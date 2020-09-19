После окончания выборного цикла 2020 было сказано и опубликовано многое. Как обычно, различные политические силы заявили о своем полном или почти полном триумфе и победе. Если читать подобные комментарии и материалы, может сложиться обманчивая ситуация, что … победили почти все и сразу.

Но так не бывает. Тем более в политике, где профессия имиджмейкера, даже исходя из своего наименования и перевода, учит не «быть, но казаться».

Давайте же проанализируем итоги выборов, исходя из единственного объективного критерия: количества голосов, отданных за политические партии в этом выборном цикле.

Именно ГОЛОСА, а не проценты дадут нам более менее адекватное отражение реальности.

Анализировать мы будем выборы по партийным спискам в региональные парламенты, потому, что именно они являются, по сути, мини-выборами в Государственную Думу. ЦИК подготовил и опубликовал итоги, которые в виде таблиц были опубликованы газетой «Коммерсант».

Фото: ЦИК.РФ

Что мы на ней видим?

Больше всего ГОЛОСОВ избирателей в 11 региональных выборах получила «Единая Россия» — 2 млн.116 тыс. Далее идет КПРФ в таком же количестве регионов заручившаяся поддержкой 587,6 тыс. человек. ЛДПР собрала 450, 6 тыс. голосов, а «Справедливая Россия» 343 тыс. Еще раз зафиксируем, что все «большие» партии участвовали во всех 11 выборах в региональные парламенты.

Среди тех партий, что пока не имеют фракций в Госдуме, хорошо выступила «Партия пенсионеров за социальную справедливость», получившая в 9 регионах 206, 2 тыс. голосов в 9 регионах. Следом за ней идет партия «За правду», которая в 8 выборах получила 105 тыс. галочек «за». Партия «Новые люди» в 4 парламентах получила 92, 8 тыс. голосов и «Родина» в региональных выборах была поддержана 63, 6 тыс. избирателей.

Теперь несколько мыслей, которые возникают, глядя на эти цифры:

Во-первых, больше всего граждане России сегодня недовольны проведенной пенсионной реформой. Именно в этом залог успешного выступления партии, имеющей в названии слово «пенсионеры».

В обществе очень силен запрос на новые лица, идеи и партии и это обусловило хороший результат партии, в названии которой есть слово «новые».

Но все это лишь политтехнологи и вовсе не говорит о реальной поддержке этих политических сил.

Во-вторых, разрыв в голосах, а не в процентах между новыми политическими силами и четверкой думских сил не так уж и велик. К примеру, партия «За правду» получила всего лишь на 200 000 голосов меньше, чем «Справедливая Россия», при этом, участвуя на треть в меньшем количестве выборов, что на фоне компании во всех регионах страны очень несущественно.

В-третьих, при этом явка в регионах в 2021 году была в подавляющем большинстве случаев очень низкой. Новые партии не смогли позвать на участки тех, кто туда уже забыл дорогу и в выборном процессе предпочитает не участвовать. Традиционное увеличение явки на думских выборах дает возможность привести к избирательным урнам около 20% тех, кто ранее не находил в бюллетене отражение своих взглядов.

В-четвертых, отмена пенсионной реформы, наряду с введением Базового Безусловного Дохода (БДД) является фундаментом программы партии «За правду», что показывает совпадение чаяний электората и программы. При этом в программе «За правду» есть много других пунктов, от национализации недр до защиты русских за рубежом и возвращения имени Сталинград, что также популярно среди тех, кто недоволен пенсионной реформой и другими либеральными «штучками» правящей партии. Значит, главной задачей является доведение до людей достаточного количества информации, чтобы побудить их голосовать за себя, а не за тех, кто просто жонглирует подходящими словами.

В-пятых, выборы в Госдуму отличаются от региональных выборов тем, что на них «роль личности» сильно возрастает. Значительная часть электората реагирует на знакомые фамилии, ярких и популярных людей — причем при выборах по партийным спискам, а не в одномандатных округах. Все это дает определенное преимущество партии «За правду», в рядах которой, наряду с Экспертным советом находится большое количество популярных и знаменитых общественных деятелей, писателей и мыслителей, хорошо знакомых широким массам избирателей по программам центральных телеканалов.

Борьба за прохождение в Государственную Думу в 2021 году будет очень жесткой и тяжелой. Но у партии «За правду» есть все шансы, чтобы добиться очередной поставленной цели. Первая часть задачи — прохождение 5% барьера, чтобы не собрать подписи, уже достигнута.

Двигаемся дальше — к думским выборам — всё в наших силах!

Источник: https://nstarikov.ru/borba-za-prohozhdenie-v-gosudarstvennuju-dumu-v-2021-godu-budet-zhestkoj-119442