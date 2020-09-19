Навальный рассказал о ходе своего восстановления
Фото: Reuters
Алексей Навальный, который находится в берлинской клинике «Шарите», опубликовал в своём Instagram новую фотографию и рассказал о лечении, передает RT.
По словам Навального, совсем недавно он «не узнавал людей и не понимал, как разговаривать».
«Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова», — сказал он.
Навальный отметил, что таким образом он «описывает поздний этап, который сам помнит».
«Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел», — добавил он, уточнив, что «много проблем ещё предстоит решить».
Источник: http://voicesevas.ru/news/54378-navalnyy-rasskazal-o-hode-svoego-vosstanovleniya.html