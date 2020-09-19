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Как иностранцы писали нашу историю. Памяти А. В. Пыжикова

10:25. 19 сентября 2020 58 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Золотой фонд ДеньТВ. Доктор исторических наук Александр Пыжиков о том, почему мы смотрим на свою историю глазами иностранцев.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wUXJoiAlVro

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