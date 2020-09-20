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Протесты и задержания в Минске. 20.09.2020

20:26. 20 сентября 2020 92 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Минск. 15-40.

Протесты и задержания в Минске. 20.09.2020


Промотка всей колонны.








15-45


16-10



























































Вряд ли кто-то будет спорить, что численность протестующих продолжать идти по нисходящей.
Можете сравнить с прошлым https://colonelcassad.livejournal.com/6167142.html или позапрошлым разом https://colonelcassad.livejournal.com/6149837.html

Ниже, видео уже традиционных задержаний.





















Также прошли задержания в Бресте, где ОМОН применял газ и сделал предупредительный выстрел в воздух, после того, как попытались кидать в милицию бутылки.











Плюс интересное видео. Протесты в Бресте изнутри.



В целом, все идет по уже привычному шаблону.
Протестующие ходят по выходным, в субботу мобилизующий митинг, в воскресенье основной, при этом их численность падает.
ОМОН винтит особо отличившихся, как правило без излишней жести. Попытки оказывать сопротивление жестко пресекаются.
К вечеру все заканчивается и стороны расходятся до следующих выходных.
В таком режиме это может продолжаться очень долго, но на длинной дистанции шансы Лукашенко очевидно предпочтительнее, так как в его распоряжении ресурсы государства.Пока протестующие бродят по выходным, Лукашенко терпеливо укрепляет лояльность государственного аппарата и ведет активную работу с неопределившимися, на которых и нацелен вал антимайданной пропаганды, который заполонил белорусское ТВ. Некоторого всплеска протестов можно ожидать ближе к дате инаугурации Лукашенко, которую очевидно будет использовать для мобилизации протестного движения и перелома негативных для оппозиции тенденций.




Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6183718.html

Метки: белоруссия, Видео, лукашенко, Минск, омон, протесты

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 5332 3576
    чужой 20 сентября 2020 в 22:42

    Надоели уже эти красочные гулянья на камеру (в хорошем смысле слова).
    Следующая последняя неделя бабьего лета.
    Иза отвлечения сил правопорядка на рынках продают зеленую клюкву.
    В нормальные времена это запрещено.
    Пора начинать работать. Другого выхода нет

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    1
  • 752 632
    Valeriy Bondarik 20 сентября 2020 в 23:31

    ,…,Здравия Вам,…,

    [особенно ПСИхологического...]
    “““““““““““““““
    Немножечко…неПРАВИЛЬНОго…но актуальнейшего…ИТАК:
    “““““
    1. “ШИФЕРизация~белорусская” = “ШИФЕ~~беларусь”,т.е.”ШИФЕ,р–белорусский”…
    ["ШИФЕРiзацiя" страны = оБОЛВАНивание страны МИЗЕРНЫМ(i)НЕадекватом...]

    2. ДА,люди в РБ обоснованно НЕ признают Т.Н.”выборы” от ЛАГ,но НЕТ Единения…
    [бродящие=ВЕРЕЩАЩИЕ кричалками ТОЛПЫ,как оБАРАНенные,на "ШИФЕризайию"...
    "ПОДСАЖЕННЫЕ"..."ШИФЕ-беларусь",да "ШИФЕ","ШИФЕ"...и пусть себе "ШИФЕ"...!]

    3. Явное оБОЛВАНивание молодняка,на ЛЖЕидеи от Т.Н.”б-к-б” = КРОВАВАЯ ТРЯПКА
    ПОЛИЦАЕВ – УНИЧТОЖАВШИХ,во время ВОВ – ТОГДАшнюю Белоруссию(БССР)!
    [что,ТОГДАшние идеи ФАШИСТСКИХ-ВЫРОДКОВ=УБИЙЦ,ныне в Белоруссии становятся
    (т.к. НАВЯЗЫВАЮТся ПРИНУДИТЕЛЬНЫМИ ЛЖЕидеями)"двигателем"-РАЗРУШИТЕЛЕМ страны
    ИЗНУТРИ...молодым=ОБМАНутым поколением НЫНЕшней молодёжи Белоруссии...]

    4. ПОРА-бы уже Властям РБ обратить внимание,что ИМЕННО идеями(ФАШИСТСКИМИ)
    Т.Н.”б-к-б” – и ДЕСТАБИЛИЗИРУЕТСЯ нынешняя,Прекрасная Белоруссия!
    —> Т.Н.”б-к-б” – ВРАЖДЕБНА и РАЗРУШИТЕЛЬНА для Белоруссии! <—
    [Власть Ошибку в том Допускает,что ЭТО,Т.Н."б-к-б" - не запрещает!!!]

    5. И ещё,Народ РБ Прав,ФАКТИЧЕСКИ люди ЛИШЕНЫ,своих Законных Прав!
    "хомут" СТРАХА на РБ – Лука,шенко "ОДЕЛ"!он Реально – стране НАДОЕЛ!
    *** Его Нужно НА Пенсию Отправлять!Власть в РБ – Нужно Срочно МЕНЯТЬ!!!
    “““““““““““`
    _ИДУТ толпОЙ…"бараны~И~овечки"…
    Оглашают ВНУШЁННЫЕ им – КРИЧАЛОК словечки…
    РЯДОМ "баржируют" – КУРИРУЮЩИЕ их – "добрые" человечки…
    ОНИ их "пасут",но НЕ ведают ЭТОГО – "бараны~И~овечки"!!!
    * но ЕСЛИ начнётся "ВИНТИЛОВО" то – ВИЗГ=ВЕРЕЩАНИЕ начинается…
    Методичка=ИНСТРУКЦИЯ,от КУРАТОРОВ – СТАДОМ выполняется…
    ВЕРЕЩАНИЯМИ – ПСИхологическая ТРЕВОГА нагнетается…
    И…СОЗДАЁТСЯ впечатление ЧТО…толпа-то – "УГНЕТАЕТСЯ"…
    В результате ПСИ-верещания – НУЖНАЯ картинка и СОЗДАЁТСЯ…!!!
    [в результате МАССА увидевшая "эТО" - оЗЛОбляется(на власть)...]
    * Инфа,о "невинно-УГНЕТАЕМЫХ" – ВЕЗДЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ…
    Ну а Белоруссия,как АГРЕССОР – ПРЕПОДНОСИТСЯ…
    [а "СТАДО",оЗЛОблённое,пор РБ - с ТРЯПКАМИ "б-к-б" носится]
    …"ШИФЕРизация-беларуссии" – ОСОЗНАННО распространяется…
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! Благодарю.
    “““““““`
    НО…если "вдруг"…что-то не так,то – Пожалуйста,попробуй`те
    Аргументированно изложить "свои" взгляды…Все будут лишь рады…
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 20-09-2020.

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