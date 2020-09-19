Украинский оппозиционный журналист Дмитрий Василец рассказал о шахтёрских забастовках на Украине.

По его словам, украинские горняки протестуют уже более недели, находясь в самой шахте, и отказываются подниматься на поверхность, требуя, чтобы правительство наконец-то выплатило им заработную плату. Их родственники устраивают акции протеста под стенами Верховной рады в Киеве, к ним подключились профсоюзы. А реакции — ноль.

«В Кривом Роге с 3 сентября продолжают бастовать шахтеры. Продолжается подземная и наземная акция протеста. Бастуют на шахтах „Октябрьская“, „Родина“, „Терновская“, „Гвардейская“ Криворожского железорудного комбината, которым управляют группы „Метинвест“ Рината Ахметова и „Приват“ Игоря Коломойского. Под землей в четырех шахтах находятся 329 человек», — пишет об этом киевское издание «Страна.ua».

При этом, как заметил Василец, «нет никакой адекватной реакции».

«Этим не озаботился президент. Никакой реакции нет ни от Ахметова, ни от Коломойского, ни тем более от руководства шахты, какой-то внятной с какими-то конкретными сроками или вариантами разрешения этого конфликта», — сказал он.

Зеленскому и в целом Офису (Администрации, — прим. ред.) президента не до решения проблем горняков, у них есть более «серьёзные дела». Например, надо подписать меморандум с Европейским союзом, иначе денег не дадут. А это 1,2 млрд евро!

Нет, по словам Васильца, «эти деньги не пойдут на шахтёров, на их зарплаты». Эти деньги пойдут на то, «чтобы кредиты отдать; часть из них в виде „откатов“ вернуть европейским чиновникам, а часть пораспихать по карманам».

За 1,2 млрд евро Украина продаст часть своего суверенитета. Как пояснил журналист, в состав комиссий, которые будут избирать и утверждать судей на Украине, будут также включены представители других государств. И это является одним из пунктов, которые Украина обязана будет выполнить в рамках этого меморандума.

Между тем, в интервью Wiener Zeitung президент Зеленский похвастался, что «люди, которые живут в оккупированной части Донбасса, могут видеть, как живут украинцы по ту сторону фронта — а именно лучше».

«То есть, если брать Украину, то конкретно здесь, в шахте, сидят уже неделю шахтёры, родственники — в Киеве под Верховной радой митингуют, а Зеленский рассказывает, что „там на Донбассе у шахтёров проблемы, потому что у них зарплаты маленькие“.

А про наших украинских шахтёров на подконтрольной Украине территории, на конкретно шахтах и нашего олигарха одного — Ахметова, и второго — Коломойского, мы видим, что абсолютно как-то вот ну не заботит это президента», — предположил Василец.

Может быть, эта информация просто не доходит до Зеленского? Но если посмотреть на украинскую ситуацию в мировом масштабе и сравнить с другими странами, то, как подчеркнул Василец, сравнение будет «далеко не в нашу пользу».

«Китай освоил уже пуск в космос ракеты с морских платформ, и это конкретно успешная история. И здесь нужно отметить, что вот там действительно адекватные задачи решаются. А вот то, что у нас происходит, мне, например, до сих пор непонятно», — подытожил он.

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