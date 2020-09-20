“Наши горе-левые…”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе “Прямой эфир”
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Тайм-коды
0:24-22:38 – о праве Романовых на русский престол
22:39-39:36 – Об Иоакимовской летописи и "Татищевских известиях", о ПВЛ и ее редакциях, о том, чья история дошла дошла наших дней
39:38-54:22 – о Левоэсеровском мятеже и заговоре против В.И.Ленина и как большевики "ненавидели" русский народ, о концепции Ю.Фильштинского, о канале Егора Иванова "Плохой сигнал" и "Церкве ГУЛАГ"
54:23-59:14 – Н.А.Семашко, Е.И.Чазове и советской системе здравоохранения, о "развалюхе" Л.И.Брежневе и его
59:19-1:00:25 – о партии Дашнакцутюн
1:00:28-1:05:10 – о фашистских режимах в Латинской Америке, о военных заговорах, о доктрине Монро
1:05:15-1:09:09 – вопрос от идиотов, почему мы удаляем комментарии с ютюба и почему хочется материться
1:09:10-1:11:49 – почему СССР уклонился от поддержки соц. революции в Португалии
1:11:50-1:13:52 – о М.Султан-Галиеве и его идеях
1:13:53-1:40:00 – о исторической школе М.Н.Покровского и ее разгроме, о книге академика Е.С.Варги, об академике Н.Н.Иноземцеве, о Конституции 1977 года, о К.У.Черненко и болезни Л.И.Брежнева
1:40:01-1:43:29 – о мемуарах Л.З.Мехлиса и Л.П.Берии
1:43:30-1:50:08 – о повороте сибирских рек вчера и сегодня
1:50:10-2:00:00 – о А.В.Пыжикове