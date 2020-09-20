ВСУ устроили стрельбу под Донецком: события ночи 20 сентября

Вооруженные силы Украины в субботу 19 сентября обстреляли окраины Донецка из стрелкового оружия. Об этом сообщил журналистам представитель ДНР. «В 20.45 по направлению населённый пункт Пески — населённый пункт Весёлое зафиксировано 15 выстрелов из стрелкового оружия», — сказал представитель властей республики.

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что он лично, и его партия «Европейская солидарность» спасли страну. Об этом бывший глава государства заявил на встрече с жителями Тернополя в субботу, 19 сентября. Порошенко подчеркнул, что его партия является политической силой, которой можно гордиться.

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний раскритиковал политику официального Киева в отношении событий в Белоруссии. Он подчеркнул, что президент Александре Лукашенко всегда поддерживал Украину, даже несмотря на ее «явную пронатовскую позицию», но во время политического кризиса в соседней стране Киев заявил о поддержке белорусской оппозиции.

В американском журнале National Interest, специализирующем на безопасности США, опубликован текст с комментарием публициста Питера Сучиу о том, что значит создание российского гиперзвукового блока «Авангард» для Соединенных Штатов. Он приводит официальную позицию Китая, который считает, что оснащенные ядерными головками «Авангарды» могут «опустошить» оборону США.

Сотрудник Национального исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов считает, что коронавирусная инфекция в России распространяется своеобразно. При этом ученый считает, что в России стране до сих пор продолжается первая волна пандемии коронавируса, в то время как в Европе говорят наступает вторая. По мнению Ершова, Россия, возможно, второй волны избежит.

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«Луганск — Счастье»: в районе нового пункта КПВВ в ЛНР гремят взрывы (ВИДЕО)

Луганская Народная Республика продолжает выполнять взятые на себя обязательства и продолжает работы по обустройству контрольного пункта въезда-выезда «Луганск — Счастье». Ведутся строительные работы, а также продолжается разминирование местности. Военнослужащие Народной милиции ЛНР при обследовании автодороги в районе строительства контрольно-пропускного пункта на линии соприкосновения в районе Счастья обнаружили очередной «подарок»: фугасные заряды, замаскированные под ёмкости с топливом. Об этом журналистам сообщил офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Роман Иванов, находясь на месте проведения строительных работ. «В рамках строительства пункта пропуска „Луганск — Счастье“ подразделениями Народной милиции ЛНР было проведено дополнительное обследование автодороги в районе строительства пункта пропуска, в ходе которого обнаружены фугасные заряды самодельные, имитированные под ёмкости с топливом», — рассказал Иванов. Как уточнил офицер представительс­тва ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский, в ходе обследования прилегающей к дороге лесополосы были обнаружены замаскированные «два самодельных фугаса из двухсотлитровых бочек». «По характеру закладки можно с уверенностью сказать, что данные взрывные устройства были заложены националистическими батальонами в 2014 году», — Добавил Гетманский. В свою очередь, Иванов сообщил, что военными Армии ЛНР был проведён подрыв обнаруженных фугасов на месте. В то же время он отметил, что «строительство пункта пропуска осуществляется согласно определённому руководством Республики графику». Представитель СЦКК добавил, что на сегодняшний день продолжаются работы по оборудованию асфальтобетонного покрытия пункта пропуска, прокладке коммуникаций и оборудования вагончиков инфраструктуры, которые обеспечивают работу пункта пропуска. Кроме того, офицер Народной милиции подчеркнул, что на данный момент «сведений об аналогичных работах по строительству пункта пропуска в населённом пункте Счастье (оккупирован Киевом) не получали». Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ЛНР Читайте также: Скандальные кадры: Американский офицер на Донбассе делает неожиданные признания (ВИДЕО)

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Кровавое перемирие: Донбасская земля нещадно наказывает оккупантов

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР. По данным наблюдателей ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня. В нарушение первого пункта дополнительных мер по соблюдению действующего перемирия боевики 2-го батальона 25-й бригады ВСУ проводили работы по дооборудованию позиций и расчистке участка местности от последствий пожара в районе н. п. Счастье. При обследовании выгоревших укрытий и замене деревянных стеновых ограждений ходов сообщений, боевики наткнулись на тайник, в котором содержалось три автомата АК-74, один пистолет ПМ, магазины и боеприпасы к ним. В момент выемки произошёл подрыв гранаты РГД-5, установленной на растяжку. В результате ефрейтор Аксюта получил множественные осколочные ранения и травматическую ампутацию кисти. Командир батальона Сущенко установил, что оружие считалось утерянным и списано как утраченное в результате пожара. Читайте также: Если завтра война Нарушения требований безопасности украинскими боевиками при обнаружении взрывоопасных предметов и хаотичное минирование местности, приводит к гибели и ранению личного состава подразделений ВСУ. С начала вступления в силу дополнительных мер контроля действующего перемирия, с 27 июля, в результате подрывов на собственных минно-взрывных устройствах небоевые потери подразделений ОТГ «Север» составили двое погибших и десять раненых. ♦ Среди военнослужащих 30-й бригады двое погибших и пятеро раненых;

♦ В 25-й бригаде ранено двое военнослужащих;

♦ В 14-й бригаде также двое раненых;

♦ В 93-й бригаде, убывшей из зоны «ООС», ранение получил один военнослужащий подразделения. Несмотря на угрозу жизни и здоровью мирных граждан на оккупированной территории, прямой запрет международных конвенций на использование противопехотных мин военнослужащие 2-го батальона 25-й бригады ВСУ продолжили минирование лесных массивов в районе н. п. Счастье и Старый Айдар, установив там в общей сложности 26 взрывных устройств. Читайте также: В Донецке аплодировали ответу Украины на грандиозное мероприятие в ДНР (ВИДЕО) Из-за низкого уровня профессиональной подготовки личного состава 25-й бригады ВСУ, задействованного при погрузке техники на станции Рубежное, Министерство обороны Украины продолжает нести убытки. Так, по причине нарушения норм и правил крепления техники, отсутствия противооткатных брусов для обивки транспортных средств, размещённых на платформах, во время следования эшелона с неисправной техникой связи 25-й бригады из зоны «ООС» на базу ремонта в Полтаву, в районе станции Кисловка Харьковской области произошел обрыв крепежной проволоки и опрокидывание двух грузовых транспортных средств. Для эвакуации техники бригады в район происшествия было направлено отделение ремонтного взвода, однако по прибытии на место военнослужащие не обнаружили одно из транспортных средств. Второй автомобиль был вскрыт и разукомплектован неизвестными лицами. В настоящее время ведётся поиск злоумышленников с привлечением военной службы правопорядка и МВД Харьковской области. Употребление алкогольных напитков и наркотических веществ военнослужащими 24 бригады ВСУ способствует нарушению воинской дисциплины и нравственной деградации военнослужащих подразделения. В связи с госпитализацией 17 сентября повара мотопехотного батальона 24-й бригады солдата Свистуновой, которой был поставлен диагноз «sifilide», в подразделение прибыла комиссия медицинской и продовольственной служб бригады. В ходе проверки бытовых условий личного состава и проведения бесед с военнослужащими выявлено пятнадцать человек с жалобами на состояние здоровья и соответствующие симптомы. Читайте также: Кравчук поддержал перенос контактной группы по Донбассу из Минска в Вену С задачей повышения престижа военной службы, а также для подготовки материалов по дискредитации НМ ЛНР в зону ответственности 30-й бригады прибыла съемочная группа «5 канала». Представители СМИ потребовали организации провокационного обстрела позиций Народной милиции с целью фиксации ответного огня. После отказа главного старшины Левицкого корреспонденты обратились к военнослужащему 3-го батальона Чорней, который за денежное вознаграждение согласился устроить имитацию стрельбы в направлении оператора и тем самым нарушить режим прекращения огня. Замыслу помешал Левицкий, который, узнав о подготовке провокации, нанес Чорнею несколько ударов по лицу и попросил корреспондентов покинуть место съемок. Чорней направлен в медицинский пункт подразделения с травмой челюсти и глаза, которую он получил, с его слов, по личной неосторожности в результате падения с крыши во время проведения ремонтных работ кровли частного домовладения. Читайте также: Инвалид-спецназовец: таинственный новый командующий ССО ВСУ — биография и компромат (ФОТО)

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