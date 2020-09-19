Как иностранцы писали нашу историю. Памяти А. В. Пыжикова
10:25. 19 сентября 2020 58 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Золотой фонд ДеньТВ. Доктор исторических наук Александр Пыжиков о том, почему мы смотрим на свою историю глазами иностранцев.
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Приобрести книги А. В. Пыжикова без торговой наценки https://bit.ly/33CjNMP Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Пыжиков #история #мифы #фальсификцияистории