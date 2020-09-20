#МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ #Аврора #РадиоАврора

Тайм-коды

0:24-22:38 – о праве Романовых на русский престол

22:39-39:36 – Об Иоакимовской летописи и "Татищевских известиях", о ПВЛ и ее редакциях, о том, чья история дошла дошла наших дней

39:38-54:22 – о Левоэсеровском мятеже и заговоре против В.И.Ленина и как большевики "ненавидели" русский народ, о концепции Ю.Фильштинского, о канале Егора Иванова "Плохой сигнал" и "Церкве ГУЛАГ"

54:23-59:14 – Н.А.Семашко, Е.И.Чазове и советской системе здравоохранения, о "развалюхе" Л.И.Брежневе и его

59:19-1:00:25 – о партии Дашнакцутюн

1:00:28-1:05:10 – о фашистских режимах в Латинской Америке, о военных заговорах, о доктрине Монро

1:05:15-1:09:09 – вопрос от идиотов, почему мы удаляем комментарии с ютюба и почему хочется материться

1:09:10-1:11:49 – почему СССР уклонился от поддержки соц. революции в Португалии

1:11:50-1:13:52 – о М.Султан-Галиеве и его идеях

1:13:53-1:40:00 – о исторической школе М.Н.Покровского и ее разгроме, о книге академика Е.С.Варги, об академике Н.Н.Иноземцеве, о Конституции 1977 года, о К.У.Черненко и болезни Л.И.Брежнева

1:40:01-1:43:29 – о мемуарах Л.З.Мехлиса и Л.П.Берии

1:43:30-1:50:08 – о повороте сибирских рек вчера и сегодня

1:50:10-2:00:00 – о А.В.Пыжикове

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3TDZez9XW8w