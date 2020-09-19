В последнее время в зоне деэскалации Идлиб сильно обострилась обстановка, чеченские террористы уже несколько месяцев атакуют совместные патрули бронетехники Вооружённых сил России и Турции. В связи с участившимися нападениями военные двух стран готовятся отражать новые атаки врага.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской арабской республики.

Вчера Россия и Турция отработали схему совместных действий в случае подрыва колонны в ходе патрулирования стратегической трассы М4 в Идлибе. Военнослужащие обеих стран тренировали проведение разведки целей на маршруте, транспортировку поврежденной техники, оказание первой помощи и эвакуацию раненых под прикрытием огня в условиях боя.

Данные тренировки нужны в первую очередь из-за того, что трасса М4 до сих пор небезопасна. Согласно подписанному соглашению, Анкара взяла на себя безусловное обеспечение безопасности в данном районе, однако спустя более полугода так и не смогла выполнить взятые на себя обязательства.

Данный факт ставит под сомнение желание Турции очистить прилегающую к своей границе территорию от террористической угрозы, которая стала одним из основных условий ввода турецкого контингента в северные районы Сирии в ходе первых встреч стран-гарантов.

Напомним, что бежавшие из России чеченские террористы из группировки «Катаиб Хаттаб аш-Шишани» («Батальон Хаттаба Чеченского») регулярно подрывают фугасы на пути следования бронемашин ВС РФ и Турции, посылают смертников на начинённых взрывчаткой шахид-мобилях, а также обстреливают патрули противотанковыми ракетами.

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