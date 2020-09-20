Европа назвала срок жизни Лукашенко. Наглость европейской демократии
11:13. 20 сентября 2020 177 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Самоосуществление, реализацию возможностей нельзя представлять себе как самоцель, и только человеку, утратившему действительный смысл своей жизни, осуществление себя видится не эффектом, а целью. Обращение же человека на самого себя, его рефлексия, является не только лишенной перспективы, но и просто неадекватной формой интенции.
Поддержать Белорусь! Поддержать Лукашенко! Эта позиция – как тест “на вшивость”. Либероиды во власти, кто не поддержал – враги не только Белоруси, но и России. Пора от таких избавляться.