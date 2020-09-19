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Элитный жилой комплекс с «вертикальным лесом» превратился в декорацию к фильму-катастрофе (ФОТО)

09:36. 19 сентября 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Элитный жилой комплекс с «вертикальным лесом» превратился в декорацию к фильму-катастрофе (ФОТО) | Русская весна

Экспериментальный проект Chengdu’s Qiyi City Forest Garden в китайском мегаполисе Чэнду потерпел крах: элитный жилой комплекс превратился в декорацию к фильму-катастрофе.

Как пишет NYP, речь идет об уникальном «зеленом жилье» с большими садами на каждом балконе. Его помещения были спроектированы так, чтобы дать растениям достаточно места для дальнейшего роста.

Двадцать видов растений должны были справляться со смогом и шумом улиц и превратить фасады зданий в вертикальный лес.

К апрелю 2020 года были распроданы все 826 квартир комплекса, однако сейчас там проживают всего 10 семей, а заросшие дома сравнивают с декорациями постапокалиптического фильма.

«Дело в том, что растительность стала привлекать огромное количество комаров, что и отпугнуло покупателей, а без людей сады начали разрастаться, гнить и почти полностью поглотили балконы», — поясняется в статье.

По мнению ландшафтного дизайнера Дэрила Бейерса, разработчики проекта допустили ряд ошибок.

«У балконов нет подходящей дренажной системы, поэтому растения на них задерживают воду. К тому же до заселения первых жильцов сады успели разрастись и обеспечили комарам не только достаточную влажность, но и тень», — считает Бейерс.

В то же время, авторы проекта рассказали, что не планируют сворачивать его: они пообещали усилить меры борьбы с вредителями и пересмотреть подход к выбору растений и уходу за ними.

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Фото: NYP

Источник: https://rusvesna.su/news/1600497197

Метки: Новости

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