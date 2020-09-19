Новости Украины и Новороссии 19 сентября 2020
- 10:37 Лукашенко — это не белорусский народ, — глава Администрации Зеленского.
- 04:30 Шахтёрский бунт на Украине: циничное заявление Зеленского о горняках и Донбассе (ВИДЕО).
- 04:00 В Донецке аплодировали ответу Украины на грандиозное мероприятие в ДНР (ВИДЕО).
- Вчера 23:05 Навальный и счастливые совпадения.
Лукашенко — это не белорусский народ, — глава Администрации Зеленского
Глава Офиса (Администрации) президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы «не может представлять волю белорусского народа».
«Лукашенко — это не белорусский народ. Мы должны постоянно помнить, что есть белорусский народ. Есть народ, с которым Украину связывают дружеские отношения. Поэтому сегодня власть должна взвешивать все, быть мудрой, сильной», — уточнил Ермак в эфире политического ток-шоу на одном из украинских телеканалов.
Глава Офиса Зеленского добавил, что в Киеве хотят видеть соседнюю республику «независимой страной, в которой уважают права человека». При этом Украина не будет вмешивается во внутренние дела Белоруссии, отметил он.
По словам Ермака, любые действия, которые могут быть восприняты как вмешательство во внутренние дела Белоруссии, могут затем быть использованы не только против Украины, но и против самого белорусского народа.
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Шахтёрский бунт на Украине: циничное заявление Зеленского о горняках и Донбассе (ВИДЕО)
Украинский оппозиционный журналист Дмитрий Василец рассказал о шахтёрских забастовках на Украине.
По его словам, украинские горняки протестуют уже более недели, находясь в самой шахте, и отказываются подниматься на поверхность, требуя, чтобы правительство наконец-то выплатило им заработную плату. Их родственники устраивают акции протеста под стенами Верховной рады в Киеве, к ним подключились профсоюзы. А реакции — ноль.
«В Кривом Роге с 3 сентября продолжают бастовать шахтеры. Продолжается подземная и наземная акция протеста. Бастуют на шахтах „Октябрьская“, „Родина“, „Терновская“, „Гвардейская“ Криворожского железорудного комбината, которым управляют группы „Метинвест“ Рината Ахметова и „Приват“ Игоря Коломойского. Под землей в четырех шахтах находятся 329 человек», — пишет об этом киевское издание «Страна.ua».
При этом, как заметил Василец, «нет никакой адекватной реакции».
«Этим не озаботился президент. Никакой реакции нет ни от Ахметова, ни от Коломойского, ни тем более от руководства шахты, какой-то внятной с какими-то конкретными сроками или вариантами разрешения этого конфликта», — сказал он.
Зеленскому и в целом Офису (Администрации, — прим. ред.) президента не до решения проблем горняков, у них есть более «серьёзные дела». Например, надо подписать меморандум с Европейским союзом, иначе денег не дадут. А это 1,2 млрд евро!
Нет, по словам Васильца, «эти деньги не пойдут на шахтёров, на их зарплаты». Эти деньги пойдут на то, «чтобы кредиты отдать; часть из них в виде „откатов“ вернуть европейским чиновникам, а часть пораспихать по карманам».
За 1,2 млрд евро Украина продаст часть своего суверенитета. Как пояснил журналист, в состав комиссий, которые будут избирать и утверждать судей на Украине, будут также включены представители других государств. И это является одним из пунктов, которые Украина обязана будет выполнить в рамках этого меморандума.
Между тем, в интервью Wiener Zeitung президент Зеленский похвастался, что «люди, которые живут в оккупированной части Донбасса, могут видеть, как живут украинцы по ту сторону фронта — а именно лучше».
«То есть, если брать Украину, то конкретно здесь, в шахте, сидят уже неделю шахтёры, родственники — в Киеве под Верховной радой митингуют, а Зеленский рассказывает, что „там на Донбассе у шахтёров проблемы, потому что у них зарплаты маленькие“.
А про наших украинских шахтёров на подконтрольной Украине территории, на конкретно шахтах и нашего олигарха одного — Ахметова, и второго — Коломойского, мы видим, что абсолютно как-то вот ну не заботит это президента», — предположил Василец.
Может быть, эта информация просто не доходит до Зеленского? Но если посмотреть на украинскую ситуацию в мировом масштабе и сравнить с другими странами, то, как подчеркнул Василец, сравнение будет «далеко не в нашу пользу».
«Китай освоил уже пуск в космос ракеты с морских платформ, и это конкретно успешная история. И здесь нужно отметить, что вот там действительно адекватные задачи решаются. А вот то, что у нас происходит, мне, например, до сих пор непонятно», — подытожил он.
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В Донецке аплодировали ответу Украины на грандиозное мероприятие в ДНР (ВИДЕО)
В Донецке с 13 по 18 сентября прошёл фестиваль фантастики «Звёзды над Донбассом». Корреспондент Светлана Пикта посетила город Донецк и сделала для вас серию репортажей из столицы ДНР.
Такое количество знаменитых имён на «непризнанной территории» — это был настоящий вызов «всему цивилизованному миру», только писателей приехало около ста человек.
Об уровне фестиваля можно судить ещё по тому факту, что сборник «Живи, Донбасс» был премирован Московской Литературной премией, а организатор фестиваля — председатель общественной палаты ДНР Александ Кофман получил от Интернационального союза писателей России вице-гран-при в номинации «Общественная деятельность» за организацию фестиваля подобного масштаба.
Более 50 мероприятий — семинары, мастер-классы, лекции, посещение с гуманитарными целями других городов ДНР и мест боевой славы — всё это стало возможным благодаря совместным усилиям Общественной палаты ДНР, писателей, которые приехали на Донбасс безо всяких гонораров, и волонтёров — молодёжи из различных учебных заведений, сделавших всё ради гостей.
Надо ли говорить, что «Звёзды над Донбассом» своим светом растревожили сон разума соседнего западного государства, которое внесло всех его посетителей буквально через день или два после приезда в список печально знаменитого «Миротворца».
Впрочем, писатели отреагировали на эту новость бурными аплодисментам, а те, кто туда не попал всерьёз огорчились. Святослав Логинов даже записал обращение к модераторам сайта: «Я очень огорчён, что меня забыли внести! Что я скажу родным!» — с горечью воскликнул писатель.
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Навальный и счастливые совпадения
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