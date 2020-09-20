Как относились друг к другу Сталин и Пастернак. Как складывалась жизнь одного из главных поэтов начала 20 века и кто сыграл в ней роковую роль. Об этом и многом другом беседуют историки Николай Сапелкин и Андрей Фурсов.Приобрести книги А.И. Фурсова без торговой наценки http://bit.ly/2XiWpzMПоддержать передачи А. И. Фурсова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BОфициальный Телеграм Андрея Фурсова https://bit.ly/aifursovА. И. Фурсов. Все записи 2020-го https://www.youtube.com/playlist?list=PLM8nzAoHbcBMyDEW-h67iCOfg4OwCE6OPСайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #Фурсов #Сталин #Сапелкин #Пастернак #Хрущёв #СССР #мифы #история #литература #ДокторЖиваго #нобелевскаяпремия

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Jk4i7yezlsA