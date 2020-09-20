Почему немцев часто называют фашистами?
11:14. 20 сентября 2020 153 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Как нам познать себя? Размышляя — никогда, но действуя. Старайтесь исполнять свой долг, и вскоре вы узнаете, что же есть вы. А что же тогда является вашим долгом? Требования каждого дня.
О том, что немцы “фашисты”, сами они узнали только в Нюрнберге. В СССР так их назвали из идеологических соображений, а после войны жыдосаксы всячески поддерживали эту терминологию, чтоб отвести взоры от себя, богоизбганных https://cont.ws/uploads/pic/2016/9/4594372_original.gif с их фашиной