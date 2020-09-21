В латвийском городе Лиепая закрылся последний рыбоперерабатывающий завод. Этому производству обещало поддержку государство, но вышло всё иначе.

Латвийская редакция международного издания Sputnik побеседовала с теперь уже бывшим владельцем предприятия Игорем Крупником, успев до его отъезда на ПМЖ в Израиль.

«Тему Лиепайского завода я закрыл первого сентября, теперь там всем будут заправлять администраторы неплатежеспособности Trasta komercbanka.

В Латвии никому ничего не нужно. По сути, теперь это брошенная земля, а самого завода больше нет. На территории только охрана, да и та приезжает из Риги», — рассказал Крупник.

У мужчины два гражданства: российское и израильское, что позволило ему забрать семью и навсегда покинуть берега Балтики.

Завод по переработке рыбы и производству консервов открылся не при советской власти, а в далёком 1892-м и пережил две мировые войны, развал СССР, но не теперешний «европейский» период в жизни страны.

Крупник рассказывает, что вложился в этот бизнес по просьбе тогдашнего мэра Лиепаи Улдиса Сескса.

В 2016 обанкротился латвийский банк, в котором завод кредитовался, из-за продовольственного эмбарго закрылся и российский рынок, что неизбежно повлекло за собой сокращение объёмов производства и персонала — из 450 сотрудников работать остались 80 человек.

«Мы тут почти все уже пенсионеры, но очень хотим работать. Лично я на заводе уже 15 лет. Тяжело? Да, непросто, но сейчас у нас в день от 20 тысяч до 40 тысяч банок выпускается, а раньше было по 90 тысяч, вообще было не продохнуть, и ничего, справлялись. Главное, чтобы Игорь Олегович завод тянул и тянул», — рассказывала журналистам ещё до пандемии коронавируса консервный сменный мастер Инара Сухарева.

«Я рыбообработчик, сейчас стою на машинах по закатке. Иногда на двух машинах работаю, когда срочный заказ приходит. Самое главное, чтобы нас не закрыли», — добавила Светлана Шаман, работающая на этом заводе 23 года.

Пандемия вынудила Крупника приостановить производство с июня, тогда об этом написали все латвийские СМИ и на фоне информационной волны власти страны пообещали заводу поддержку — возмещение в размере 20% от возможного падения за апрель, май и июнь. Но предоставлена она не была, в сохранении производства, как выясняется, не были заинтересованы ни центральные, ни городские власти.

И Крупник опустил руки: «Я себе доказал, что могу построить бизнес в Латвии, и 17 лет прожил с ним. Сейчас буду строить бизнес в Израиле. Здешние импортеры столкнулись с проблемой обеспечения государства продовольствием из-за коронавируса, порты закрыты, предприятия в мире не работают, так что будем строить и развивать бизнес здесь. Меня уже взяли консультантом на хорошую зарплату, а дальше посмотрим», — рассказывает Крупник.

После закрытия российского рынка латвийские рыбопереработчики часто рассказывали, что перенаправили свою продукцию в том числе в Израиль.

Теперь на «земле обетованной» у них может появиться сильный конкурент — Крупник отрасль знает хорошо и рассказал журналистам о планах запустить производство консервированной скумбрии или сельди в масле. Только теперь рабочие места он будет создавать уже не в свободной европейской Латвии.

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