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Новый виток в деле Навального: почему он рушит всю картину «отравления» (ВИДЕО)

08:00. 19 сентября 2020 48 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Новый виток в деле Навального: почему он рушит всю картину «отравления» (ВИДЕО) | Русская весна

После «отравления» блогера Алексея Навального прошел почти месяц. Разговоры об этом не утихают ни в России, ни за рубежом.

Так, например, Европарламент принял резолюцию по делу Навального, в котором однозначно говорит об ужесточении санкций. Более того, парламентарии требуют провести независимое международное расследование инцидента.

Однако в деле с «отравлением» не все так просто: казалось бы, спустя месяц все участники процесса уже должны были показать все козыри. Но дело обрастает новыми подробностями. Сначала СМИ удается узнать о «темной лошадке» в структурах Навального — Марии Певчих. О ней молчали все: от пресс-секретаря блогера Киры Ярмыш до директора иноагента ФБК Ивана Жданова.

И вот, спустя несколько недель, удается узнать, что она не просто рядовая сотрудница — жительница Лондона руководит отделом расследований фонда.

Удивительно, что Жданов не смог в разговоре с журналистами вспомнить такое высокопоставленное лицо. А вчера и вовсе произошла неожиданность — работники ФБК записали видео того, как в номере томского отеля Xander Hotel сразу после «отравления» собирают вещдоки.

В этом видео много интересного: и не проведенная уборка спустя несколько часов после отъезда (а правда ли, что видео действительно снято в том отеле?), и часы, которые показывают не то время (а правда ли, что видео снято в тот же день?), и то, что бутылка с опасным ядом кладется в пакет в одних перчатках без специальной защиты. Но интереснее всего, пожалуй, то, как комментируют видео непосредственные участники процесса.

Георгий Албуров, работник ФБК, в интервью «Дождю» рассказывал, как именно у команды получилось попасть в номер Навального, когда блогер уже выписался и сдал его.

Он заявил, что их пустили по той причине, что все они были в неких мифических списках, и каким-то образом удалось туда попасть.

Но самое абсурдное: почему, если у вас были доказательства, вы молчали об этом почти месяц?

После того, как Навальный очнулся, происходит цепочка весьма странных событий: и внезапно его сотрудники «вспоминают», что среди их знакомых действительно есть некая Мария Певчих, и долгоиграющая история с «убийственной бутылкой», и теперь видео из этого номера, которое внятно оправдать не может даже одно из самых узнаваемых лиц ФБК.

Видимо, до наступления новогодних праздников мы узнаем еще много всего интересного, а главное — на какую ложь еще способно российское либеральное сообщество.

Читайте также: Генпрокуратура обратилась к Франции и Швеции в связи с «отравлением» Навального

Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1600454091

Метки: Новости

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