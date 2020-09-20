Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

“Наши горе-левые…”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе “Прямой эфир”

11:50. 20 сентября 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

#МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ #Аврора #РадиоАврора

Тайм-коды
0:24-22:38 – о праве Романовых на русский престол
22:39-39:36 – Об Иоакимовской летописи и "Татищевских известиях", о ПВЛ и ее редакциях, о том, чья история дошла дошла наших дней
39:38-54:22 – о Левоэсеровском мятеже и заговоре против В.И.Ленина и как большевики "ненавидели" русский народ, о концепции Ю.Фильштинского, о канале Егора Иванова "Плохой сигнал" и "Церкве ГУЛАГ" 
54:23-59:14 – Н.А.Семашко, Е.И.Чазове  и советской системе здравоохранения, о "развалюхе" Л.И.Брежневе и его
59:19-1:00:25 – о партии Дашнакцутюн
1:00:28-1:05:10 – о фашистских режимах в Латинской Америке, о военных заговорах, о доктрине Монро
1:05:15-1:09:09 – вопрос от идиотов, почему мы удаляем комментарии с ютюба и почему хочется материться
1:09:10-1:11:49 – почему СССР уклонился от поддержки соц. революции в Португалии
1:11:50-1:13:52 – о М.Султан-Галиеве и его идеях
1:13:53-1:40:00 – о исторической школе М.Н.Покровского и ее разгроме, о книге академика Е.С.Варги, об академике Н.Н.Иноземцеве, о Конституции 1977 года, о К.У.Черненко и болезни Л.И.Брежнева
1:40:01-1:43:29 – о мемуарах Л.З.Мехлиса и Л.П.Берии
1:43:30-1:50:08 – о повороте сибирских рек вчера и сегодня
1:50:10-2:00:00 – о А.В.Пыжикове

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3TDZez9XW8w

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Боги будущего: какая религия ждет нас завтра?
...: какими бы глубокими ни были наши убеждения сегодня, скорее всего, со... наша цивилизация и ее технологии становятся все более сложными? Пламя горит в...
Анафема Льву Толстому"Где любовь, там бог"
...И в этот список попал Лев Николаевич Толстой 1901 год, ... насилие и общественное неравенство. Лев Толстой и Владимир Чертков Толстовцы...не имеющую никакого смысла в наше время басню о падении ...и радостно приближаюсь к смерти." Лев Толстой. 4 апреля 1901. ...
Министр образования о главной задаче школы: это не обучение детей
Главной задачей нашей школы, как выяснилось на Общероссийском ... беда! Преподавание иностранных языков в нашей школе нужно менять!» Менять, притом...
Почему Путину необходим Грудинин
...предстоящих президентских выборах от «левых» (включая КПРФ) ... в отличие от многих наших высокопоставленных «официальных патриотов»,... строить свою предвыборную программу на обсуждении внешней политики... когда Путин соберётся ради сохранения своего курса ...
Сергей Капица: Как Россию намеренно превращают в страну дебилов
... как-нибудь и хотя бы ради любопытства перелистайте переписку великих. Эпистолярное...они прекрасно существовали в рамках нашей культуры. Сравните уровень развития Афганистана...— реакция на технический прогресс, когда наше сознание не успевает освоить созданную...
Jesus Christ - the pagan god (Иисус Христос - языческий бог)
В сети стал распространяться слух, что книга, о которой рассказывал Н. В. Левашов на своих встречах, это то, что вы сейчас видите на картинке. НЕ ВЕРЬТЕ! Ибо речь шла, именно о книге «Jesus Christ - the pagan god». Кому-то очень хочется выставить Левашова...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)