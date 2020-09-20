В России создан новый проект плавучей газовой ТЭС
18:49. 20 сентября 2020 81 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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На этих кадрах вы видите как жители чукотского города Певек идут в магазин. Не на митинг против глобального потепления, а просто купить хлеба. Помешать им пытается арктический ветер «южак», хорошо известный в этих местах. Ровно год назад, что бы спасти людей от холода в этот самый северный город России прибыла единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Но речь в нашем выпуске пойдёт не о ней, а о новом проекте, работа над которым завершилась только что – о проекте плавучей теплоэлектростанции на сжиженном природном газе.
00:05 Вступление
00:42 Суровый край Чукотка
01:56 Новости недели
03:03 Проект готов
04:13 Технологии недели
05:50 Плавучая ТЭС-СПГ
07:35 Нужное дело
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Ссылка на Русскоязычное Интернет-Сообщество МИР.РУС – http://xn--h1ahn.xn--p1acf?utm_source=youtube\u0026utm_medium=vremyavpered\u0026utm_campaign=20200503
На этих кадрах вы видите как жители чукотского города Певек идут в магазин. Не на митинг против глобального потепления, а просто купить хлеба. Помешать им пытается арктический ветер «южак», хорошо известный в этих местах. Ровно год назад, что бы спасти людей от холода в этот самый северный город России прибыла единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Но речь в нашем выпуске пойдёт не о ней, а о новом проекте, работа над которым завершилась только что – о проекте плавучей теплоэлектростанции на сжиженном природном газе.
00:05 Вступление
00:42 Суровый край Чукотка
01:56 Новости недели
03:03 Проект готов
04:13 Технологии недели
05:50 Плавучая ТЭС-СПГ
07:35 Нужное дело