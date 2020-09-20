Мария Певчих рассказала, что случилось с Навальным

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Кравчук выступил за перенос переговоров по Донбассу из Минска

Переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу следует перенести из Минска, заявил глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Канцлер Австрии Себастьян Курц на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Вены предоставить площадку для переговоров по Донбассу.

Кравчук считает, что «это хорошее предложение», поскольку «политическая ситуация в Беларуси не способствует» продолжению переговоров в Минске, пишет «Страна.ua».

Как заявил Кравчук, «народ поднялся против Лукашенко, и все говорит о том, что протесты будут продолжаться». По его словам, «работать в таких условиях очень сложно».

«Здесь речь идет о площадке международного характера. Соответственно и решение будут принимать на международном уровне», – сказал он, отметив, что окончательное решение остается за ОБСЕ.

Напомним, Зеленский предложил дождаться стабилизации ситуации в Белоруссии, чтобы понять, может ли официальный Минск быть посредником в деле урегулирования отношений между Киевом и Москвой.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска.

Кравчук заявлял о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу из Белоруссии в Швецию.

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Цирк с конями и ветеранская спецоперация

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«Русская поэзия очень опасна»: на Украине сделали «удивительное открытие»

Пока в мире все обсуждают «отравление» Навального, ситуацию с «Северным потоком — 2» и Белоруссию, на Украине продолжают русофобскую пропаганду. И это серьезная ситуация, которую нельзя упускать из вида. Украинский писатель Александр Бойченко считает, что русская поэзия очень опасна, потому что она — настоящее шаманство. Те, кто хотят сами писать стихи и изучают русских поэтов, становятся инфицированы их творчеством. Мощная ритмика и рифмы становятся шаманизмом, который якобы заставляет думать о стихах, что они гениальные, а на деле галиматья. Если не рассматривать это заявление только в литературном контексте, на самом деле окажется, что Бойченко говорит тезисы из русофобской пропаганды. На Украине уже давно взяли на вооружение отказ от русской литературы. Дело в том, что «незалежная» очень жаждет быть самостоятельной во всех вопросах, поэтому продвигает идею о чуждости нашей литературы. «Пушкинские поэмы будто прекрасные игрушки, вырезанные изо льда, и холодные, как лед. Такие же и произведения Толстого, Писемского, Гончарова, Достоевского… Нам скажут, что это объективность, а украинцам это всё кажется льдом», — считал классик украинской литературы Нечуй-Левицкий. Складывается впечатление, что с такой позицией вообще нельзя читать ничего, кроме украинской литературы. Что они тогда скажут о произведениях Джейн Остин? Теодора Драйзера? Сестёр Бронте? Фрэнсиса Скотта Фицджеральда? Тоже запрет, ведь надо сохранять украинскую аутентичность? Это, господа, антироссийская пропаганда. Фактический запрет на русскую литературу в украинских школах это лишний раз подтверждает. Оруэлл, как говорят, нервно курит в стороне. Читайте также: Депутат-извращенка поймана за интимной перепиской в Раде (ФОТО) Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»

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Чудовищная история из Украины: Бывший спасатель из России погибает в застенках СБУ (ВИДЕО)

Мехти Феофанович Логунов пообщался со Светланой Пиктой в эфире News Front TV. Он рассказал, что харьковское СБУ удерживает в своих застенках бывшего спасателя Николая Зверева, гражданина России, который проводил лето на даче в Харьковской области в доме, который он приобрёл на собственные сбережения. Увидев, что пенсионер располагает денежными средствами (а Николай всю жизнь проработал в суровых условиях в Средней Азии и на Крайнем Севере и заработал себе хорошую пенсию), эти рэкетиры от СБУ решили, что могут легко поживиться. Сшив наскоро дело «о нападении на сотрудников полиции» пенсионеру, они стали вымогать у родных и близких 35 тыс долларов, однако Николай запретил родным давать взятки и пригрозил добиться наказания для беспредельщиков и компенсации за ложное обвинение и пребывание в тюрьме. Страдающий отеком Квинке после многих лет спасения людей при авариях на химпроизводствах, Николай может в любой момент умереть от неоказания помощи. Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям с просьбой распространять эту историю, пока Николай не будет освобождён или обменян. Читайте также: Скандальные кадры: Американский офицер на Донбассе делает неожиданные признания (ВИДЕО)

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