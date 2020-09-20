Разоблачая либеральные мифы. Почему Пастернак был искренним сталинистом. А. Фурсов, Н. Сапелкин
11:09. 20 сентября 2020 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Как относились друг к другу Сталин и Пастернак. Как складывалась жизнь одного из главных поэтов начала 20 века и кто сыграл в ней роковую роль. Об этом и многом другом беседуют историки Николай Сапелкин и Андрей Фурсов.
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#ДеньТВ #Фурсов #Сталин #Сапелкин #Пастернак #Хрущёв #СССР #мифы #история #литература #ДокторЖиваго #нобелевскаяпремия
Приобрести книги А.И. Фурсова без торговой наценки http://bit.ly/2XiWpzM
Поддержать передачи А. И. Фурсова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Официальный Телеграм Андрея Фурсова https://bit.ly/aifursov
А. И. Фурсов. Все записи 2020-го https://www.youtube.com/playlist?list=PLM8nzAoHbcBMyDEW-h67iCOfg4OwCE6OP
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Фурсов #Сталин #Сапелкин #Пастернак #Хрущёв #СССР #мифы #история #литература #ДокторЖиваго #нобелевскаяпремия