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Денег на пенсии нет, таблетка от ковида, в 20 раз больше банкротов

11:51. 19 сентября 2020 91 просмотр 3 коммент. Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/Z54Y53IL40s

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