Главная » Видео, Творчество

В России создан новый проект плавучей газовой ТЭС

18:49. 20 сентября 2020 81 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Сделай сайт в .РУС за 75 рублей – https://www.webnames.ru/promo/check_popular_domain.pl?utm_source=youtube\u0026utm_medium=vremyavpered\u0026utm_campaign=20200503
Красивое имя для сайта в .РУС + веб-переадресация за 99 рублей – https://www.webnames.ru/promo_web_forwarding_rus?utm_source=youtube\u0026utm_medium=vremyavpered\u0026utm_campaign=20200503
Ссылка на Русскоязычное Интернет-Сообщество МИР.РУС – http://xn--h1ahn.xn--p1acf?utm_source=youtube\u0026utm_medium=vremyavpered\u0026utm_campaign=20200503

На этих кадрах вы видите как жители чукотского города Певек идут в магазин. Не на митинг против глобального потепления, а просто купить хлеба. Помешать им пытается арктический ветер «южак», хорошо известный в этих местах. Ровно год назад, что бы спасти людей от холода в этот самый северный город России прибыла единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Но речь в нашем выпуске пойдёт не о ней, а о новом проекте, работа над которым завершилась только что – о проекте плавучей теплоэлектростанции на сжиженном природном газе.

00:05 Вступление
00:42 Суровый край Чукотка
01:56 Новости недели
03:03 Проект готов
04:13 Технологии недели
05:50 Плавучая ТЭС-СПГ
07:35 Нужное дело

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FTetmtb5l6o

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
...Единой энергосистемой России. Также планируется для энергоснабжения газовых месторождений ...один энергоблок строится. 244. Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов»... создание новых производств — 30 млрд рублей. В технопарке развиваются проекты...
Освоение производства арктических газовозов в России
... освоении новых технологий и новых региональных газовых рынков ... этому проекту можно подключить принадлежащую Газпрому плавучую регазификационную ...зафиксируем, что промышленность России способна уверенно справиться...стало основанием для создания более мощных и...
Росатом – элемент концепции России как энергетической сверхдержавы
..., и прокладку газовой магистрали до будущей...расширение производства, в создание новых рабочих мест.Широко...России как энергетической сверхдержавы в миниатюреПеречень направлений развития новых проектов... в мире плавучей атомной тепловой электростанции...
Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера
... города, и арктические газовые и нефтяные платформы. Единственное... Центральной России.Выходит, что плюсы очевидны. Да и создание плавучих электростанций... технический дефолт, и проект снова встал. Питерские ... рабочие на каждый Новый год привыкли ставить на...
Сырадасай – самый северный проект «Енисейской Сибири»
...проектами XXI века в России названы два стратегических направления – развитие, «новое...– жирные, коксовые, газовые, коксовые жирные и ...образом работают над проектами плавучих ТЭЦ, использующих ...миллион гектаров был создан для акклиматизации доставленных...
Национальные проекты требуют нового подхода
... выше 4%», «Создание в базовых отраслях экономики...справится с развитием России.География России и либеральная ...новые газовые провинции в Якутии, на Ямале, в Иркутской области, Роснефть реализует проекты... первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию, РЖД...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)