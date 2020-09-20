Протесты и задержания в Минске. 20.09.2020
20:26. 20 сентября 2020 92 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Минск. 15-40.
Протесты и задержания в Минске. 20.09.2020
Промотка всей колонны.
15-45
16-10
Вряд ли кто-то будет спорить, что численность протестующих продолжать идти по нисходящей.
Можете сравнить с прошлым https://colonelcassad.livejournal.com/6167142.html или позапрошлым разом https://colonelcassad.livejournal.com/6149837.html
Ниже, видео уже традиционных задержаний.
Также прошли задержания в Бресте, где ОМОН применял газ и сделал предупредительный выстрел в воздух, после того, как попытались кидать в милицию бутылки.
Плюс интересное видео. Протесты в Бресте изнутри.
В целом, все идет по уже привычному шаблону.
Протестующие ходят по выходным, в субботу мобилизующий митинг, в воскресенье основной, при этом их численность падает.
ОМОН винтит особо отличившихся, как правило без излишней жести. Попытки оказывать сопротивление жестко пресекаются.
К вечеру все заканчивается и стороны расходятся до следующих выходных.
В таком режиме это может продолжаться очень долго, но на длинной дистанции шансы Лукашенко очевидно предпочтительнее, так как в его распоряжении ресурсы государства.Пока протестующие бродят по выходным, Лукашенко терпеливо укрепляет лояльность государственного аппарата и ведет активную работу с неопределившимися, на которых и нацелен вал антимайданной пропаганды, который заполонил белорусское ТВ. Некоторого всплеска протестов можно ожидать ближе к дате инаугурации Лукашенко, которую очевидно будет использовать для мобилизации протестного движения и перелома негативных для оппозиции тенденций.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6183718.html
Надоели уже эти красочные гулянья на камеру (в хорошем смысле слова).
Следующая последняя неделя бабьего лета.
Иза отвлечения сил правопорядка на рынках продают зеленую клюкву.
В нормальные времена это запрещено.
Пора начинать работать. Другого выхода нет
,…,Здравия Вам,…,
[особенно ПСИхологического...]
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Немножечко…неПРАВИЛЬНОго…но актуальнейшего…ИТАК:
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1. “ШИФЕРизация~белорусская” = “ШИФЕ~~беларусь”,т.е.”ШИФЕ,р–белорусский”…
["ШИФЕРiзацiя" страны = оБОЛВАНивание страны МИЗЕРНЫМ(i)НЕадекватом...]
2. ДА,люди в РБ обоснованно НЕ признают Т.Н.”выборы” от ЛАГ,но НЕТ Единения…
[бродящие=ВЕРЕЩАЩИЕ кричалками ТОЛПЫ,как оБАРАНенные,на "ШИФЕризайию"...
"ПОДСАЖЕННЫЕ"..."ШИФЕ-беларусь",да "ШИФЕ","ШИФЕ"...и пусть себе "ШИФЕ"...!]
3. Явное оБОЛВАНивание молодняка,на ЛЖЕидеи от Т.Н.”б-к-б” = КРОВАВАЯ ТРЯПКА
ПОЛИЦАЕВ – УНИЧТОЖАВШИХ,во время ВОВ – ТОГДАшнюю Белоруссию(БССР)!
[что,ТОГДАшние идеи ФАШИСТСКИХ-ВЫРОДКОВ=УБИЙЦ,ныне в Белоруссии становятся
(т.к. НАВЯЗЫВАЮТся ПРИНУДИТЕЛЬНЫМИ ЛЖЕидеями)"двигателем"-РАЗРУШИТЕЛЕМ страны
ИЗНУТРИ...молодым=ОБМАНутым поколением НЫНЕшней молодёжи Белоруссии...]
4. ПОРА-бы уже Властям РБ обратить внимание,что ИМЕННО идеями(ФАШИСТСКИМИ)
Т.Н.”б-к-б” – и ДЕСТАБИЛИЗИРУЕТСЯ нынешняя,Прекрасная Белоруссия!
—> Т.Н.”б-к-б” – ВРАЖДЕБНА и РАЗРУШИТЕЛЬНА для Белоруссии! <—
[Власть Ошибку в том Допускает,что ЭТО,Т.Н."б-к-б" - не запрещает!!!]
5. И ещё,Народ РБ Прав,ФАКТИЧЕСКИ люди ЛИШЕНЫ,своих Законных Прав!
"хомут" СТРАХА на РБ – Лука,шенко "ОДЕЛ"!он Реально – стране НАДОЕЛ!
*** Его Нужно НА Пенсию Отправлять!Власть в РБ – Нужно Срочно МЕНЯТЬ!!!
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_ИДУТ толпОЙ…"бараны~И~овечки"…
Оглашают ВНУШЁННЫЕ им – КРИЧАЛОК словечки…
РЯДОМ "баржируют" – КУРИРУЮЩИЕ их – "добрые" человечки…
ОНИ их "пасут",но НЕ ведают ЭТОГО – "бараны~И~овечки"!!!
* но ЕСЛИ начнётся "ВИНТИЛОВО" то – ВИЗГ=ВЕРЕЩАНИЕ начинается…
Методичка=ИНСТРУКЦИЯ,от КУРАТОРОВ – СТАДОМ выполняется…
ВЕРЕЩАНИЯМИ – ПСИхологическая ТРЕВОГА нагнетается…
И…СОЗДАЁТСЯ впечатление ЧТО…толпа-то – "УГНЕТАЕТСЯ"…
В результате ПСИ-верещания – НУЖНАЯ картинка и СОЗДАЁТСЯ…!!!
[в результате МАССА увидевшая "эТО" - оЗЛОбляется(на власть)...]
* Инфа,о "невинно-УГНЕТАЕМЫХ" – ВЕЗДЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ…
Ну а Белоруссия,как АГРЕССОР – ПРЕПОДНОСИТСЯ…
[а "СТАДО",оЗЛОблённое,пор РБ - с ТРЯПКАМИ "б-к-б" носится]
…"ШИФЕРизация-беларуссии" – ОСОЗНАННО распространяется…
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! Благодарю.
“““““““`
НО…если "вдруг"…что-то не так,то – Пожалуйста,попробуй`те
Аргументированно изложить "свои" взгляды…Все будут лишь рады…
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 20-09-2020.