Сегодня, 19 сентября, Владимир Путин подписал указ о награждении Герберта Ефремова – российского инженера-конструктора и автора ракетного комплекса «Авангард».

Также Путин сравнил Ефремова с советскими учеными Королевым и Курчатовым, и неспроста: боевой блок «Авангард» – это мощнейшее гиперзвуковое оружие РФ с уникальными характеристиками и технологиями, ставшими настоящим научным прорывом в России.

Как известно, работы над «Авангардом» начались в начале 2000-х, когда Россия переживала не самые лучшие времена: нарушение стратегического баланса в мире, разруха в российской армии и другие проблемы. В те времена нашему государству необходимо было создать оружие в ответ на развертывание американской системы стратегической ПРО, угрожающей обнулением российского ядерного потенциала.

После успешных испытаний боевого блока в конце 2018 года Путин сообщил о завершении программы зачетных летных испытаний «Авангарда», а в следующем году ракетный комплекс уже поступил на вооружение нашей армии.

Источник: https://cont.ws/@evgeshaleto/1786860