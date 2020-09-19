В начале XVIII века множество картографов и геодезистов разъезжали по городам и весям, составляя по указу Петра I карты российских территорий. Первая попытка объединить их в атлас не увенчалась успехом, но создала основу для издания 1745 года, подготовленного стараниями учёных из Императорской академии наук. Так появился один из первых в мире географических атласов целой страны.

Почему работа заняла около 30 лет

Первым, кто задумал собрать воедино карты всех территорий Российской империи, был обер-секретарь Сената Иван Кирилов. Рвения у него было предостаточно, но вот научной подготовки не хватало: учёные предполагают, что он был выпускником самого первого набора Московской навигацкой школы, основанной Петром, и получил достаточно элементарное образование. Кирилов собирал материалы от геодезистов и немедленно их публиковал, не проверяя. В результате в изданных им картах то и дело обнаруживались ошибки. Замысел тем не менее у Кирилова был масштабный — он задумал выпустить трёхтомное издание, каждый из томов которого должен был включать в себя 120 печатных карт.

Страница атласа. Фото: пресс-служба РГО/Картографический отдел РГО

Хотя номинально Кирилов сотрудничал с Императорской академией наук, на деле между ним и занимавшимся вопросами картографии академиком Иосифом-Николаем Делилем было серьёзное противостояние. Если Кирилов торопился выпускать карты, толком не проверив данные, осторожный Делиль был склонен семь раз отмерить, прежде чем что-то отрезать. Ситуация осложнялась тем, что Кирилов хотел сам издавать карты и в Академии наук надеялся получить необходимые консультации, а Делиль был убеждён, что сенатору надо отказаться от этой идеи, поскольку он недостаточно компетентен, и передать все имеющиеся у него материалы в распоряжение Академии. Стоит ли говорить, что Кирилов предоставил Делилю далеко не все карты, а геодезические журналы и вовсе оставил себе. В результате работа над атласом изрядно затянулась.

«Кирилов использовал свой кошт — расходы на содержание, полученные от государства, — чтобы напечатать титульный лист атласа. Именно там было указано количество томов и карт. На собственные же деньги он издал 37 карт — они были разного качества, какие-то он исправлял, в какие-то добавлял новые сведения по мере их поступления. Кирилову нужны были средства, чтобы реализовать свой замысел, и он собрал напечатанные карты воедино, чтобы представить их министрам в Сенате. Отдельный экземпляр подготовил для императрицы, которой написал специальное посвящение. Довести дело до конца Кирилову не удалось — в Оренбургской экспедиции он заболел и умер». Заведующая отделом картографических изданий РГБ Людмила Зинчук

Титульный лист. Фото: пресс-служба РГО/Картографический отдел РГО

Чем он уникален

В атлас вошли тринадцать карт Европейской России в масштабе 1 : 1 470 000 (35 вёрст на дюйм), шесть карт Сибири в масштабе 1 : 3 470 000 (89 вёрст на дюйм) и Генеральная карта Российской империи в масштабе 1 : 8 400 000 (200 вёрст на дюйм). В каждую из карт их создатели постарались вместить как можно больше информации как географического, так и социально-экономического характера.

Впервые в истории отечественной картографии изображения сопровождались легендой — в таблицу условных знаков вошло 46 обозначений. Для населённых пунктов была разработана особая система условных знаков, передающая, помимо прочего, структуру административного деления: столичный город, купеческий город, монастырь, замок, крепость и пр. На картах обозначены и хозяйственные объекты, например железный завод, медный завод, солеварня и др. Рельеф представлен уже куда более скудно: есть только «гора» и «огонь выбрасывающая гора» (вулкан). Зато гидрография показана во всех деталях: реки и озёра, ключи и колодцы, пороги и мели, камни явные и потаённые и т.д. Кроме того, на картах указаны военные объекты: места сражений, сторожевые заставы, укреплённые линии.

Легенда. Фото: пресс-служба РГО/Картографический отдел РГО

Листы атласа гравировали на меди в Гравировальной палате при Академии наук, работа отличается тонкостью и точностью. Полученные гравюры раскрашивали акварелью. Сто экземпляров были вручную иллюминованы «вольными живописцами».

Дошедший до нас полностью иллюминованный экземпляр был отреставрирован в 2020 году. Карты хорошо сохранились благодаря особому качеству бумаги, но всё же требовалось удалить загрязнения. Особенно пострадал переплёт атласа. Реставраторы очистили его, сумев сохранить оригинальную кожу, и восстановили частично стёршееся золотое тиснение и золотой обрез.

Переплёт. Фото: пресс-служба РГО/Картографический отдел РГО

К чему привязали картографическую сетку

Для создания карт использовали 62 опорных астрономических пункта — 51 широтный, восемь широтно-долготных и ещё три, широты которых были получены непосредственно «при сочинении карты», — это Ревель, Вологда и Очаков. Каталог координат этих точек включён в атлас — он представлен на 10-й странице. Любопытно, что исходной точкой, от которой исчислялись показатели долготы, был остров Ферро Канарского архипелага. Так повелось со времён Птолемея, научный авторитет которого среди западноевропейских картографов XVIII века был исключительно велик.

Что пошло не так

Позже Михаил Ломоносов изрядно критиковал атлас за ошибки и неточности, которых, несмотря на все старания Делиля, в нём оказалось достаточно много. Сказалось и противодействие Кирилова, и тот факт, что заключительный этап подготовки атласа к печати шёл в большой спешке.

Карта атласа. Фото: пресс-служба РГО/Картографический отдел РГО

При создании атласа не учитывались открытия Второй Камчатской экспедиции, а также карты, планы и схемы, присланные из Оренбурга и с Урала Иваном Кириловым, Василием Татищевым и др. Результаты Великой Северной экспедиции 1733–1743 годов вошли лишь частично. Герхард Миллер, вернувшийся из путешествия по Сибири в 1743 году, обнаружил в картах, посвящённых сибирским территориям, огромное количество ошибок, и даже предложил свои услуги по их исправлению.

Кроме того, возникало немало проблем при работе картографов и геодезистов на местах.

«И я с сожалением убедился, что они (геодезисты — О.Л.) теряют даром время. Даже те из них, которым г-н Татищев дал звание географов с приказанием исправлять карты на основании астрономических наблюдений, не имеют возможности это выполнить за отсутствием инструментов. С тех пор, как управление Уфимской экспедицией было поручено кн. Урусову, работающие по географии геодезисты получили приказ подчиняться его распоряжениям, но кн. Урусов уклонился от этого, ссылаясь на свою занятость другими делами и полное непонимание вопросов географии». Черновик письма Делиля к гр. Миниху от 19 декабря 1740 года

Атлас Российской. Фото: пресс-служба РГО/Картографический отдел РГО

Кто пользовался атласом

Государственные и научные деятели во всех губерниях — атлас отправляли туда с просьбой дать заключения и сообщить о замеченных ошибках. Цель была не только в том, чтобы усовершенствовать издание, но и в том, чтобы популяризировать географические знания. Сколько именно было выпущено экземпляров, установить невозможно, но судя по всему, тираж был велик. Причём атлас использовался не только в России, но и за рубежом: помимо русской версии были изданы экземпляры на латинском, немецком и французском языках.

Обложка: Атлас Российской. Фото: пресс-служба РГО/Картографический отдел РГО

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Источник: https://nstarikov.ru/kak-vygljadit-pervyj-atlas-rossijskoj-pjat-ljubopytnyh-faktov-119375