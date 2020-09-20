Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

Европа назвала срок жизни Лукашенко. Наглость европейской демократии

11:13. 20 сентября 2020 177 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EZuQapPjB28

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Текстовая расшифровка большого интервью Лукашенко о ситуации в Белоруссии
...такое платное здравоохранение, показала Европа и показала Америка. Деньги ...созданы… Единственный антироссийский деятель Лукашенко эти связи сохранил. Ну,... как он там это назвал? Детским лепетом? Или чего..., посеяно в сроки. Ну это наша жизнь. У нас нефти...
Статья Путина о войне и «возможность нового срока»
...дипломаты, мы можем назвать вещи своими именами....платить пришлось миллионами жизней, колоссальными утратами»....коллективной безопасности в Европе».Владимир, вы .... Посмотрите на Лукашенко. Та же ...поправке, ограничивающей количество сроков.В. Ворсобин:—...
Почему Лукашенко упустил ещё один шанс.
... эти животные в жизни не пересекаются и ... категория. В.Высоцкий назвал её "И не друг... деле совершенно неравноценное, Лукашенко не поясняет, проявляя ... торговли. Приводим в пример Европу, США, Японию, Китай,... ездит. Незаметно приближается срок ввода в действие ...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...чтобы еще больше дестабилизировать Европу», — заметили в...Нурсултаном Назарбаевым. Сложно назвать эти события случайным...ценностей». … Позднее Лукашенко в ходе пресс-..., так как срок хранения информации по..., отсечены от политической жизни. … Если российскую ...
Новости Украины и Новороссии 24 марта 2017
...эксклюзивной информации о жизни киллера, расстрелявшего... в государстве срок призыва может ... Белоруссии Александра Лукашенко с президентом ... из крупнейших в Европе, добавил источник. ...предложили организаторы конкурса, назвав предложение «противоречащим смыслу ...
Бэкграунд, выпуск-237 за 3 декабря 2011
... уровня жизни населения,  надежды на скорое свержение Лукашенко вновь ...в 10 миллиардов долларов сроком на 15 лет для...осуществлявшаяся в странах Восточной Европы, привела к значительному ухудшению...статье «Что такое просвещение?» назвал его «выходом человека из...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1736 1352
    Леонид 20 сентября 2020 в 12:58

    Поддержать Белорусь! Поддержать Лукашенко! Эта позиция – как тест “на вшивость”. Либероиды во власти, кто не поддержал – враги не только Белоруси, но и России. Пора от таких избавляться.

    Ответить
    1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)