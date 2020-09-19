Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 сентября 2020
- 21:28 Удары по силам России и Турции в Сирии: военные двух стран обработали бой с чеченскими боевиками (ФОТО, ВИДЕО).
- 10:41 Талибан – крутой, умный и сообразительный.
- 05:30 «Заставить русских»: после стычек с армией России США срочно перебрасывают войска в Сирию (ФОТО).
Удары по силам России и Турции в Сирии: военные двух стран обработали бой с чеченскими боевиками (ФОТО, ВИДЕО)
В последнее время в зоне деэскалации Идлиб сильно обострилась обстановка, чеченские террористы уже несколько месяцев атакуют совместные патрули бронетехники Вооружённых сил России и Турции. В связи с участившимися нападениями военные двух стран готовятся отражать новые атаки врага.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской арабской республики.
Вчера Россия и Турция отработали схему совместных действий в случае подрыва колонны в ходе патрулирования стратегической трассы М4 в Идлибе. Военнослужащие обеих стран тренировали проведение разведки целей на маршруте, транспортировку поврежденной техники, оказание первой помощи и эвакуацию раненых под прикрытием огня в условиях боя.
Данные тренировки нужны в первую очередь из-за того, что трасса М4 до сих пор небезопасна. Согласно подписанному соглашению, Анкара взяла на себя безусловное обеспечение безопасности в данном районе, однако спустя более полугода так и не смогла выполнить взятые на себя обязательства.
Данный факт ставит под сомнение желание Турции очистить прилегающую к своей границе территорию от террористической угрозы, которая стала одним из основных условий ввода турецкого контингента в северные районы Сирии в ходе первых встреч стран-гарантов.
Напомним, что бежавшие из России чеченские террористы из группировки «Катаиб Хаттаб аш-Шишани» («Батальон Хаттаба Чеченского») регулярно подрывают фугасы на пути следования бронемашин ВС РФ и Турции, посылают смертников на начинённых взрывчаткой шахид-мобилях, а также обстреливают патрули противотанковыми ракетами.
Читайте также: Удар по российским военным в Сирии: «Несокрушимый» спасает наших бойцов — репортаж РВ (ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Талибан – крутой, умный и сообразительный
29 февраля «Талибан» подписал мирное соглашение с США. Начало мирных переговоров на прошлой неделе в Дохе между переговорными группами Исламской Республики Афганистан и «Талибан» является частью соглашения, подписанного группировкой боевиков с США.
«Мы очень хорошо общаемся с Талибаном», – сказал Трамп на пресс-конференции в соответствии с заявлением Белого дома. «Они очень крутые, они очень умные, они очень сообразительные. Но, знаете, прошло 19 лет, и даже они устали бороться, честно говоря ».
Трамп также указал на мирные переговоры с талибами и сказал: «Как вы, наверное, слышали, у нас очень хорошие переговоры с талибами».
Он подчеркнул, что в ближайшем будущем численность американских войск в Афганистане будет менее 4 тысяч. «И поэтому мы уйдем оттуда, зная, что определенные вещи должны произойти – определенные вещи должны быть выполнены. Но 19 лет – это долгий срок, на расстоянии 8000 миль. Девятнадцать лет – большой срок», – добавил Трамп.
Это произошло в связи с тем, что бывший советник по национальной безопасности США Макмастер заявил, что президент Трамп сотрудничал с талибами в преддверии мирных переговоров в этом месяце в Дохе, но настаивал на продолжении поддержки Вашингтоном афганскому правительству.
Он высказал замечания в интервью о своей новой книге о 53-м сезоне «Премьера 60 минут» и был процитирован в репортаже CBS News в пятницу.
Макмастер сказал, что вывод войск из Афганистана и партнерство с Талибаном сделали Соединенные Штаты менее безопасными.
https://tolonews.com/afghanistan-166426 – цинк
Забавно наблюдать, когда США рекламируют действующую террористическую группировку как отличных парней.
PS. За последние сутки Талибан убил нескольких афганских полицейских и захватил несколько опорных пунктов. Они очень сообразительные.
Стоит отметить, что с начала переговоров в Катарской Дохе, в ходе боевых действий в Афганистане погибло уже более 90 человек.
Зоны контроля в Афганистане на сентябрь 2020.
Зеленые – Талибан.
Красные – правительство, США и НАТО,
Желтые – районы, с оспариваемым контролем.
Наглядно видно, почему с Талибаном вынуждены вести переговоры.
PS. На заглавной фотографии "крутые и сообразительные люди" из тренировочного лагеря Талибана.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
«Заставить русских»: после стычек с армией России США срочно перебрасывают войска в Сирию (ФОТО)
Пентагон официально сообщил об экстренной переброске в оккупированный армией США северо-восточный регион Сирии неизвестного количества боевых машин пехоты М2А2 Bradley. БМП призваны усилить мощь
антитеррористической операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»).
Военные США официально заявляют, что бронетехника перебрасывается военно-транспортной авиацией для борьбы со сто раз уничтоженным «бессмертным» ИГИЛ*.
«Боевые машины M2A2 “Брэдли” прибыли на северо-восток Сирии. “Брэдли” обеспечивает постоянную защиту сил для Коалиции и её партнеров в их текущих миссиях против ДАИШ*», говорится в пресс-релизе операции «Непоколебимая решимость».
А вот вашингтонские СМИ рассказали совсем иную версию происходящего: бронетехника едет ставить на место «зарвавшихся русских варваров», которые недавно причинили моральные и физические страдания гордым белым господам из вооружённых сил США в Хасеке, протаранив их бронеавтомобиль International MaxxPro своим БТРом.
Телекомпании NBC стало известно о переброске шести БМП М2А2 Bradley и около сотни американских военных, которые должны выполнять роль «демонстрации присутствия, чтобы удерживать русских военных от вторжения в восточную зону безопасности, где действуют Соединённые Штаты, международная Коалиция и [курдо-арабские] Сирийские демократические силы (СДС)».
«Эти действия и подкрепления являются чётким сигналом для России, чтобы она придерживалась процессов взаимного разрешения конфликтов, а для России и других сторон — избегать непрофессиональных, небезопасных и провокационных действий на северо-востоке Сирии», — приводят перевод американцев авторы популярного военного блога «БМПД».
Не очень понятно, как могут 6 боевых машин пехоты повлиять на расклад сил в Сирии. По нашему мнению, этот шаг больше похож на демонстрацию вялой игры мускулами для внутренней американской аудитории перед выборами: «Престарелый супермен» ещё способен трясти немощным кулаком и грозить «этим наглым русским».
В Сети набросились на лжецов из Пентагона
Читатели американского микроблога Twitter начали остро комментировать лживые заявления США прямо под пресс-релизом Пентагона:
«Это миссия “Кража нефти”, а не победа над ДАЕШ!» — справедливо отмечает египтянин с ником KΛR-IM.
«Кого ты обманываешь? Мы знаем, зачем там ваши незаконные силы», — добавляет австралиец Sunglasses on a Thumb.
«Сирийцам нужно оттеснить агрессоров», — призывает Bobstar.
«Красота! Надо защитить все это черное золото, которое вы там крадете!» — пишет Johnny Kid.
Справка РВ
БМП Bradley создана во второй половине 70-х годов прошлого века на базе прототипа XM723 с учётом опыта боевого применения советской БМП-1, конструктивных особенностей германской БМП «Maрдер» в качестве лучше защищённой и вооружённой альтернативы бронетранспортёрам M113.
Читайте также: Противостояние в Сирии: армия России вытеснила военных США, и те отправили боевые вертолёты (+ФОТО, ВИДЕО)
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su