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Разоблачая либеральные мифы. Почему Пастернак был искренним сталинистом. А. Фурсов, Н. Сапелкин

11:09. 20 сентября 2020 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Как относились друг к другу Сталин и Пастернак. Как складывалась жизнь одного из главных поэтов начала 20 века и кто сыграл в ней роковую роль. Об этом и многом другом беседуют историки Николай Сапелкин и Андрей Фурсов.

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Поддержать передачи А. И. Фурсова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Официальный Телеграм Андрея Фурсова https://bit.ly/aifursov
А. И. Фурсов. Все записи 2020-го https://www.youtube.com/playlist?list=PLM8nzAoHbcBMyDEW-h67iCOfg4OwCE6OP
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Jk4i7yezlsA

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