. Таких исследований не было, поэтому это очередная, грубо говоря, туфта.

Чтобы доказать, что он эффективен, нужна взять, допустим, 300 человек: они его принимают, кто-то заболел, кто-то не заболел. Это очень сложные исследования. И на них уйдет до полугода. Однозначно, как профессионал, я могу говорит, что эффективность, как и безопасность, не доказаны.

«СП»: — Почему же разрешили продажу препаратов в аптеках?

— Все, что приносит деньги, все можно.

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