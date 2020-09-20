Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 ВКС РФ побили предыдущий и установили новый мировой рекорд по длительности и дальности полета без посадки среди самолетов этого класса.

«Сегодня новый рекорд <…> на Ту-160 установили два экипажа дальней авиации. Летчики находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров. Дольше на самолетах подобного класса не летал никто!» — цитируют РИА Новости командующего дальней авиацией ВКС РФ, генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

Примечательно, что «белые лебеди» побили рекорд, который также принадлежал российским Ту-160. В 2010 году лайнеры провели в воздухе ровно 24 часа и 24 минуты.

На сей раз путь «лебедей» начался на аэродроме Энгельс и шёл через нейтральные воды Северного Ледовитого и Тихого океана, Чукотского, Карского, Баренцева, Восточно-Сибирского морей и Моря Лаптевых.

В Минобороны рассказали журналистам, что на некоторых отрезках маршрута Ту-160 сопровождали истребителями Су-35С, а также самолетами иностранных государств, хотя все манипуляции производились в строгом соответствии с действующими международными соглашениями об использовании воздушного пространства.

Командовали полетом генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.

Справка РВ

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. Главный конструктор — В.И. Близнюк.

По сей день является самым мощным и крупным сверхзвуковым самолётом и самолётом с изменяемой геометрией крыла в истории военной авиации, а также самым тяжёлым боевым самолётом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлётную массу.

Среди лётчиков получил прозвище «Белый лебедь», а в натовской номенклатуре имеет имя Blackjack — «Блэкджек».

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