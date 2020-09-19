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Воспитание Гражданина и Российская Cоветская империя

15:49. 19 сентября 2020 Нет просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В очередном эфире на радио «Аврора» говорили о важности воспитания подрастающего поколения, едином учебники истории, ценностной разнице Русского мира и Запада, а также о неразрывности нашей истории – истории Российской Советской империи.

Хронометраж:
00:00 — О важности воспитания подрастающего поколения
08:35 — Почему необходимо написать единый учебник истории
11:56 — Чем ценности Русского мира отличаются от Западных
16:49 — Какие трактовки истории необходимо изменить
25:51 — О Дне Победы над Японией 3 сентября 1945
30:30 — Почему у Империи не может быть союзников
32:22 — Какие планы готовит для России либеральная оппозиция
40:20 — Кто должен заниматься культурным воспитанием народа

 

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P.S. Предыдущие выпуски эфиров с ИА «Аврора»:

Источник: https://nstarikov.ru/vospitanie-grazhdanina-i-rossiiskaja-covetskaja-imperija-119422

Метки: блог, Видео

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