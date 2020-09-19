...рублей. Приличную часть убегающих денег составляют платежи по иностранным долгам...долларов, что на 11 миллиардов больше, чем в 2010 году....что никаких успехов в экономике нет. Далее, цены на нефть ...импорта на 67%. Уже сейчас больше половины нашего импорта — это...
...антироссийских санкций, поскольку они приносят больше вреда европейским государствам, включая ... и эффективности российской СПРН абсолютно нет», — отметил Коротченко. СПРН «создавалась... Владимир Путин заявлял, что нет ничего хорошего в ношении хиджабов...
Картина посвящена принятию христианства на Руси. Фильм повествует о судьбе князя, при котором Русь приняла православие. Как известно, крещение сопровождалось бесконечными раздорами: далеко не все с восторгом принимали единобожие. Значительная часть Руси ...
Выдержки из книги Мартина Лютера “О евреях и их лжи”Изданная в 1543 году«О евреях и их лжи» (нем. Von den Juden und ihren Lügen) — памфлет против евреев, написанный в 1543 году Мартином Лютером и опубликованный в Виттенберге. Памфлет состоит из 394-х ...
Главное Зло на планете Мидгард-Земля -деньги,эти никчёмные разноцветные бумаженции.
Откажись.
Тебе это не запрещено.
Но виляешь задом и пользуешься ЗЛОМ почему?
Заставка чистая постанова))
Каждый актёр нацепил то что нашёл.
И теперь они РВАЧИ…