Воспитание Гражданина и Российская Cоветская империя
В очередном эфире на радио «Аврора» говорили о важности воспитания подрастающего поколения, едином учебники истории, ценностной разнице Русского мира и Запада, а также о неразрывности нашей истории – истории Российской Советской империи.
Хронометраж:
00:00 — О важности воспитания подрастающего поколения
08:35 — Почему необходимо написать единый учебник истории
11:56 — Чем ценности Русского мира отличаются от Западных
16:49 — Какие трактовки истории необходимо изменить
25:51 — О Дне Победы над Японией 3 сентября 1945
30:30 — Почему у Империи не может быть союзников
32:22 — Какие планы готовит для России либеральная оппозиция
40:20 — Кто должен заниматься культурным воспитанием народа
P.S. Предыдущие выпуски эфиров с ИА «Аврора»:
Источник: https://nstarikov.ru/vospitanie-grazhdanina-i-rossiiskaja-covetskaja-imperija-119422