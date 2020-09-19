В очередном эфире на радио «Аврора» говорили о важности воспитания подрастающего поколения, едином учебники истории, ценностной разнице Русского мира и Запада, а также о неразрывности нашей истории – истории Российской Советской империи.

Хронометраж:

00:00 — О важности воспитания подрастающего поколения

08:35 — Почему необходимо написать единый учебник истории

11:56 — Чем ценности Русского мира отличаются от Западных

16:49 — Какие трактовки истории необходимо изменить

25:51 — О Дне Победы над Японией 3 сентября 1945

30:30 — Почему у Империи не может быть союзников

32:22 — Какие планы готовит для России либеральная оппозиция

40:20 — Кто должен заниматься культурным воспитанием народа

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P.S. Предыдущие выпуски эфиров с ИА «Аврора»:

Источник: https://nstarikov.ru/vospitanie-grazhdanina-i-rossiiskaja-covetskaja-imperija-119422