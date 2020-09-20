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Умер Стивен Коэн – человек, который нас понимал

17:05. 20 сентября 2020 84 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Умер американский историк, советолог, знаток многих наших реалий Стивен Коэн. И я не знаю теперь другого специалиста по России в Штатах, который мог бы демонстрировать хотя бы сотую долю того здравого смысла, который осмеливался озвучивать этот смелый достойный человек.

Несколько цитат из последних статей и публичных выступлений Стивена Коэна:

ИЮЛЬ 2019:

«Да простится мне это избитое выражение, но «Рашагейт» разросся, как раковая опухоль: кандидаты в Конгресс от демократов уже собирают средства, обещая побороться с обосновавшимся в Вашингтоне «путинско-трампскими» силами зла, хотя доклад Мюллера никакого сговора не обнаружил. Между тем, ряд республиканцев, вопреки массе имеющихся доказательств, выступает со вздорными обвинениями в адрес самой России…»

******

«Бывший президент Барак Обама и Байден, которого он назначил «смотрящим» по Украине, использовали эти финансовые рычаги для оказания влияния на Порошенко, превращая эту страну в полуколонию и тем самым ухудшая ситуацию и способствуя разжиганию начинавшейся тогда украинской гражданской войны. Естественно, они надеялись обрубить многовековые связи Украины с Россией, а со временем включить эту страну в сферу влияния НАТО, где главенствуют США.

Мы должны надеяться, что Трамп порвет с этой давней политикой обеих партий, как он поступил в отношениях с Северной Кореей, и твердо поставит Америку на сторону мира на Украине. Пока Зеленский отложил в сторону вопрос о провозглашенном Москвой «воссоединении» с Крымом, и Вашингтон должен поступить так же. США в рамках своей новой политики должны признать, что граждане в истерзанном войной Донбассе — не «путинские марионетки», а люди со своими законными интересами и предпочтениями, пусть даже они склоняются в сторону России».

АВГУСТ 2019. По поводу московских протестов.

«Вместо того чтобы идти протестовать — независимо от количества участников — в такое место, скажем в Центральный парк в Нью-Йорке, где вас не задержит полиция, где не будет стычек, не будет происшествий, привлекающих внимание, вы идете туда, где точно произойдут столкновения с полицией — и вы это знаете. Там обязательно появятся журналисты, включат камеры, и вы произведете гораздо более сильное впечатление. И в России (…), я просто знаю организаторов и знаю, какая применяется тактика, им было необходимо внимание западной прессы. Они предупредили западных журналистов, что у них есть разрешение на проведение протестной акции на площади Сахарова, но по пути они пойдут в другом направлении. И сказали журналистам, что поэтому им следует прийти туда, где можно будет наблюдать реакцию властей. Что и произошло».

СЕНТЯБРЬ 2019:

«В основе … глупостей Вашингтона лежит заблуждение, — его лелеял еще президент Обама и до сих пор разделяют в Конгрессе, всегда готовом на новые санкции, — что Россию в международных делах можно и нужно «изолировать». Достаточно лишь отметить, что сегодня США сами оказались в международной изоляции. Между тем неутомимый глава российского МИДа Сергей Лавров работает не покладая рук и в дипломатическом смысле гораздо активнее своих коллег — особенно из крупных держав».

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«Россию объединяют с Украиной многовековые важнейшие цивилизационные ценности, язык, культура, географическое положение и тесные семейные отношения с Украиной. А Америку — нет. Почему же тогда в американском политико-медийном истеблишменте постоянно говорят, что Украина является «жизненно важным национальным интересом США», а не территорией, жизненно важной для российской национальной безопасности, как это представляется по всем геополитическим расчетам?»

Как жаль…

источник

Источник: http://voicesevas.ru/news/54401-umer-stiven-koen-chelovek-kotoryy-nas-ponimal.html

Метки: Новости

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