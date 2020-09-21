1990. Крис Ниденталь в Иркутске и на Байкале. Часть 1
09:06. 21 сентября 2020 172 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
01. 1990. Возле ДК им Дзержинского на улице Дзержинского
02. Рекламные объявления на ДК Дзержинского
03. 1990. Рыбаки на набережной реки Ангара
07. 1990. Рыбак на Ангаре
08. 1990. Фонтан на сквере Кирова со зданием обкома на заднем плане
10. 1990. Уличная торговля на Урицкого
11. 1990. На центральном рынке. Торговля курицами
13. 1990. На центральном рынке. Мужчина держит пучок зеленого лука
14. 1990. Ледокол «Ангара» на приколе в Чертугеевском заливе
15. 1990. Ледокол «Ангара» в свете угасающего солнца
16. 1990. Вид на Ново-Иркутскую ТЭЦ
21. 1990. Дети греются у костра после купания в Ангаре
22. 1990. Старое и новое (две версии: во дворе дома №10 по улице Чехова или улица Карла Либкнехта)
23. На улице Кожова
24. 1990. Улица Богдана Хмельницкого в сумерках
25. Странница (улица Чехова)
26. 1990. Микрорайон «Солнечный», неподалеку от причала «Ракеты»
27. 1990.Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. государственный секретарь США.Джеймс Бейкер и переводчик Павел Палаженко во время двусторонних переговоров в Иркутске
28. 1990. Шеварднадзе и Бейкер перед посадкой на гидроцикл во время двусторонних переговоров в Иркутске
29. 1990. Отдыхающие у палатки на берегу Ангары в окрестностях Иркутска
30. 1990. Водные развлечения отдыхающих в окрестностях Иркутска
32. 1990. На дачном участке под Иркутском