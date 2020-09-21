01. 1990. Возле ДК им Дзержинского на улице Дзержинского02. Рекламные объявления на ДК Дзержинского03. 1990. Рыбаки на набережной реки Ангара07. 1990. Рыбак на Ангаре08. 1990. Фонтан на сквере Кирова со зданием обкома на заднем плане10. 1990. Уличная торговля на Урицкого11. 1990. На центральном рынке. Торговля курицами13. 1990. На центральном рынке. Мужчина держит пучок зеленого лука14. 1990. Ледокол «Ангара» на приколе в Чертугеевском заливе15. 1990. Ледокол «Ангара» в свете угасающего солнца16. 1990. Вид на Ново-Иркутскую ТЭЦ21. 1990. Дети греются у костра после купания в Ангаре22. 1990. Старое и новое (две версии: во дворе дома №10 по улице Чехова или улица Карла Либкнехта)23. На улице Кожова24. 1990. Улица Богдана Хмельницкого в сумерках25. Странница (улица Чехова)26. 1990. Микрорайон «Солнечный», неподалеку от причала «Ракеты»27. 1990.Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. государственный секретарь США.Джеймс Бейкер и переводчик Павел Палаженко во время двусторонних переговоров в Иркутске28. 1990. Шеварднадзе и Бейкер перед посадкой на гидроцикл во время двусторонних переговоров в Иркутске29. 1990. Отдыхающие у палатки на берегу Ангары в окрестностях Иркутска30. 1990. Водные развлечения отдыхающих в окрестностях Иркутска32. 1990. На дачном участке под Иркутском

Источник: https://humus.livejournal.com/7398218.html