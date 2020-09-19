В России нет людских и финансовых ресурсов для ведения войны вчерашнего дня. Будущая война будет скоротечной и не предусматривает прогулок на танках по Европе и рукопашных боев на нашей территории.

Пятый пункт и невозможность контроля тактического ядерного оружия на территориях стран-членов НАТО — все члены блока по отношению к России являются ядерными державами.

Благодаря обширной территории, грамотной конфигурации сил обороны и нападения, даже в термоядерной войне у России имеется шанс выстоять и победить. Населению в будущей войне отводится роль зрителей, а выживание каждого зависит от везения, взаимовыручки и умного поведения в экстремальных ситуациях. Важно остаться человеком, а не превратиться в свинью.

О признаках и этапах войны

Недоразумение. Наиболее вероятный вариант начала эскалации. Вы едете в ресторан (театр, на деловую встречу), идете на работу (в клинику, булочную). Узнали, что над Балтийским (Черным) морем потерпел крушение стратегический бомбардировщик НАТО или утонул эсминец. Хороший повод отказаться от нежеланной встречи, но не более того.

Продолжайте заниматься текущими делами, но на ленту новостей — посматривайте. Если в течение часа лента разогреется от гневных заявлений политиков, экспертов, журналистов, то ведите себя так же, как вели после сообщений об «отравлении» предателя на туманном острове и блогера в Сибири.

Не паникуйте, запоминайте идиотов и предателей, чтобы вычеркнуть из бюллетеней на грядущих выборах и не тратить время на просмотр и прочтение их заявлений.

Вооруженный конфликт. В ленте появились сообщения, что российскими подразделениями ПВО сбиты самолеты или береговыми комплексами уничтожены корабли НАТО в момент подготовки к удару по территории России, в Европе зафиксированы взлеты боевых самолетов, сообщают о взрывах и пожарах на авиабазах НАТО — представьте, что летите на отдых с семьей и произошла разгерметизация салона самолета. Спасите себя, чтобы спасти близких.

Что делать нежелательно:

♦ Суетиться, паниковать и провоцировать панику.

♦ Убегать из России — бег навстречу большей опасности.

♦ Бежать в обменник и быть затоптанным в очереди. Никто не знает, какой обменный курс будет через месяц — 1.0 руб за $100.0 или наоборот.

♦ Покупать акции и открывать короткие позиции.

♦ Запасаться продуктами на срок более десяти дней и воздержаться от закупки большого количества алкоголя.

♦ Покидать рабочее место без уважительной причины. Особенно если работаете в индустрии жизнеобеспечения. Помните, что люди ждут хлеб, воду, свет, а застрявшим в лифте нужна ваша помощь.

♦ Участвовать в грабежах и массовых мероприятиях «борцов за мир» — улица опаснее войны, а награбленное может не понадобиться.

♦ Фотографировать и выкладывать в интернет колонны военной техники.

♦ Сочинять ложные сообщения или тиражировать непроверенную информацию.

♦ Вызывать без надобности скорую помощь и экстренные службы.

♦ Уехать на дачу — неплохая идея, если уверены, что она не граничит со стратегическим объектом, но застрять на сутки в десятибалльной пробке — поостерегитесь.

Что желательно:

♦ Знаете, что грешили, — найдите время и попросите прощения или верните чужое.

♦ Соберите «тревожные чемоданчики» для всех членов семьи — документы, вещи первой необходимости, продовольствие на 3–5 дней.

♦ Промаркируйте доступным способом детей и стариков с указанием группы крови.

♦ Если проживаете в сельской местности — позаботьтесь о запасах кормов и не забывайте кормить домашних животных.

♦ Проверьте качество инструкции. Свяжитесь со своими друзьями, проживающими в Европе и Америке, и посоветуйте делать все из списка «нежелательно».

♦ Создайте запас воды на пять-семь дней, исходя из 60% нормы вашего среднесуточного потребления.

♦ Пресекайте панику, нейтрализуйте провокаторов. Организуйте охрану дома (поселка) от воров и мародеров. Если сбежал или запаниковал начальник — нейтрализуйте его и возглавьте коллектив.

♦ Уточните, где стационарный телефон и бомбоубежище. Мобильная связь может работать с перебоями, а бомбоубежищу потребуется профилактика.

♦ Предложите помощь УВД или Росгвардии по патрулированию улиц и МЧС по разбору завалов и организации жизни в бомбоубежищах.

♦ Фиксируйте людей, причиняющих вред общественной безопасности, и передавайте информацию в компетентные органы.

♦ Сообщите о себе в военкомат, хотя если вы не уникальный специалист, то ваши услуги не будут востребованы.

♦ Следите за официальными сообщениями и следуйте инструкциям.

Как распознать приближение войны?

Удары по самолетам, кораблям противника и даже местам их базирования, уничтожение баз ПРО в Румынии и Польше, локатора ПРО в Норвегии произойдут в пределах сценария вооруженного конфликта, а вы — «посетили казино и играете в рулетку».

Когда сообщат об уничтожении штаб-квартиры НАТО в Брюсселе и позиционного района ПРО на Аляске — значит, не договорились. С момента перехода к обмену межконтинентальными ударами от вас ничего не зависит.

Слушайте указания властей, действуйте по инструкциям и ждите окончания трагедии. Думаю, что с учетом времени прибытия «Посейдонов» на рубеж атаки — договорятся.

Сколько ждать до наступления новой реальности?

♦ Недоразумение — от нескольких минут до трех часов.

♦ Вооруженный конфликт — до пяти суток с момента недоразумения.

♦ Война — от одного часа до трех суток с момента поражения базы ПРО на Аляске.

P.S. В рассматриваемом сценарии не предусмотрена атака с территории Украины, а это самый неблагоприятный сценарий потому, что даже безоговорочная победа не сулит радости.

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Валентин Днепров, специально для «Русской Весны»