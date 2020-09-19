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Навальный опубликовал вторую запись о своём восстановлении — что в ней не так? (ФОТО)

15:14. 19 сентября 2020 51 просмотр 4 коммент. Опубликовал:
Навальный опубликовал вторую запись о своём восстановлении — что в ней не так? (ФОТО) | Русская весна

Спустя несколько дней после публикации первой фотографии из берлинской больницы на своей странице в соцсети появился новый пост от имени российского блогера и активиста Алексея Навального. Как и первый, он сразу же заинтересовал всех не только фотографией, но и текстом, вызвав немало вопросов.

Итак, на странице блогера появилась фотография, где он спускается по лестнице, демонстрируя впечатляющие темпы восстановления, так как ещё некоторое время назад он мог самостоятельно только вставать с кровати. О чем сообщала клиника «Шарите», а после и он сам. 

Сегодня Навальный пишет, что учится вместе с врачами писать слова на доске.

«Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, — сущая ерунда.

Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал, и поэтому просто молчал. И это я ещё описываю поздний этап, который сам помню.

Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: „о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт“. А раньше бы просто тупо стоял и смотрел.

Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники „Шарите“ решили главную. Они превратили меня из „технически живого человека“ в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества, — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки», — говорится в тексте, которым сопровождается фотография на странице Навального.

На публикацию уже отреагировал ряд журналистов, следящих за развитием ситуации, вокруг которой разгоняется настоящая истерия с угрозами санкций и даже остановки строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Для человека, ищущего слова при помощи докторов, очень связный текст», — пишет журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в своём телеграм-канале «Пул N3».

«Навальный снова вышел в Сеть и рассказал, как пытался писать на доске слова: „я не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают?“

По словам Навального, он превращается в „Высшую Форму Существа Современного Общества“, потому что теперь может листать Инстаграм и ставить лайки. Вот они — миллионы лет эволюции», — иронизируют авторы телеграм-канала «Выпускайте Кракена!».

Журналист и политолог из Германии, главный редактор немецкого интернет-издания World Economy, Александр Сосновский в своём телеграм-канале «Доктор Сосновский» сегодня посвятил публикации несколько постов.

До публикации поста Навального Сосновский поделился мнением о том, что факт того, что блогер не появляется вживую, очень настораживает:

«Сегодня суббота. Навальный не появился „живьем“ и это полностью разрушает всё версии его окружения и немецкой стороны об отравлении и чудесном воскрешении Варианты: 1. Он в долине Скрипалей 2. Его нет 3. Ищут новую версию».

После появления фотографии Сосновский отметил, что «теперь сомнений в панкреатите или отравлении инсулином нет. Внимательно рассмотрите фото и всё».

Далее эксперт подробно проанализировал опубликованный кадр и текст, вновь, как и при первом разоблачении, подчёркивая явные нестыковки с версией об «отравлении» боевым ядом. 

«Займёмся аналитикой. Разберём фото Навального и текст к нему

1. Следа от трахеостомии в районе шеи нет, что опровергает версию о массивном нарушении дыхательной системы, включая возможные поражения после применения БОВ

2. На фото он спускается по лестнице — нагрузка на колени и мышцы нижних конечностей максимальна. После нескольких недель в коме мышцы атрофируются, суставы, особенно коленные, «застывают». Лёгкое сбегание по лестнице в этом случае исключено. К этому добавим фотографию из палаты, где Навальный сидит в позе лотоса, что после многодневной комы вряд ли возможно.

3. На ногах у него ботинки или тяжёлые кроссовки. В палате интенсивной терапии — исключено. Это привилегия ходячих больных из нормальной терапии и используется при прогулках на свежем воздухе. Однако Навального никто на улице не видел — там десятки папарацци дежурят в ожидании снимка. И мощная охрана БКА где? Фото сделано на пожарной лестнице и точно идентифицировать, это “Шаритэ” или комплекс бундесвера, невозможно.

4. В тексте нет ни одного слова про отравление, про “Новичок” и пр. Более чем странно, учитывая всю ситуацию. Фраза о «Высшей Форме Существа Современного Общества» — не его лексикон. Так мог бы написать Гробовой, но не Алексей.

5. Он благодарит врачей, но ни слова про семью. Человек, который возвращается из туннеля смерти, в первую очередь говорит о своих близких.

6. Описание им выхода из амнезии неправдоподобно и похоже на симуляцию, точнее попытку симулировать амнезию.

7. “Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор….” — если каждое утро он узнавал доктора, то как он «не узнавал людей»? Ещё одно подтверждение симуляции или следствие плохого инструктажа психолога или психиатра, который находится рядом с ним.

8. До сих пор нет живых видео, только статичные фото. Если он легко сбегает по лестнице, то видео должно быть.

Как предварительный вывод — постановка, симуляция и поспешные попытки придумать новую версию, которую мы наверняка в ближайшее время услышим.

В конце концов, на кон поставлено реноме Германии и играть по нотам Навального вечно не будут».

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Навальный опубликовал вторую запись о своём восстановлении — что в ней не так? (ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1600511949

Метки: Новости

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 6486 6066
    KT 19 сентября 2020 в 16:01

    Ах,новичок,новичок,новичок….

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    • 16070 14952
      жора шаповKT 19 сентября 2020 в 16:07

      На всех углах , со всех утюгов в Брит-Ании вопили по “Скрипалям” , что “Новичок” – это ГАЗ, Как им можно “намазать ” ручку – никто не пояснил. Потом съехали на нейтральную фразу : ” ОВ – яд”. Тчк.)

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  • 1786 1474
    Андрей Попов 19 сентября 2020 в 16:10

    1) «Для человека, ищущего слова при помощи докторов, очень связный текст», — пишет журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в своём телеграм-канале «Пул N3».
    2) И выражается не как носитель русского языка, а похоже речь европейца, переведённая на русский, или писал нерускоязычный работник бундесвера. Наверное не хотят показывать что он не похож на человека бывшего в коме.

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  • 128 96
    ст. лейтенант 19 сентября 2020 в 16:24

    Притравят англы, жертва нужна, типа немцова, считаю что обречён, так как в России ловить ему больше не чего. Каждому ясно что навальный агент на службе у англичан, за так кормить не будут, подгавкивать из за бугра по команде разве что. А если приедет в Россиию тута его и потравят типа вот кремль не забыл мстю сделал. Расходный материал. мясо.

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